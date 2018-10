Paul Hansen: Där har för övrigt en aspackad Eric Clapton spytt en gång i tiden

Den ambitiöse regissören pratar i koder med sin likaledes trägna filmfotograf.

– Är det för medigt?

– 50 frames med 35:an?

– Ska vi diffa?

– Två pipor här?

Själv förstår jag inte mycket där jag ligger med ryggont, diskbråck, på golvet med benen på en stol i nittio graders vinkel och tittar på ett magnifikt innertak som tronar över en lägenhet som ser ut som om den ingick i en filminspelning vilket är precis vad den gör.

Sixten, min fyrbenta assistent, tassar runt, runt i lägenheten och fastnar i köket hos värdparet där det luktar som om det vore käk på gång. Han fattar posto under köksbordet med vaken blick och villiga smaklökar.

Ja visst, sa jag, när det frågades om det skulle kunna göras en liten ”bakom kulisserna film” till utställningen på Fotografiska om Hygien. Men det lilla ordet ”liten” verkade helt ha fallit bort under produktionens gång.

Så där låg man, med benen i vädret för att avlasta ryggkotornas klämmande på nerverna, medan filmgenierna Daniel-Sergej höll på att pilla med något som jag visste skulle ta timmar att genomföra och bli ett par ynka sekunder i den slutliga filmen.

Jag suckade över ambitionsnivån hos kreatörerna och även om jag inte är en förespråkare för våld förstod jag, i viss mån, Sixtens initiativ att vid två tillfällen sätta hörntänderna i de båda filmarna. Vad är ett hål på strumpan och en liten reva på vaden i konstens namn?

Värdinnan fyller tacksamt ut en av de långa, kolla-utrustning-ställa-om-kameran-mera rök-pauserna, med att berätta historier om den ståtliga lånelägenheten på Sankt Paulsgatan. Förutom värdarna inhystes även två spöken, ett ”snällt” – en piga som skulle ha mördats på grund av en oönskad grossess – och ett ”elakt” som var mannen som först bodde här. Skulle man tolka bysten av honom i ett av rummen som ett mått på hans karaktär stämde det på pricken. Surgubbe.

Efter många timmars filmande säger till sist Sergej de förlösande orden som till och med en icke insatt förstår ”It's a wrap”.

Jag tackar för mig och frågar värdinnan om det går bra att låna toaletten innan det är dags att dra hemåt.

- Jadå, det går bra, där har för övrigt en aspackad Eric Clapton spytt en gång i tiden.

Måhända är det i en lägenhet på Södermalm som slutorden i Claptons klassiska Wonderful Tonight föddes?

”It's time to go home now and I've got an aching head

So I give her the car keys and she helps me to bed

And then I tell her, as I turn out the light

I say, "My darling, you were wonderful tonight

Oh my darling, you were wonderful tonight”

Paul Hansen arbetar med visuellt berättande och har i dagarna fått en insikt om vad han utsätter andra för med sitt eviga ”bara en bild till”.

Bäst i stan just nu: Fotoutställningarna Lars Tunbjörk på Fotografiska och Robert Doisneau på Kulturhuset