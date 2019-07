Polisen kopplade inte ihop överfallen i Rågsved

Åsa Hansson, som utreder våldtäkterna den 14 juni och 7 juli i Rågsved har tidigare inte känt till överfallen den 31 mars. Då överfölls två kvinnor av en okänd man med en liknande kniv ungefär samma tidpunkt. Joakim Odell, som är förundersökningsledare för ett av de ärendena, känner i sin tur inte till det andra överfallet, som ska ha skett bara 20 minuter senare i samma område den 31 mars.

– Det är flera olika utredare som sitter på det och då vet man inte vad den andra handen gör eller vad de andra ögonen har sett för någonting. Det är en svaghet vi har i organisationen, säger han.

Åsa Hansson på enheten för grova brott tittade i förra veckan på den nedlagda utredningen gällande överfallet på Sara, som DN berättade om på söndagen. Nu har hon även tittat på utredningen gällande överfallet på Malin, som DN kunde berätta om i går.

– Det är ett väldigt intressant ärende. Det finns många likheter och det är absolut värt att titta mer på. Vi kommer att ta med det när vi tittar på mina två våldtäktsärenden.

Likheterna handlar mycket om signalementet men också om tidpunkten, enligt Åsa Hansson. I de båda överfallen den 31 mars uppger kvinnorna att det användes en kniv med ett orange skaft, men det är ingen uppgift som hon har sett i utredningarna gällande de misstänkta våldtäkterna.

– Det står i utredningen att kameraövervakning ska vara inhämtad men jag har inte fått det bekräftat och har sökt förundersökningsledaren för det ärendet.

Gällande de misstänkta våldtäkterna säger hon att polisen är angelägen om att få in tips.

– Ett sätt för oss skulle ju vara att gå ut med en bild och hittar vi någon kommer vi troligtvis att vilja delge den.

Polisen inväntar också svar från en dna-analys inom kort.

– Vi har inte fått någon träff än, säger Åsa Hansson.

Joakim Odell är förundersökningsledare för en av utredningarna den 31 mars, som är nedlagd. Den drabbade kvinnan har under det fingerade namnet Sara tidigare berättat om attacken för DN.

– Anmälan kom in den 3 april. Det är synd att den kom in så sent. Annars går vi ut med jourpersonal, säger han.

När det då hade gått tre dygn efter överfallet var det också för sent att begära in eventuell kameraövervakning, enligt Joakim Odell.

Christer Johansson, tf biträdande polisområdeschef i Stockholm syd, har ansvar för Farstapolisen och enheten för grova brott.

– De fyra fallen har fått olika brottsrubriceringar. Som det är nu utreds vissa ärenden på lokalpolisnivå och vissa på enheten för grova brott. Det beror på vilken rubricering de får.

Efter polisreformen är samordningen ett problem som polisen har uppmärksammat.

– Det var mindre distrikt förut och då hade man helhetsansvaret för ett mindre geografiskt distrikt och då var det lättare. Det ser vi nu när vi har ett stort polisområde, att det inte är lika lätt att överblicka. Men det är någonting vi har sett och vi jobbar hårt med.

Att utreda överfall av kvinnor oavsett brottsrubricering, är det något som kan förbättra samordningen?

– Det är jag övertygad om.

Polisen ser också därför över möjligheten att vissa brott ska kunna utredas tillsammans.

– Om vi skulle komma fram till att alla överfallsvåldtäkter och kvinnoöverfall ska utredas på lokalpolisområdet, som har bättre lokalkännedom och vet vilka som finns i området – då ser man ju det här sambandet mycket snabbare, säger Christer Johansson.

Hos vem ligger ansvaret att fallen i Rågsved inte kopplats samman?

– Jag kommer att sätta mig in i morgon på vad som är gjort och inte gjort men det är varje polisområde som har ansvar över sin geografi.