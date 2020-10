Polis frikänns från grovt koppleri – frun döms

Tillslaget mot den misstänkta bordellen i Vasastan i centrala Stockholm i maj i år väckte stor uppmärksamhet. Inte minst för att en av de gripna var en polis. Vid insatsen, som hade föregåtts av en lång tids spaning mot den misstänkta bordellen, greps mannen, som är i 40-årsåldern, och hans hustru.

Tillsammans hade de enligt åtalet under två års tid bedrivit koppleriverksamhet på adressen, utåt sett en verksamhet som erbjöd hälsomassage men bakom kulisserna även försäljning av sexuella tjänster – en verksamhet som inbringat in cirka 400.000 kronor i månaden. Totalt ska bordellen ha dragit in åtminstone elva miljoner kronor från maj 2018 till tiden för gripandet.

Paret på en av polisens spaningsbilder. Foto: Polisen

Men när Stockholms tingsrätt meddelade dom på onsdagen framkom det att polismannen frias från koppleribrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott eftersom det inte är ställt utom rimligt tvivel att han har gjort sig skyldig till brott.

– Åklagarens utredning har i denna del inte varit lika robust och, trots en omfattande utredning och spaningsinsats, har inte kunnat presentera något hållbart bevis som på ett klart och otvetydigt sätt visar att mannen haft uppsåt till de påstådda brotten, säger rättens ordförande chefsrådmannen Erik Lindberg i en kommentar.

Tingsrätten dömer dock mannen för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, brott mot vapenlagen samt för ringa dopningsbrott till ett bötesstraff.

Mannens hustru, kvinnan som drev massagesalongen, döms däremot till ett längre fängelsestraff. Enligt tingsrätten är den kvinnliga innehavaren av verksamheten överbevisad om den olagliga verksamheten och hon döms därför för grovt koppleri och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år och sex månader.

Rättens ordförande chefsrådmannen Erik Lindberg:

– Åklagaren har i denna del presenterat en gedigen utredning som klart visar att kvinnan har styrt och organiserat bordellverksamheten. Kvinnan har också själv under rättegången gett uttryck för att hon med tiden blivit en bordellmamma.

Ett tiotala kvinnor arbetade i salongen enligt åklagaren. De ska ha uppmanats att köpa stora mängder kondomer. Foto: Polisen

Att åtalspunkten blev grovt koppleri berodde på omfattningen av verksamheten och att den anses ha inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av kvinnorna. Enligt åklagaren har ett tiotal kvinnor varit involverade i bordellverksamheten.

Polisen har hela tiden förnekat brott och säger sig ha varit helt omedveten om vad som försiggick på massagesalongen och han ska heller inte ha förstått att de stora summorna som kom in i hushållskassan kom från bordellverksamhet.

– Ingenting har flutit in på hans konto, det kan jag ju säga. Han har inte vetat om att det har bedrivits en bordell, som det påstås. Om han hade känt till det så skulle han ha varit tvungen att agera, har hans advokat Patric Lindblom tidigare sagt till DN.

Verksamheten har enligt åtalet haft en strid ström av kunder – enbart män – och har saluförts på nätet med bilder på unga, leende kvinnor. I förhör med en kvinna som sökte jobb på massagesalongen ska den åtalade kvinnan ha varit relativt öppen med att det krävdes att man utför sexuella tjänster om man ville jobba där och den åtalade kvinnan har gjort vissa medgivanden. Hustrun har erkänt att hon själv har sålt sexuella tjänster, men hon framhåller sin roll som massör.

– Det vill jag understryka, att jag är en person som masserar bra, har hon sagt i förhör.

I massagesalongens lokaler fanns enkla bäddar placerade direkt på golvet. Foto: Polisen

Polisen och hans fru var bevakade av polisens spanare under lång tid. Redan den 17 oktober 2018 inkom ett tips till polisen. En anonym inringare larmade då om människohandel på den aktuella thaisalongen. ”Ägaren uppgav flera gånger att hennes man är polis”, säger då tipsaren och lägger till att massörerna på salongen ”bara fick betalt om de utförde sexuella tjänster”, heter det i förundersökningsprotokollet.

Polisens ansvarsnämnd meddelade i slutet av september att mannen skulle avskedas vid en fällande dom.

– Det är polismyndigheten som arbetsgivare som avgör vad som ska hända beroende på om det blir bifall till åtalet helt eller delvis, har åklagare Per Nichols tidigare sagt till TT.

