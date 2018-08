Polisen: We are Sthlm lugnare än tidigare år

Ungdomsfestivalen We are Sthlm, som har pågått i fyra dagar i Kungsträdgården i centrala Stockholm, avslutades i lördags. På sin hemsida skriver polisen att festivalen varit lugnare än tidigare år. 2016 anmäldes totalt 50 fall av sexuella ofredanden.

Enligt preliminära siffror har det i år kommit in totalt 47 brottsanmälningar, varav 12 avser sexuellt ofredande. Totalt nio personer har gripits misstänkta för brott, varav fem för sexuellt ofredande.

– Konserttiden har fördubblats och det är då de flesta sexuella ofredanden sker. Med tanke på det så tycker jag att vi har hållit en relativt låg nivå. Det är aldrig bra den här typen av brott sker, men tyvärr är det något som inträffar vid den här typen av arrangemang, säger Torgny Söderberg.

Han berättar att flera gripanden har gjorts i samband med att ordningsvakter själva bevittnat övergreppen och lyckats hålla kvar den misstänkte. Polisen har också arbetat med övervakningskameror för att fördela resurser.

– Om man sett ett ungdomsgäng på väg in har man kunnat rikta poliserna dit. De flesta är väldigt skötsamma och vanliga ungdomar, men via övervakningskamerorna har man kunnat upptäcka beteenden som sticker ut. Det har också varit ett antal avvisanden och avlägsnanden i samband med ordningsstörningar.

Enligt Torgny Söderberg kommer filmer från kamerorna också att användas i utredningarna.

– Vi har ett antal ärenden nu där film kommer att bli viktig bevisning. Något som också är glädjande är att det har varit väldigt få våldsbrott. Det mesta som skett handlar om så kallade upptäcktsbrott, som narkotikabrott, säger Torgny Söderberg.