Översvämningen i Bromma klar – fortsatta trafikbegränsningar

– Det blev klart klockan 9 på söndagsmorgonen. Däremot är hastigheten nedsatt och så är det blinkande trafikljus, säger Magnus Löfgren på Trafikverkets pressjour.

En huvudvattenledning sprang läck tidigt på lördagen och ledde till att mycket stora vattenmassor täckte länsväg 275 mellan Blackeberg och Norra Ängby. Polis spärrade av sträckan mellan Ängbyplan och Råckstarondellen vilken innebar att man också omdirigerade trafiken i bägge riktningarna.

Trafikverkets prognos för när problemet skulle vara avhjälpt flyttades fram flera gånger och först efter ett drygt dygn fick man klartecken. Räddningstjänsten stod för bortpumpandet av vattnet och Stockholm vatten och avfall har stått för lagningen.

– De har grävt klart, lagat ledningen och lagt igen gropen under hela natten. Den begränsade framkomligheten beror på att det är stora skador i asfalten, men under en kväll och natt under veckan ska man lägga om asfalteringen, säger Petra Holgersson, pressansvarig på Stockholm vatten och avfall.