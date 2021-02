Övervakningskamerorna ledde polisen till serievåldtäktsmannen

Måndagen den 8 juli, 2019. Polisinspektör Åsa Hansson, då gruppchef på grova brott i polisområde Syd, får in en anmälan om en fullbordad våldtäkt i Rågsved. Den ska ha skett under helgen.

Anmälan stack ut, det var något med tillvägagångssättet som fick alla varningsklockor att ringa. Instinkten sa henne att det inte var den första – och förmodligen inte heller den sista – gången som gärningsmannen slagit till.

Han följde efter sitt offer, kanske redan från Gullmarsplan där hon 02.10 varit tvungen att ta en buss då tunnelbanan inte gick. Hon gick den sista biten hem. Hon hade musik i lurarna. När hon kom fram till sin port tog hon av sig dem.

Då upptäckte hon honom. Hon kände inte igen mannen, men tänkte att han kanske kände någon i huset, så hon höll upp porten för honom.

När hon kom fram till sin egen dörr förväntade hon sig att han skulle gå förbi. I stället tryckte han en kniv mot henne hals. På bruten engelska sa han upprepade gånger att hon skulle vara tyst och att de skulle gå ut igen.

Marken försvann under hennes fötter. Han höll fast henne med sin vänstra arm medan han höll kniven tryckt mot hennes hals. Han sa att allt skulle gå bra om hon bara gjorde som hon sa. Han förde henne till ett skogsparti bakom huset. Hon tog mod till sig, frågade om han ville ha pengar. Han sa ja – om ”hon inte ville ge honom något annat”.

Den då okände gärningsmannen följde efter den 25-åriga kvinnan när hon hoppade av bussen och gick hemåt. Hon återvände aldrig till sin lägenhet efter övergreppet. Foto: Hampus Andersson

På något underligt sätt kände hon sig lättad, hon fick för sig att hon hade ett val. Han ville veta var hennes pojkvän var, han verkade inte förstå att hon inte hade någon. Sen sa han att han kom från Jamaica.

Plötsligt hårdnade hans grepp om henne. Han höll kniven så att hon såg den, knivbladet var minst 20 centimeter långt. Han förde henne bestämt mot porten och sa att han skulle döda henne om det var någon annan i lägenheten.

Hon fruktade för sitt liv när han tvingade in henne i hennes hem. Efter bara ett par minuter hade han fullbordat våldtäkten. Han lämnade lägenheten omgående. Hon såg honom småspringa mot tunnelbanan från sitt köksfönster.

Sedan rasade allt. Hon beskriver det som att hon blev hysterisk.

– Det kanske låter slarvigt, men det första vi tänkte var ”yes, vi har hans dna”. Det här fallet ska vi köra i botten, minns Åsa Hansson att hon och utredarna tänkte.

En dryg vecka efter överfallsvåldtäkten uppmärksammade DN polisen på att det fanns andra ärenden med liknande modus som våldtäkten den 7 juli.

Två andra unga kvinnor hade, natten den 31 mars, anmält att de överfallits av en person som följt efter dem. Ärendena utreddes dock på lokalpolisnivå och hade rubricerats som olaga tvång och olaga hot. Såväl tillvägagångssätt som signalement stämde överens med händelsen den 7 juli.

”Tillvägagångssättet fick alla larmklockor att ringa. Det var varken första eller sista gången den här mannen slog till. Även för oss var det en lättnad att han till slut kunde identifieras”, säger Åsa Hansson, i dag kriminalkommissarie och biträdande chef på grova brott i region Syd. Foto: Eva Tedesjö

Efter en genomgång av alla inkomna ärenden hamnande ytterligare ett överfall som anmälts den 10 mars, på polisernas lista.

– Det stärkte vår bild av att det handlade om en seriebrottsling. Vi var verkligen jätteoroliga över att han skulle slå till igen, minns Åsa Hansson.

I Rågsved spred sig oron. För allmänheten var det känt att det skett en misstänkt våldtäkt även den 14 juni i området, i det fallet var dock signalementet ett helt annat, varför polisen inte kopplade den till det aktuella fallet.

Lokalpoliserna patrullerade timme efter timme i området för att hålla extra koll och försöka skapa någon form av trygghet. Även civilsamhället engagerade sig, nattvandringen fick ny fart, och medborgare erbjöd sig att slå följe med kvinnor som var på väg hem från tunnelbanan, oavsett tid på dygnet.

Parallellt löpte utredningen på. Alla tillgängliga filmer från övervakningskameror skärskådades, dörrknackning genomfördes och polisens gärningsmannaprofilgrupp kopplades in.

I ärendena från mars månad hade polisen i stort sett ingenting att gå på, de lades ner. Med hjälp av det signalement man hade beslutade man sig för att ta fram en fantombild. Den visades upp i samband med dörrknackningarna, på polisens hemsida, Facebook och på ”Efterlyst” i TV3.

I september 2019 gick polisen ut med en fantombild på mannen. De fick in mängder med tips och gick till botten med alla. Foto: Polisen

– Vi fick in väldigt många tips. Vi gick till botten med alla. Till slut beslutade vi att genomföra en så kallad registertopsning. 200 män som passade profilens urvalskriterier topsades, berättar Åsa Hansson.

På basis av de tips som fantombilden genererat greps en person. Polisens utredare var nära nog övertygade om att de hade rätt man. Han blev anhållen och så fort han topsats körde polisen provet till NFC, Nationellt forensiskt center i Linköping, i illfart.

– Vi behövde så snabbt som möjligt få besked, inte minst för att vi inte vill ha oskyldiga frihetsberövade, konstaterar Åsa Hansson.

Ändå blev de besvikna när de fick beskedet om att det inte var rätt kille.

– Vi hade lagt ner enorma resurser – utan att vi kommit någonstans. Det var frustrerande, fortsätter Åsa Hansson..

Sedan gick dagarna, som blev till veckor. Nya ärenden krävde uppmärksamhet, besvikelsen av att inte ha gått i mål gnagdes ner av tidens tand.

Det var som det var. Ouppklarat.

Ett drygt år senare. Bondegatan, Södermalm, 3 oktober 2020. En man följer efter en 23-årig kvinna som precis svängt in på Bondegatan från Götgatan. Klockan är tre på natten. Han kommer ikapp kvinnan och frågar henne om hon vill festa vidare. Hon tackar nej. Först vänligt, sedan bestämt.

På flera olika övervakningskameror kunde polisen se mannen röra sig över Södermalm. Bland annat ser man honom följa efter en av kvinnorna in på Bondegatan där hon sedan överfölls i ett trapphus. Foto: Polisen

När hon klivit in i porten dit hon ska tränger sig mannen in, precis bakom henne. Han håller en glasflaska i ena handen, den andra lägger sin andra hand över hennes mun samtidigt som han tvingar in henne i hissen.

När hon försöker slå larm med sin telefon tar han den ifrån henne. På våning fyra drar han ut henne ur hissen. Hon hamnar på golvet, får honom över sig. Hon skriker på hjälp. Hon skriker namnet på den person hon är väg hem till.

Hennes vän hör tumultet i trapphuset, öppnar sin dörr och ser sin väninna ligga på golvet – med en man över sig. Det pågående överfallet får ett tvärt slut, gärningsmannen rusar ner för trapporna. Den chockade 23-åringen får hjälp, hennes vän larmar polisen. Samtidigt går gärningsmannen Götgatan ner, mot Skanstull. Därifrån tar han upp förföljandet av en annan kvinna.

I trapphuset på Bondegatan kunde polisen säkra en flaska som gärningsmannen burit med sig. På den hittade de hans fingeravtryck. Foto: Polisen

Hon blir attackerad vid Hammarby allé. Den här gången har han en krossad glasflaska som tillhygge. Han tar tag i hennes haka bakifrån, drar henne bakåt och säger åt henne att följa med.

Hon blir så uppskärrad att hon inte minns hur hon lyckas ta sig ur hans grepp. Hon springer i panik och hör hur han ropar efter henne: ”Du är inte värd det”.

Förtvivlad söker hon hjälp av en taxi som står i närheten. Taxichauffören viftar bort henne, säger att han har en kund som väntar och kör i väg. Hon ser att det står en annan taxi längre bort. Den här gången får hon hjälp att larma polisen.

Någon på polisens ledningscentral lägger ihop 1+1: två överfall samma kväll, samma modus operandi, samma geografiska område. På båda brottsplatserna har man gjort omfattande tekniska undersökningar, målsägarna har hörts initialt.

På måndag morgon hamnar anmälningarna på samma utredares skrivbord.

– Vi började med att ta in all film från alla tillgängliga övervakningskameror i området. Våra analytiker lyckades upptäcka en man som fångade deras intresse, säger Camilla Erixon, utredare på grova brott i polisområde city.

Mannen ses på flera av filmerna. Han ses vid en bankomat, när han följer efter kvinnan in på Bondegatan, och när han är åter på Götgatan. Han syns när han stoppar två tjejer på cykel som avvisar honom och han ses passera 7-Eleven på Götgatan.

Där syns även den kvinna han sedan ska följa efter mot Hammarby allé.

Det blev bingo för polisen när mannen köper en Norrlands guld och ett paket cigaretter i en 7-Eleven butik på Södermalm. Via kortutgivaren fick de mannens identitet. Foto: Polisen

Klockan 04.14 är han tillbaka vid Skanstull och 04.54 kliver han in på 7-Eleven och köper en Norrlunds guld och ett paket cigaretter. Han betalar med kort. Bingo, för polisen.

Via kortutgivaren får polisen en identitet på mannen. Dessvärre har processen tagit sin tid, han hinner slå till ännu en gång innan han grips.

Det sker den 22 oktober. Då slår han följe med en kvinna från en krog på söder. Hon tycker han är trevlig, de småpratar. Från ingenstans attackerar han henne på Kocksgatan. Han trycker upp henne mot en vägg, slår henne, biter henne. Han tar strypgrepp, dunkar hennes huvud mot en trottoarkant. Hon gör motstånd, slåss tillbaka. Flera gånger skriker hon ”Någon, hjälp mig!” Han lyckas dra av henne klänningen där hon ligger på gatan.

Bild 1 av 2 Inne på Kocksgatan attackerade mannen kvinnan från ingenstans. Han tryckte upp henne mot en fasad där polisen kunde säkra spår. Foto: Polisen Bild 2 av 2 Den kvinna som överfölls och gjorde motstånd ute på Kocksgatan fick rejäla blåmärken efter överfallet. Mannen dömdes för försök till våldtäkt. Foto: Polisen Bildspel

Även den här gången stoppas överfallet tack vare att ett vittne ingriper. Dagen efter blir mannen anhållen i sin frånvaro. Polisen bedriver viss inre spaning och den 28 oktober grips han när han ligger och sover på en soffa hemma hos en kvinna som i sex månaders tid upplåtit sin lägenhet åt honom. Hon upplever att de är ett par, han ser det som en sovplats.

Själv är han skriven i en bostadsrätt i Järfälla där han aldrig bott. Det visar sig att han är EU-medborgare, men är född utanför Europa. Av någon outredd anledning har han sökt asyl i en annan mans namn i Sverige 2017.

Han topsas. Det blir träff – från våldtäkten i Rågsved.

Åsa Hansson beskriver lättnaden:

– Beskedet var så... skönt. Framför allt för målsägarna som därmed kom att få åtminstone något slags upprättelse.

Bild 1 av 2 Polisen kartlade även mot vilka master mannens telefon kopplade upp under natten den 3 oktober. Det första överfallet den natten skedde på Bondegatan. Foto: Polisen Bild 2 av 2 Det andra överfallet den 3 oktober skedde på Hammarby allé. Kombinationen mellan vilka master mannens telefon kopplats upp mot och hur hans syntes på olika övervakningskameror gjorde att man kunde binda honom till brottsplatserna. Foto: Polisen Bildspel

Trots dna, fingeravtryck på flaskor och att samtliga målsägare pekar ut honom förnekar mannen brott. I domstolen får rätten ta del av filmerna där han syns följa efter kvinnorna på Södermalm.

Han döms till till sex års fängelse och utvisning i 15 år för våldtäkt, försökt till våldtäkt, två fall av människorov och ett fall av försök till människorov, egenmäktigt förfarande och ringa narkotikabrott.

I morgon, fredag kommer han att överklaga domen.

