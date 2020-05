Person hittat död i Järfälla – utreds som mord

– Vi fick in larmet via räddningstjänsten, det kom in till oss som ett brandlarm om en brand i bil med viss spridningsrisk till en container som stod i anslutning till bilen. I samband med släckningsarbetet så konstaterar vi att det sitter en död person i bilen, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisen region Stockholm.

Platsen är avspärrad och en brottsplatsundersökning ska genomföras, skriver polisen på sin hemsida. Polisen ska även förhöra flera personer och analysera filmer från övervakningskameror.

– Det kommer att ta lång tid att utreda identiteten och dödsorsaken, det får vi se i utredningen och då kan brottsrubriceringen komma att förändras, säger Ola Österling.