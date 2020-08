Polisen: Droger finns överallt, går inte att koppla till klass eller etnicitet

En chattgrupp startas på sociala medier, och säljaren bjuder in personer som den kan lita på. Det kan vara en femtonåring med 30-40 kontakter som kommit över ett parti på ett par hundra gram narkotika.

Det är inga stora mängder, men den unga personen lägger ut i gruppen att den har ”grönt inne”, ”brunt inne”, eller ecstasy. Informationen sprids sedan till andra jämnåriga i syfte att sälja vidare.

Sedan stäms det träff, betalas med kontanter och så är narkotikaköpet klart. Så kan en typisk försäljning via sociala medier gå till, berättar Peter Lind vid Stockholmspolisen.

– I stort sett all försäljning sker genom Snapchat, Instagram, och alla sociala medier egentligen som du har och som du hanterar. Det gör också att du kan med liten risk mötas upp och få tag på i stort sett när som helst, säger Peter Lind.

Han arbetar i den yttre ungdomsgruppen i centrala Stockholm och möter dagligen ungdomar som befinner sig runt om i city. Polisen upplever där att droganvändandet bland unga ökar.

Siffror över anmälda brott stödjer den bilden, antalet narkotikabrott i city där den misstänkte är minderårig har ökat till 403 anmälda brott under första halvåret i år, detta i jämförelse med 275 anmälda brott under samma period föregående år. Men det kan variera från år till år – under år 2018 var antalet 503 anmälda brott.

”Man tänker inte vem som gör vad, vem som är brukare och säljare. De ser inte sig själva som langare” säger Peter Lind som ansvarar för den yttre gruppen som möter ungdomar på stan. Foto: Barzan Dello

Polisen i city har sedan hösten 2019 gjort en satsning i arbetet med ungdomar i och med att ungdomsgruppen startades, vilket även kan visa sig i statistiken, berättar Mathias Henriksson som arbetar som gruppchef för ungdomsutredningarna i city.

– Detta är ett upptäckandebrott – siffrorna visar snarare hur mycket vi på polisen har arbetat med frågan. Men jag har arbetat med unga och narkotika i många år och min upplevelse är att det ökar, och att de blir allt yngre. Vi har sett fler fall än förut där personen är under femton år, säger Mathias Henriksson.

Lokalpolisområde Södermalm och Norrmalm sticker ut i statistiken över anmälda narkotikabrott där en minderårig person är misstänkt. En anledning kan vara att parkerna på Södermalm är träffpunkter för ungdomar från hela Stockholmsområdet.

Ett ”stockholmskrök” kan under en helgkväll locka uppemot 200-300 ungdomar till olika platser på Söder. Festerna startar ofta med inbjudningar på sociala medier som sprids till alla delar av Stockholm. Unga från Bro i norr till Södertälje i syd samlas på Södermalm eller i city.

– Det här är fester som leder till att folk blir misshandlade, folk blir rånade, det är jävligt mycket alkohol och jävligt mycket droger, samtidigt som det är en total avsaknad av vuxna, säger Peter Lind.

Den senaste tiden har citypolisen märkt av flera andra trender bland unga och droganvändning: Utöver att det blir fler som brukar, att säljarna blir yngre och att försäljning via sociala medier dominerar, märker polisen att ungdomar självmedicinerar mot psykisk ohälsa och att just unga tjejer sällan blir upptäckta och därmed riskerar att hamna i ett långvarigt och djupare missbruk.

– Det märker vi i utredningarna också, det är sådana utsagor som kommer, att den unga tar droger som en form av självmedicinering för att den mår dåligt. Att man hittat något som man tycker funkar och hjälper. Fast det gör det inte i längden, säger Mathias Henriksson.

”Narkotika ligger bakom mycket annat. Vi har sett att det blir en drivkraft vid personrån, då man snabbt behöver pengar” säger Mathias Henriksson, gruppchef för ungdomsutredningarna. Foto: Barzan Dello

Och problemet är inte enbart ett problem i förorten, som innerstadsföräldrar är benägna att tro, berättar Peter Lind.

– Jag ser egentligen inte någon skillnad mellan cityungar och de som kommer utifrån. När vi får tag på telefonen och tittar igenom så ser vi att folk i innerstaden säljer och brukar. Och folk från orten säljer och brukar. Vuxna måste förstå att narkotika inte är ett förortsfenomen. Det går inte att koppla till klass, de går inte att koppla till etnicitet utan det är något som finns oavsett var du bor, och oavsett vilken uppväxt du har, säger han och fortsätter:

– Ungdomar i välsituerade områden kanske oftare har förutsättningarna att ha hemmafester, och därigenom i lägre utsträckning riskerar att exponeras och upptäckas av polis. De som rör sig ute på stan är de som inte har samma möjlighet att vistas hemma och det är de som kommer att upptäckas av oss.

En orsak till att just unga tjejer ofta går under polisens radar när det kommer till användandet av narkotika kan vara att enbart kvinnliga poliser får utföra tvångsåtgärder, som kroppsvisitering, på unga tjejer. Finns inte en kvinnlig polis i närheten vid tillfället kan det därför vara svårare att fånga upp missbruket tidigt.

– Vi är tyvärr mycket sämre på att upptäcka tjejer som röker. Konsekvensen av det är att tjejer löper ganska stor risk att hamna i ett tyngre missbruk, vilket vi också har fått vittnesmål om från kvinnor som befinner sig i tungt missbruk. Att de önskar att de blivit upptäckta tidigare, säger Peter Lind.

Samverkan mellan polis och andra myndigheter och långsiktiga satsningar på ungdomar är det som behövs för att bryta den uppåtgående trenden, säger Peter Lind.

– När vi har 14-15-åringar som säljer droger är det för mig ett bevis på att vi har ett samhälle som inte riktigt fungerar som det ska, säger han.

Fakta. Anmälda narkotikabrott Antalet anmälda narkotikabrott i city där den misstänkte är under 18 år: 2016: 259 2017: 356 2018: 503 2019: 275 2020: 403 Statistiken avser v.1-29 under samtliga år. Källa: Polisen Visa mer