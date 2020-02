Inställda färjor och översvämningar i hela länet

En stor del av färjetrafiken ställdes på onsdagsmorgonen in i Stockholms län på grund av det blåsiga vädret som orsakat högt vattenstånd. Flera av Waxholmsbolagets bryggor uppges ligga under vatten, och två av innerstadens färjor är tillfälligt avstängda.

– Flera bryggor vid Vaxholm ligger delvis under vatten, och en av hållplatserna vid Nacka Strand har flyttats till Waxholmsbolagets brygga, säger Elin Lindström, presskommunikatör för SL.

Det höga vattenståndet drabbade även flera kommuner som ligger nära Östersjön

– Ute i Österåkers kommun och i Täby är det flera fastigheter som ligger vid vattnet, och där har det runnit in i fastigheterna, säger Hans Eriksson.

Räddningstjänsten har utfört snabba insatser där man gjort en första prognos och därefter överlämnat de vattenskadade fastigheterna till kommunen. Man ser även att långsiktiga lösningar kan vara nödvändiga med tanke på ett allt mer oberäkneligt väder.

– En mer långsiktig lösning är att försöka hitta pumpar där man tar in försäkringsbolagens experter. Vi kan inte stå och pumpa vatten när vi behövs för annat så som bränder och trafikolyckor, säger Hans Eriksson vid räddningstjänsten.

SMHI hade initialt utfärdat en klass 2-varning för det höga vattenståndet, men under dagen nedgraderade man det till en klass 1-varning. Vattenståndet har under natten till onsdagen kulminerat, men förväntas inte sjunka under varningsnivån förrän på fredag.

– Vi hade en klass 2-varning utfärdad för bland annat Stockholms skärgård under natten och morgonen. De högsta nivåerna som vi såg under natten och morgonen har börjat sjunka undan, säger Sandra Fyrstedt, vakthavande oceanograf på SMHI.

Vattenståndsnivån ligger för närvarande över SMHI:s varningsnivå, vilket är vanligt för årstiden. Men Sandra Fyrstedt menar att man har sett en annorlunda utveckling, med kraftiga vindar som tvingar in vågorna mot kusten.

– Det krävs inte lika mycket när vi har ett allmänt högt vattenstånd i Östersjön utan det kan bli översvämningar när havet ligger så pass högt. Effekterna kan se väldigt olika ut längs med kusten, säger hon.

Redan på tisdagskvällen stängdes alla dammluckor från Saltsjön till Mälaren, bland annat vid Norrström och Riksbron och Hammarbykanalen, för att förhindra saltvatteninträngning.

– Det var ungefär en meter högre än normalt och det är väldigt mycket. Därför stängde vi igen alla dammluckor så att det inte rinner in saltvatten i Mälaren, vår dricksvattentäkt. Det ser ut som om att kulmen är nådd men vi räknar med fortsatt högt vatten stånd de närmaste veckorna och bevakar det noga, säger Torbjörn Granqvist, ansvarig för Mälarens reglering på Stockholms hamnar.

