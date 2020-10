Plastikkirurg riskerar legitimationen – anses oskicklig

Kirurgen, som är i 50-årsåldern och specialist inom kirurgi sedan 2011, dömdes i mars i tingsrätten för grovt vållande till kroppsskada och sjukdom. Han fick då villkorlig dom och 140 timmars samhällstjänst efter en bukplastik med samtidig fettsugning som han 2016 genomfört på sin privata klinik. Men efter operationen blev tillståndet livshotande för patienten som drabbades av smärta, infektioner, blödningschock, cirkulationssvikt samt hudnekros och tvingades till akutoperation på ett sjukhus.

Efter att domen fallit i tingsrätten fortsatte larm från andra sjukhus att komma in gällande kirurgen. Enligt Ivos handlingar har tre olika vårdgivare under juni och juli 2020 kommit in med uppgifter om tre olika patienter som även de överviktsopererats av läkaren och som efteråt har fått svåra komplikationer som krävt akut vård.

Ivos undersökning visar att operationerna av de tre patienterna utförts med en ny kirurgisk teknik som läkaren vare sig haft erfarenhet av eller besuttit nödvändig kompetensen för att använda. ”Att han ändå självständigt och som ensamoperatör har genomfört ingreppen visar enligt Ivo på ett bristande omdöme som läkare.”

Ivo anser nu att mannens läkarlegitimation bör återkallas. De menar att han är oskicklig i utövningen av sitt yrke som läkare och uppenbart olämplig att utöva yrket. Den bristande handläggningen har återkommande lett till att patienter behövt akutvård och utsatts för mycket allvarliga patientsäkerhetsrisker.

”I de granskade fallen har således allvarliga komplikationer tillstött med stora risker för patienternas liv och hälsa”, skriver Ivo, som även menar att läkaren trots upprepade misstag av mycket allvarligt slag fortsätter att operera patienter och därmed utsätter dem för livsfara.

Läkarens privatklinik stängdes nyligen. Han själv säger att operationerna har utförts enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Han säger också att kollegor på andra vårdenheter har skickat in uppgifter till Ivo utan att ta kontakt med honom, trots att hans klinik har ringt dem flera gånger. Eftersom tingsrättsdomen är överklagad till hovrätten tycker läkaren inte att beslut i ärendet bör fattas innan rättsprocessen är avslutad.

