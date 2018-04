”Polisen var här för två månader sedan också”

Tidigt på måndagsmorgonen slog polisen till mot flera adresser i Sverige. Chefsåklagare Per Lindqvist uppger för DN att totalt tre personer har anhållits misstänkta för förberedelse till terroristbrott och fler personer har också tagits in till förhör i samband med insatsen.

Ett av tillslagen skedde i Akalla i nordvästra Stockholm. DN har varit på plats i det flerbostadshus där tillslaget ska ha ägt rum. En person som bor i den aktuella lägenheten säger att polisen bröt sig in i lägenheten på måndagsmorgonen. För DN berättar han att han vaknade av sågljud.

– Det var polisen och sedan hörde jag bara en smäll, säger mannen.

Minst tre män befann sig i lägenheten och enligt mannen DN har talat ska polisen ha använt rökgranater under insatsen. Enligt mannen ska polisen ha tagit med alla som bor i lägenheten till förhör. Därefter ska flera av personerna ha släppts, men mannens bror var ännu på måndagseftermiddagen inte släppt. Eftersom de anhållna männens identiteter är sekretessbelagda har det inte gått att verifiera kopplingen mellan den anhållne mannen och den man som DN har talat med.

– De tog oss till polisstationen i Flemingsberg men jag släpptes efter några timmar. Då frågade jag var är min bror, var är min bror? Han är fortfarande kvar.

Mannen uppger att han är förvånad över tillslaget mot lägenheten där han befann sig.

– Jag förstår ingenting, att sådant sker i länder som Turkiet, men i Sverige? Jag förstår inte. Jag har försökt få vakten att släppa in mig i lägenheten men de vägrar. Jag får inte ens hämta mina kläder, sade han vidare.

DN var senare under eftermiddagen med när mannen och en annan av de boende, som togs in till förhör under natten, släpptes in i lägenheten av en vakt för att hämta sina saker. En av männen som misstänks för förberedelse för terrorbrott ska ha bott i sovrummet i en mindre lägenhet tillsammans med mannen som uppger sig vara hans bror.

I det sparsamt möblerade sovrummet finns utöver två tjocka luftmadrasser endast två till synes tomma väskor, en dubbelvikt liten matta och lite kläder. På sängen som ska ha tillhört den terrormisstänkte ligger också en klocka, bibliotekskort och ett kvitto.

Enligt brodern ska polisen ha beslagtagit mobiltelefoner och en dator vid tillslaget på måndagsmorgonen. Han uppger också att polisen ska ha gjort ett tillslag mot lägenheten vid ett tidigare tillfälle.

– Polisen var här för två månader sedan också med vapen.

Foto: Paul Hansen

Mannen berättar att han och brodern jobbar på ett stort företag i Stockholmsområdet och visar även upp ett företags-id.

En granne berättar att hon vaknade på natten av höga skrik och hundskall.

– Sedan hördes en väldigt hög smäll. Jag vågade inte öppna dörren men jag höll tummarna för att det var polisen. För cirka två månader sedan såg jag när en av männen i lägenheten greps utanför huset och sedan dess har det varit många civilpoliser i området, som inte varit särskilt diskreta. Så jag tänkte att det var något på gång, men hade aldrig kunnat tro detta, tänkte mer att det kanske rörde sig om narkotika.

Andra boende i huset är helt omedvetna om det dramatiska gripandet.

– Vi har inte hört någonting, vad är det som har hänt? undrar ett par som bor i huset.

En annan granne vittnar om att det har varit många olika människor som har rört sig in och ut ur lägenheten den sista tiden.

– Det är en massa olika människor som kommer in och ut där. Men jag känner inte till dem i lägenheten över huvud taget, säger grannen.

Grannen vaknade dock inte av händelserna under natten mot måndagen.

– Nej, jag har inte sett något. Jag sov, så jag har inte hört något, säger grannen som bor nära den aktuella lägenheten.

Kristofer Stahre försvarar en av de misstänkta männen:

– Jag kan inte säga någonting, åklagaren har belagt oss med yppandeförbud, säger Kristofer Stahre.

