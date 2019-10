Pilot flög drönare på Arlanda – flyg blev två timmar sena

Det var den 25 augusti i år som flygkaptenen kom till Arlanda med ett plan han flugit in från Berlin. Nu skulle han vara ledig. För att sysselsätta sig gick han och köpte en drönare för närmare 13.000 kronor inne på Arlanda.

Sen skulle han ”bara testa den”. Drönaren var gps-styrd och kunde både fota och filma. Den var också kopplad till en app i mannens mobiltelefon där bilder och filmer kunde sparas.

Vid kvart i åtta på kvällen såg en annan pilot något han trodde var en drönare flyga över bana 3. Han kontaktade flygledartornet från vilket man snabbt kunde konstatera att det stämde.

All flygtrafik stoppades omedelbart – och den spanske flygkaptenen kunde gripas på bar gärning. Flygtrafiken stod still i drygt 20 minuter. Stoppet ledde till att två SAS-plan och ett plan från flygbolaget Norwegian blev försenade två timmar. Flera plan som var på väg in för landning fick omdirigeras till Skavsta utanför Nyköping.

När mannen greps var han tämligen bekymmerslös och förstod inte riktigt varför han blev gripen.

– Jag bara testar min nya drönare, sa han till polisen.

Tanken på att han befann sig på en flygplats hade inte slagit honom. Inte heller att flygplatsen är klassad som ett skyddsobjekt där det råder fotoförbud.

Han förklarade att eftersom drönaren var gps-styrd så borde den ha varnat honom att han befann sig i ett område där det var förbjudet att flyga drönare, men det hade den inte gjort.

– Men när han skulle visa för poliserna hur drönaren fungerade kom det upp ett varningsmeddelande på displayen, säger kammaråklagare Peter Claesson som leder utredningen mot flygkaptenen.

Han misstänks nu för vårdslöshet i flygtrafik och brott mot skyddslagen.

– Lite märkligt är det kanske, att en pilot inte inser att man inte kan flyga drönare på en flygplats, konstaterar Peter Claesson.

Piloten riskerar bötesstraff. Huruvida han riskerar att krävas på skadestånd till Swedavia, SAS eller Norwegian är i nuläget inte känt.

