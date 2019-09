På natten tar råttorna över Stockholm

Ljudlöst och oväntat snabbt tar sig den lilla varelsen fram på den stenlagda gången. Rörelserna är skumpiga men samtidigt smidiga. Med ett kraftfullt hopp försvinner den sen ur synhåll, in i någon skreva i väggen eller kanske upp på en mur bakom huset; som tillfällig råttjagare har man svårt att hinna med och förutspå den lilla gnagarens rörelsemönster.

Sven Jeppsson guidar oss runt i Stockholms rått-eldorado: vid uteserveringar men i närheten av skyddande vegetation och andra typer av gömställen. Han är garvad efter mer än 25 år i branschen och har en avmätt inställning till skadedjuren.

När de flesta människor skulle rygga undan behåller Sven Jeppsson, som nu arbetar för Anticimex, lugnet.

– De är fantastiska på att gömma sig, säger han när vi förgäves försöker hitta råttan som just rusade förbi.

Skadedjursbekämparen Sven Jeppsson har span på råttorna i Stockholm. Foto: Kevin Chang

I beskrivningen av råttornas förmåga att undkomma sina jägare kan man ana att Sven Jeppsson bär på ett uns av beundran, eller i alla fall respekt, för djuren. Samtidigt har han en osentimental inställning när det gäller sitt yrke: en verklighetens katt-och-råtta-lek, men helt utan betoning på ”lek”.

Vi befinner oss i centrala Stockholm nära några uteserveringar. Det är tidigt på morgonen och staden har inte riktigt kommit igång ännu. Omständigheterna är en förutsättning för att få syn på råttorna. När människor har börjat röra sig överallt, när bilarna kommer i en strid ström längs gatorna och när risken för upptäckt är större väljer djuren i stället att söka sig ner i avloppen och till håligheter i marken.

Dagen är människans tid. Om nätterna kommer råttorna.

– Råttorna är väldigt smarta. De kan sätta olika saker i samband med varandra, och de minns väldigt väl. Så när de märker att personal larmar en lokal och dörren går igen så är det lugnt. ”Då kan vi röja här!” tänker råttorna.

Resultatet blir uppenbart för personal som exempelvis har glömt nycklarna i butiken och måste gå tillbaka, berättar han vidare. När de öppnar dörren vid ett för råttorna oväntat tillfälle kan chocken komma.

– Då plötsligt kan de se råttor överallt.

Från vår plats några steg ner i en trappa har vi utmärkt utsikt längs marknivån. Placeringen gör att vi kan se långt in under de trädäck som vilar på gatstenarna. Aktiviteten är förvånande: Uppskattningsvis springer det förbi en råtta i minuten, bara några meter bort.

De flesta är också av imponerande storlek. Under den stund vi befinner oss på platsen kommer individer som är en bra bit över två decimeter långa. Därtill kommer svansen.

– Ofta är det ju ungarna som är lite modigare eller dummare, beroende på hur man ser det. Det är ofta dem man ser och som äter gift som vi lägger ut. Sedan finns det ju de gamla och smarta, som kan bli riktigt stora. Man har ju sett en del riktiga monster, säger Sven Jeppsson.

De monster han berättar om är ofta kraftigt övergödda råttor som på grund av sin övervikt har blivit osmidiga. Dessutom kan de drabbas av samma typ av följdsjukdomar som människor som lever osunt kan få.

– Ju mer feta och äckliga pommes frites de äter desto fetare och äckligare blir de. Precis som vi. De kan ju få diabetes också, precis som vi.

Stället där vi befinner oss skiljer sig inte från nämnvärt från några andra uteserveringar i Stockholms innerstad, berättar Sven Jeppsson. Råttorna finns överallt. Anledningen till att folk i allmänhet inte ser dem oftare är att man inte vet vilka spår man ska leta efter. Det kan också handla om att man inte tittar ordentligt.

Med insikt i mängden råttor är Sven Jeppsson mycket kritisk till hur många restaurang- och pubägare sköter renligheten i och runt sina lokaler.

– Vad händer klockan tre på natten? Jo, råttorna springer över borden. Och sen sitter vi och äter en räkmacka där under dagen. Det är inget gulligt med det.

I populärkulturen framställs råttorna ofta som skrämmande små varelser. Denna bild verkar delas av den stora majoriteten i Stockholm. Enligt en undersökning som Anticimex gjorde tidigare i år har 80 procent av stockholmarna sett minst en råtta, och av dessa var det 70 procent som tyckte att det var en ”negativ upplevelse”. En av fem uppger också att de undviker vissa platser för att råttor kan finnas där.

Samtidigt agerar de mänskliga invånarna omedvetet i ökande grad på ett sätt som gynnar tillväxten av de oönskade små pälsbeklädda invånarna.

Råttorna är så kallade kulturföljare, vilket innebär att de lever i närheten av människor och drar nytta av vår livsstil.

– De är överallt i närheten av oss. Vi ger ju dem mat. De har levt med oss sedan urminnes tider, säger Sven Jeppsson.

Med hjälp av flyttbara elektroniska fällor kan skadedjursbekämpare sätta in extra resurser när det behövs på en särskild plats. Foto: Kevin Chang

Hans bedömning är att problemet med närgångna råttor har blivit större med tiden, och att detta hänger ihop med hur den moderna stadslevande människan lever, med exempelvis konsumtion av snabbmat som ofta spills på gatorna.

– Vi beter ju oss mycket värre än tidigare. Därför ser man dem mer nu. Nu är det lite skitigt och äckligt överallt.

För att illustrera problemet visar han hur ett slarvigt förpackat sopkärl har blivit angripet av råttor. Eftersom soporna sticker upp över kanten har det funnits ett utrymme för djuren att ta sig in. Finns möjligheten så utforskar råttorna den.

Sven Jeppsson berättar också om alla de misstag som folk gör när de vill bli av med gnagarna. Om man vill slippa dem bör man skapa en ogynnsam miljö för dem, vilket sker genom att ta bort möjligheterna till skydd.

– Avloppen är den vanligaste vägen in i bostadshusen i Stockholm. Det är då man också kan få problem med råttor som kommer in via toalettstolen. Så det är avloppen man måste hålla koll på. Och så handlar det om sopor. Oftast finns det skydd därunder, säger Sven Jeppsson.

En annan viktig faktor är att ta bort tillgången till mat. Dels handlar det då om att hålla rent, dels om att inte låta mat bli för lättillgänglig.

– När man matar fåglarna, då ska man veta att man inte bara matar fåglarna. Man matar även råttorna. Det får inte se ut så här, säger Sven Jeppsson och pekar på de slarvigt paketerade soporna i gränden.

Gnagarna är inte heller kräsna med vad de sätter i sig, vilket inte helt sällan leder till kannibalism.

– De är inte främmande för att käka upp varandra. Det gör också att dräktiga honor söker sig bort från andra råttor när de ska föda. Därför blir det också en naturlig utbredning.

Sättningar i marken till följd av att råttornas gångar rasar samman gör att betongplattor kan hamna ojämnt. Foto: Kevin Chang

Ingen vet hur många råttor det finns i Stockholm. Ibland sägs det att det finns en råtta per människa, och ibland att det är två eller fler per människa. Men Sven Jeppsson vill inte spekulera i frågan.

– Däremot kan man se att det varierar mycket mellan olika stadsdelar över tid. Ibland kan det vara mycket på Söder, och nästa år är det i stället Östermalm.

Vid byggen uppstår ofta en intressant effekt gällande råttornas utbredning i staden: Råttornas naturliga, trygga hemmiljö blir då ibland störd och de försöker desperat hitta nya platser för inkvartering. Det är då som kaféer, restauranger och även lägenheter kan drabbas av en plötslig gnagarinvasion. Och när firmorna som bekämpar skadedjuren har lyckats sanera en fastighet brukar problemet snart dyka upp i de intilliggande husen, som i sin tur får saneras. Så kan problemet ofta skjutas vidare likt dominobrickor som fäller varandra.

Det är också vid sådana tillfällen som exempelvis restauranger tillfälligt kan få stora gnagarbekymmer. Och då är det också viktigt att man tar situationen på allvar, enligt Sven Jeppsson.

– Jag reagerar på att många av oss människor inte förstår hur allvarligt det här egentligen är. ”Här har de käkat på den här fläskfilén, men det skär vi bort och serverar resten”, verkar en del tycka. Men man kan bli riktigt dålig om man äter sådant.

Fakta. Så skyddar du dig mot råttor Håll rent från bråte som kan bli boplatser för råttorna. Täta dörrar och väggar så att djuren inte kan komma in. Städa bort matrester från ytor och golv. Visa mer

Fakta. Råttbekämpning i Stockholm Anticimex, som är den största aktören i branschen, har haft en ökning i antalet saneringar de senaste åren. Sedan 2016 har de traditionella saneringarna kompletterats med nya digitala fällor, vilket gör siffrorna svåra att jämföra. 2018: 9.938 (Traditionella saneringar) + 2.641 (Digitala fällor) 2017: 12.204 + 1.603 2016: 11.060 + 961 2015: 10.574 2014: 8.797 2013: 8.908 Visa mer

Fakta. Så bekämpas råttorna Gift i puderform: Tidigare kunde en puderbaserad typ av gift användas, som kunde strös vid ingångarna till råttornas gångar. Metoden anses vara effektiv och har varit tillfälligt tillåten men är numera förbjuden i Stockholm. Traditionellt råttgift: Gift placeras i särskilda lådor som placeras på strategiska platser i staden. Giftet ligger i små påsar som luktar och smakar gott, vilket gör att råttorna tuggar i sig innehållet. Giljotiner: Olika former av fällor placeras ut i avloppssystemet. Fällorna reagerar på att en råtta passerar och skjuter då ut ett antal små spjut som genomborrar djuret, och kallas populärt ”giljotiner”. Elektroniska fällor: Djuren går in i utplacerade lådor som luktar gott. Väl inne fångas de i en bur och får stark ström genom kroppen tills de är döda. Visa mer