När tonårspojken under sommaren kom tillbaka till Sverige blev han omedelbart omhändertagen av socialtjänsten i norra Stockholm, enligt en dom i förvaltningsdomstolen. Åtgärden baserades på uppgifter från både Utrikesdepartementet, UD, och Säkerhetspolisen. Pojken ska enligt dessa uppgifter ha stridit för terrororganisationen Islamiska staten, IS, när han under de senaste åren varit i bland annat Libyen.

Pojken har under den tid han påstås ha stridit för IS varit i 15-årsåldern.

Varken UD eller Säpo har velat förtydliga varifrån uppgifterna kommer, men dessa har bedömts ha ”så pass hög allvarlighetsgrad” att socialnämnden bör agera på uppgifterna, enligt domen.

I domen framgår också att pojken tidigare har uppgett att han har ”sett många saker och fått granatsplitter på sig”. Pojken ska också redan 2017 ha uttryckt att han ”skulle döda alla poliser” och att han ”skulle bli IS-soldat”. Det ska också finnas ett foto på pojken när han poserar med vapen.

Enligt socialtjänstens utredning ska pojken även ha ”vistats i miljöer där det förekommer vapen och våld”.

När pojken befann sig i Libyen blev hans pappa – som också ska ha stridit för IS – fängslad. Pojken ska då enligt domen ha levt ett kringflackande liv där han delvis bodde på gatan innan han själv också till slut fängslades och satt inlåst i cirka sju månader. Anledningen ska enligt utredningen ha varit att han hade uttryckt sig positivt om IS vid ett besök hos sin pappa i fängelset.

Under pojkens fängelsevistelse blev han utsatt för grovt våld som ”orsakat skada och ärrbildning” på hans kropp, och det finns enligt socialnämnden inget tvivel om att pojken är traumatiserad.

I en tidigare dom i kammarrätten framgår att pojken blev utvisad från Libyen och att kravet för att släppa honom från ungdomsanstalten han satt på var att svenska myndigheter skulle eskortera honom till Sverige. Enligt domstolen ska pojken ha släppts med hjälp från UD och därefter förd till Sverige.

Förvaltningsrätten slår nu fast att det inte är klarlagt att pojken ska ha begått några brott, men att han har blivit förd ut ur landet av sin pappa, som fortfarande uppges sitta i fängelse. Pojkens mamma är sedan några år tillbaka död och domstolen bedömer därför att det utan någon vårdnadshavare i Sverige ”föreligger en påtaglig risk” för pojkens hälsa och utveckling och att han därmed ska tvångsomhändertas.

Pojken motsätter sig åtgärden och förnekar även att han skulle ha haft något med IS att göra.

