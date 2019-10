Polisen: Andra kriminella är väldigt rädda för 33-åringen

Två månader efter skjutningarna mot en lägenhet i Råcksta och en taxi i Sickla har fortfarande inga misstänkta gripits. Vid båda tillfällena var en 33-årig man den egentliga måltavlan, enligt polisen. Mordförsöken på mannen har fått stor uppmärksamhet eftersom tredje part, det vill säga personer som inte alls har med konflikten att göra, har träffats av gärningsmännens kulor.

Klockan var 01.25 på natten den 28 augusti när automateld väckte många av de boende i ett flerfamiljshus i Råcksta. Minst två personer gick då in på innergården till huset och sköt in i en lägenhet.

Ett skynke hängde för fönstret där flera av kulorna slog in och gärningsmännen tros inte ha kunnat verifiera att de siktade på just 33-åringen – och därigenom träffat fel person. Polisen har tidigare gått ut med att just 33-åringen var det troliga offret, men i stället avled 18-åriga Ndella Jack som resultat av beskjutningen.

– Det var minst två personer som deltog i skjutningen. Sedan var det troligen ytterligare minst en person som väntade i en bil i närheten, säger polisens spaningsledare Ville Paloheimo.

Bara drygt en vecka senare, den 8 september, kom nästa attack mot 33-åringen – den här gången i ett lugnt bostadsområde i Sickla. Även denna gång gick gärningsmännen till attack med ett automatvapen. 33-åringen lyckades även denna gång undkomma utan skador, men både en taxichaufför och en musikstudent i 25-årsåldern träffades av kulorna.

Ville Paloheimo berättar att man nu söker upplysningar om den silverfärgade Audi som användes av de män som låg bakom skjutningen i Sickla.

Polisen söker upplysningar om en silverfärgad Audi A4 Avant som användes av de män som låg bakom skjutningen i Sickla. Bilen på bilden är inte exakt den bil som användes, men av samma modell. Foto: Polisen

– Det är en silverfärgad Audi A4 Avant av årsmodell 2005 eller 2006. Vi tror att bilen finns kvar bland kriminella kretsar. Den är alltså inte stulen, säger utredaren Ville Paloheimo och lägger till att bilen troligen var falskskyltad.

Vad är anledningen till att 33-åringen har beskjutits två gånger?

– Vi håller på att kartlägga motivbilden just nu. Men i de flesta fall handlar det om pengar och makt. Och kränkningar, som i sin tur kan kopplas till makt, säger Ville Paloheimo.

När 33-åringen har släppts fri från fängelset har han enligt polisen också försökt ”positionera sig” i den kriminella världen, vilket kan förklara attackerna mot honom.

– Han är relativt nyutsläppt från kåken, så nu ska han försöka ta tillbaka mark, säger Ville Paloheimo.

33-åringen kom ut från fängelset i april i år efter att ha avtjänat ett mångårigt fängelsestraff för bland annat grov misshandel, rån och hot mot tjänsteman. Mannen har en lång historia av brottslighet bakom sig och han har i större delen av sitt vuxna liv suttit inlåst för olika typer av våldsbrott.

I Kriminalvårdens utredningar framgår bland annat att han i augusti 2010 högg en en annan person med kniv flera gånger. 33-åringen är också dömd för flera misshandelsbrott och förekommer totalt under dussintals av avsnitt i belastningsregistret.

33-åringens bakgrund kan också förklara den konflikt som han nu är involverad i. Enligt polisens teori har en maktkamp med andra kriminella uppkommit i samband med att 33-åringen släpptes från fängelset i april.

– Sedan dess har han gått ihop med gamla kompisar. Han har ett ganska brett nätverk i den kriminella världen. Han har också varit väldigt respekterad i den världen. Men nu har han gjort sig ovän med folk, säger Ville Paloheimo.

Enligt Kriminalvården har 33-åringen gjort sig skyldig till ”omfattande och allvarlig misskötsamhet” – men också återkommande skapat sig en position som ledare bland de intagna under sin tid i fängelse.

33-åringens långa historia med att bygga upp en position i den kriminella världen har också lett till att han är fruktad av sina motståndare. Detta visar sig genom de metoder som har använts vid skjutningarna i både Råcksta och i Sickla, berättar Ville Paloheimo.

– Jag tror inte att något av de här två dåden är speciellt välplanerat, säger han.

Är personerna som står bakom skjutningarna rädda för 33-åringen?

– Ja. Det är det som det handlar om. De är väldigt rädda för honom. Det vanliga är att man går så nära att man är säker på att träffa. Nu står man tio meter bort och missar honom i stället, säger Ville Paloheimo.

Tillvägagångssättet i både Råcksta och Sickla var liknande och polisen utgår från att det är en mindre grupp av gärningsmän som ligger bakom båda skjutningarna.

– Vi tror att det är samma konstellation som ligger bakom båda. Sedan kan det ha varit någon person som har deltagit vid en av skjutningarna som inte deltog i den andra. Men vi tror att det är samma grupp av gärningsmän, säger Ville Paloheimo.

Den rädsla som gärningsmännen uppvisar genom hur de har genomfört skjutningarna har också fått konsekvenser för personer som har råkat befinna sig på platserna men som inte alls är involverade i konflikter med 33-åringen. I skjutningen i Råcksta föll 18-åriga Ndella Jack offer för kulorna som enligt polisen var ämnade för 33-åringen. De två hade kort innan händelsen gift sig i Gambia och använde en lägenhet på en adress som ingen av dem var skriven på.

18-åriga Ndella Jack dödades i samband med skjutningen i Råcksta där minst två gärningsmän sköt automateld in genom ett fönster. Foto: Magnus Hallgren

Polisen misstänker att gärningsmännen vid tillfället hade fått upplysningar om att 33-åringen hade flyttat in på adressen och därför vetat vilket fönster de skulle skjuta mot. Tillvägagångssättet i Råcksta ligger i linje med beskrivningen att 33-åringens motståndare är rädda för honom: Det var på grund av rädslan de sköt utan att verkligen förvissa sig om huruvida de skulle träffa honom eller inte.

Skjutningen i Sickla den 8 september uppvisar samma mönster. Enligt Ville Paloheimo blev 33-åringen troligtvis lurad att åka till platsen, dit han tog sig i en taxi tillsammans med en släkting och en kompis.

– Han hade stämt träff med en person som lurar dem i en fälla. Förespeglingen är att de ska genomföra någon typ av affär och de kommunicerar på sociala medier inför händelsen. Men han vet egentligen inte vem han stämmer möte med, säger Ville Paloheimo om 33-åringen.

I stället för ett affärsmöte dyker då en silverfärgad Audi upp den aktuella septemberkvällen.

– Då står ju 33-åringen utanför taxin och kommunicerar på sociala medier. Då dyker den här Audin upp och stannar till bakom taxin. Minst två personer börjar skjuta, en med revolver och en med automatvapen, säger Ville Paloheimo.

Taxichauffören blev träffad med flera kulor, bland annat i ländryggen. Dessutom blev en musikstudent i 25-årsåldern som befann sig inne i en lägenhet i området träffad av en förlupen kula i ögat. Polisens beskrivning är att studenten ”skadades för livet”.

33-åringen och de andra två personerna klarade sig helskinnade från situationen. En anledning är att gärningsmännen inte heller vid detta tillfälle vågade gå fram till honom.

Ville Paloheimo konstaterar att konsekvenserna blir att utomstående har drabbats allvarligt.

– Det är exceptionellt fegt att stå och peppra från tio meters håll. De vågar inte gå fram och då blir även andra träffade. Det är både hänsynslöst och fegt, säger Ville Paloheimo.

33-åringen sitter nu själv häktad för grovt vapenbrott. Han greps den 15 oktober misstänkt för en grov misshandel som ska ha inträffat den 24 september – men i samband med att polisen grep honom påträffade de också ett skjutvapen.

– Det är inte alltför långsökt att tro att han har skaffat sig ett vapen antingen för att skydda sig eller för att hämnas. Han har också tackat nej till polisbeskydd, säger Ville Paloheimo.

I och med att 33-åringen nu sitter inlåst bedömer polisen att risken för att ytterligare personer som inte har med konflikten att göra skulle falla offer är minimal.

– Man ville få bort honom, röja undan honom. Vi tror inte att man skulle attackera någon i hans närhet. I och med att han sitter häktad så bedömer vi att faran har försvunnit.

Ville Paloheimo berättar också att 33-åringen till följd av attackerna mot honom troligen betraktas som en person väldigt få personer vågar ha ett samröre med.

– Folk vill inte ens umgås med honom nu. Därmed blir det också svårt att leva som kriminell, säger han.