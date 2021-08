Pandemieffekt för SL – kan tappa var femte resenär

I sin studie har teknikkonsultbolaget WSP tittat på Nya Zeeland och Australien, där man levt helt utan restriktioner i en längre sammanhängande period. Antalet kollektivresenärer i Auckland, Nya Zeelands enda stad med tunnelbana, var i maj 2021 bara 70 procent av antalet i maj 2019. Samma utveckling finns i delar av Australien som också har varit utan restriktioner en längre tid.

Under pandemin halverades kollektivtrafiksandelen i Stockholm och bara runt hälften av de förlorade resenärerna planerar att återvända. Cirka 12 procent av stockholmarna som åkte kollektivt före pandemin anger att de är mycket tveksamma inför att åka kollektivt i samma utsträckning som tidigare, 30 procent är lite tveksamma.

– Det väcker oro om kollektivtrafiken inte återhämtar sig, säger Lasse Brand, trafikutredare på WSP.

Men trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) håller inte med.

– Kollektivtrafiken återhämtar sig snabbt i exempelvis Paris och Hongkong, och även i Stockholm jämfört med resten av landet. I sommar har vi varit uppe på över 70 procent av de som reste kollektivt före pandemin, säger han.

Inställningen till att åka kollektivt När pandemin ebbat ut och med tanke på smittorisker och hälsa, hur tveksam är du inför att åka kollektivt på samma sätt och i samma omfattning som innan pandemin? Källa: Wsp:s stora mobilitetsstudie 2021

Det finns en stor önskan hos stockholmarna, enligt WSP:s rapport, om att återgå till normala vanor när det gäller privata resor men inte när det gäller arbetsresor. Stockholm sticker ut när det gäller andel av arbetstagare som har möjlighet att arbeta på distans, hela 44 procent jämfört med genomsnittet på 28 procent. Resultatet i undersökningen visar dock att stockholmarna är de som är minst tveksamma att återgå till kollektivt resande.

– Med distansarbetet kan kapaciteten i rusningstid minskas, det sparar pengar, säger Lasse Brand.

Stockholmarna önskar återgå till det normala efter pandemin Skulle du vilja att din vardag återgår till hur det var innan pandemin vad gäller... Grafik: Elin Lindwall Källa: Wsp:s stora mobilitetsstudie 2021

En farhåga som lyfts i rapporten är att kollektivtrafikföretagen kommer att dra ner på utbudet. Hur ska SL göra?

– Det behövs alltid göras anpassningar och effektiviseringar, men uthålligheten är extremt viktig. New York skar ner på kollektivtrafiken under finanskrisen, de skadade resandet under många år. Nu under pandemin stängde de även ner tunnelbanan för första gånger på över hundra år och den typen av panikåtgärder riskerar att ge samma effekt. SL har valt en annan strategi och kämpat för att upprätthålla trafiken, säger Kristoffer Tamsons.

Han – och WSP – menar att staten behöver stötta kollektivtrafiken ekonomiskt.

– Mellan 2020 och 2022 är förlusten för svensk kollektivtrafik 24 miljarder. Än så länge är den kompensation vi har fått från staten 6 miljarder, säger Kristoffer Tamsons.

Under pandemin har resandet minskat olika mycket i olika delar av Stockholm.

– Det är viktigt att SL tar hänsyn till det i planeringen och har ett bra utbud i områden där många har kontaktyrken och inte kan distansarbeta, säger Lasse Brand.

Utbudet i Stockholms kollektivtrafik ska inte minska, enligt Kristoffer Tamsons. Foto: Magnus Hallgren

Det är ett starkt styrkebesked att SL har rullat under hela pandemin, anser Kristoffer Tamsons.

– Det går inte att bygga en växande storstadsregion utan fungerande kollektivtrafik.

Cyklingen har ökat i alla tre storstadsregioner – i Stockholm ökade andelen arbetsresor med cykel till 9 procent och andelen privatresor till 7 procent – och ökningen förutspås till stor del bestå.

– Många som tidigare åkte kollektivt har upptäckt cykeln, har vant sig vid att cykla och säger att de tänker fortsätta med det efter pandemin. Nu är det upp till kommuner och regioner att tillhandahålla en bra infrastruktur, säger Lasse Brand.

Stockholmarnas resevanor innan och efter pandemin Ditt vanligaste färdmedel för resa till och från arbete/studier... Källa: Wsp:s stora mobilitetsstudie 2021

Många städer i Europa – som Paris och Berlin – var enligt honom snabba med att ställa om till den nya situationen.

En övergripande utvärdering av 736 mätstationer i 106 europeiska städer visade att cykeltrafiken ökade med 11 till 48 procent tack vare att de byggde i genomsnitt 11,5 kilometer pop-up cykelvägar under pandemins första fyra månader.

– Det är lite synd att Stockholm och Sverige inte har gjort mer. Det kan bero på att vi inte har haft en lika tydlig lock down som till exempel Paris, inte en lika extrem livsförändring. Men det är inte för sent, nu finns ett momentum som städer och regioner borde utnyttja, säger Lasse Brand.

Mikromobilitet som fotgängare, cyklister och elsparkcyklister behöver mer plats, menar Lasse Brand – och politikerna borde ta hänsyn till det. Gaturummet måste anpassas till den förändrade verkligheten.

– Elcyklar och elsparkcyklar används oftast av yngre som inte har så hög inkomst medan el- och hybridbilar används av en övervikt höginkomsttagare, säger han.

Många valde också att promenera, mer för privata resor än för pendlingen, och allra mest för privata resor i Stockholm där promeneringen mer än dubblerades.

Stockholmarna har på allvar upptäck cykeln, menar WSP:s trafikutredare Lasse Brand. Nu måste kommuner och regioner tillhandahålla infrastruktur. Foto: Hardy Welsch

Bilandelen ökade överallt under pandemin, men starkast i Stockholm, med 12 procentenheter. Förklaringen är förmodligen att det, enligt WSP, fanns en större andel av befolkningen som valde bort kollektivtrafiken och behövde ett annat färdsätt.

– Det som är positivt är att även om väldigt många, men inte så många som befarat, har gått över till att åka bil så ser de det som en tillfällig förändring medan pandemin pågår, säger Lasse Brand.

Vad gäller biltrafiken tror WSP att antalet resor till jobbet kan landa på ungefär samma nivå som före pandemin. Det vill säga att ökningen av biltrafik för pendlingsresor skulle kunna motsvaras av den minskning av biltrafiken som blir till följd av att fler jobbar hemifrån.

– Nu finns det en stor chans att minska trängseln och avlasta trafiksystemet, säger Lasse Brand.

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 6 procent under 2020 och fortsätter att växa under 2021. Antalet nyregistrerade fordon däremot minskade påtagligt till följd av pandemins ekonomiska nedgång och prognostiseras återhämtas bara långsamt. Totalt är antalet ”bilar i trafik” ganska stabilt enligt statistikmyndigheten SCB. Allt pekar på att personer som redan hade bil började använda den mer under pandemin, men att de utan bil sällan köpte någon.

– Allmänt sett är det svårt att förändra personers resvanor och det tar lång tid. Men i en kris är vi tvungna att förändra oss, vi borde utnyttja den situationen, säger Lasse Brand.

1 000 intervjuade stockholmare WSP:s mobilitetstudie bygger vidare på förra årets, tillsammans med statistik och analyser både i Sverige och världen. I enkätmaterialet har 1 000 stockholmare tillfrågats. Visa mer

