Personer hittade blodiga i källare på Södermalm

Natten till måndagen hittade polisen flera personer i en källare på Södermalm, något Expressen var först att rapportera om.

– Det har hörts rop på hjälp från en källare, säger en källa som vill vara anonym.

Men poliserna som anlände först till platsen kunde inte få upp metallgrinden till källaren, varför man tillkallade insatsstyrkan. Där inne fann man blodiga personer som uppgav att de hållits inlåsta mot sin vilja.

– När de lyste med ficklampor upptäcktes också att det fanns åtminstone en person bakom en inbyggd vägg, säger uppgiftslämnaren.

”När jag kom ut genom porten fanns mycket blod på marken”, säger en granne till DN. Foto: Josefine Stenersen

Men den personen ska enligt initiala uppgifter ha varit där frivilligt och velat komma ut först efter att ha pratat med polisens förhandlare.

En granne hörde hur polisen under natten ropade ”öppna dörren” och ”come out with your hands over your head”.

– Jag låg kvar eftersom jag inte ville blanda mig i polisens arbete, men de höll på ganska länge, Jag hörde också ett hackande ljud, som om man bröt upp dörren, säger en granne.

Grannen pratade med polisen på morgonen innan hen åkte till jobbet.

– De bad om mina uppgifter för att de ville förhöra mig och de sa till mig att jag inte skulle röra räcket och se upp med var jag trampade när jag skulle gå i trappan, säger grannen och fortsätter:

– Det var lite blod i trappan, men när man kom ut genom porten var det mycket blod på marken.

Två personer har förts till sjukhus för kontroll. Foto: Ali Lorestani/TT

Larmet kom till polisen strax efter klockan halv två på natten mot måndagen och rubricerades först som misshandel. Men på grund av omständigheterna på platsen rubricerades det snart om till människorov.

Polisen skriver på sin hemsida att två personer har frihetsberövats i ärendet, en av dem är anhållen. Två målsägare har förts till sjukhus för kontroll.

– I övrigt har vi inte fler kommentarer i nuläget, säger Anders Bryngelsson på Stockholmspolisen.

När DN kommer till den misstänkta brottsplatsen finns blod kvar på marken utanför porten, men avspärrningarna är hävda. En polisbil och media som samlats på platsen lockar till sig uppmärksamhet och flera personer kommer fram och frågar vad det är som hänt.

Strax efter 13 anlände tre kriminaltekniker till adressen.

– Vi ska säkra kriminaltekniska spår, säger Fredrik Lind, som inte vill kommentera fallet i övrigt.

