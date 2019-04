Polisernas egna ord om natten då Eric Torell sköts: ”Känner mig rädd och jäkligt trängd”

Den 2 augusti 2018 dör Eric Torell på en innergård i Vasastan. Tre poliser avlossar totalt 25 skott i en situation där 20-åringen, som hade Downs syndrom, misstas för en kriminell person. Tre av polisens kulor träffar Eric Torell som dör av sina skador.

De tre poliserna har nu åtalats. En polis åtalas för vållande till annans död, och de två andra åtalas för tjänstefel.

I förhör berättar de åtalade poliserna om insatsen där de trodde att de hade en farlig person framför sig och en av poliserna uppger att stressen ledde till tunnelseende. Den man som de trodde att de kunde möta på platsen hade tidigare pistolhotat en kvinna i området. Mannen hade vid ett tillfälle också utfärdat ett bombhot.

Innergården på Norrbackagatan. Foto: Lars Lindqvist

En av poliserna, en 31-årig man, berättar i förhör om mannen som de trodde att de riskerade att möta. Polisen säger att mannen ska ha haft tillgång till både vapen och sprängmedel.

– Och han har uttalat att han var villig att skjuta mot polis.

Efter att patrullen genomfört en första kontroll av området lägger en av poliserna märke till en man som verkar hålla ett vapen i sin ena hand, uppger 31-åringen i förhör.

– Jag ser att det här vapnet är liksom större, det är inte ett gevär, men det är betydligt större än en pistol, större än vårat, våra tjänstevapen om man säger så, säger polisen vidare.

När polispatrullen börjar gå in genom ett valv in till den aktuella gården beskriver polisen en situation där han själv har ”ett visst stresspåslag”.

– Då dyker den här mannen med, med pistolen upp liksom i, i den här portalen och liksom vänder sig mot oss och börjar gå mot oss. Och då känner jag mig jäkligt trängd alltså, mina minnesbilder just ifrån när han kliver in där, jag känner mig rätt överrumplad och det är lite fragmentariska bilder just i den stunden, säger 31-åringen.

Polisen beskriver också hur han upplever rädsla i situationen.

– Jag känner mig rädd liksom och jäkligt trängd.

Kort därefter upplever den 31-årige polisen att mannen på gården – som senare visar sig vara Eric Torell – höjer vapnet och riktar det mot en av hans kollegor, en kvinna.

Och då känner jag att nu skjuter han ihjäl henne liksom.

– Och då känner jag att nu skjuter han ihjäl henne liksom, så då valde jag att skjuta med mitt vapen mot den här mannen och när jag skjuter, när jag bestämmer mig för att skjuta så får jag ju ett kraftigt tunnelseende, om man, om man säger så, jag känner, det är ju, blir extremt fokuserad och jag skjuter och jag ser inte att det får någon effekt på mannen, han står fortfarande kvar med vapnet höjt, säger polisen.

Den misstänkte mannen faller då till slut ihop och tappar sitt vapen, uppger polisen i förhör.

Några av de kulor som polisen avfyrar träffar träden som står på innergården. Foto: Nicklas Thegerström

När skottlossningen har ägt rum, några minuter efter klockan fyra på morgonen, berättar 31-åringen att de får information om att det finns risk för att mannen de just har skjutit kan ha sprängmedel på sig. Då springer poliserna från platsen och tar skydd.

Även en annan av de nu åtalade poliserna, en 35-årig man, vittnar om en situation där de hade mycket lite information om personen de möjligen skulle ingripa mot. De får exempelvis inget signalement på den misstänkt farliga personen. Men de får uppgifter om att mannen tidigare ska ha uttalat att han ”ska skjuta mot poliser” och att han vid något tillfälle haft sprängmedel på sig, uppger han.

Den åtalade polisen berättar att han får en ”obehaglig känsla i kroppen” när han befinner sig på innergården. I samråd med de andra bestämmer han sig då för att hitta ett bättre ställe med ”bättre överblick”, berättar han i polisförhören. Då ser han plötsligt en man med ett vapen i handen som kommer mot honom.

– I det ögonblicket när jag ser att han har ett vapen i handen så blir jag väldigt, väldigt rädd och väldigt... ja stressad, säger den 35-årige polisen i förhöret.

I det ögonblicket när jag ser att han har ett vapen i handen så blir jag väldigt, väldigt rädd och väldigt... ja stressad.

Polisen berättar att mannen plötsligt höjer vapnet rakt mot honom.

– I det läget känns det som att jag har väl två saker och välja emellan och det är antingen så skjuter jag eller så flyr jag åt samma håll som mina kollegor gör.

Polismannen berättar vidare att han i det läget väljer att fly. Han säger också att det är svårt att överblicka situationen och att allt går ”väldigt, väldigt fort”.

När den misstänkt kriminella personen plötsligt återigen dyker upp med vapnet i handen och höjer det mot en kollega så väljer han att agera.

– Jag väljer att öppna eld mot den här personen, för att slå ut hotet mot mig och mina kollegor.

Under en pressträff visade chefsåklagare Martin Tidén en jämförande bild på polisens förstärkningsvapen MP5 (överst) och det leksaksvapen som Eric Torell höll i när han sköts till döds. Foto: Magnus Hallgren

När skotten mot Eric Torell avlossas är klockan 04.07 på morgonen. Enligt polisens händelserapport har han då inte längre det misstänkta vapnet – som senare visade sig vara ett leksaksvapen – i handen.

Den tredje polisen som nu åtalas – en 39-årig man – beskriver också hur de hade bristfällig information i det initiala skedet. Han berättar i förhör om hur personen som de riskerade att stöta på var ”väldigt farlig” och att han var kopplad till ett tidigare ärende då en sprängladdning hade placerats i en bil.

I förhör uppger 39-åringen att när de har fått larmet åker runt i området och letar efter den farliga personen så ser de en man som står intill vägen och vinkar. Mannen säger att han letar efter någon som har försvunnit. Den åtalade polisens kollega svarar att de är ute på ett så kallat högprioriterat ärende och att de inte kan hjälpa honom.

Mannen nickar och svarar ”Absolut”. Eric Torell är då ännu inte död.

I förhör har 39-åringen berättat att han i efterhand insåg att mannen som bad om hjälp var Eric Torells pappa. När ambulansen hade kommit till platsen och situationen säkerhetsmässigt bedömdes vara under kontroll fick patrullerna information om att den försvunne personen troligtvis var den individ som de just hade skjutit.

– Jag förstod ju då och insåg nog också då att det var den här pappan som hade stoppat oss initialt på vägen runt, säger 39-åringen i förhör.

Klockan 04.48 den 2 augusti ringer Eric Torells pappa 112 och anmäler att hans son har försvunnit från lägenheten. Det har då gått 41 minuter sedan polisen har öppnat eld mot hans pojke.

Pappan uppger för polisens regionledningscentral att Eric har Downs syndrom och att hans son var försvunnen när han vaknade.

För polisen uppger han att Eric inte kan prata och har en svart keps på sig.

– Den har han alltid på sig liksom, säger pappan, enligt utskriften av larmsamtalet.

Under samtalet påpekar han flera gånger att Eric inte kan prata.

– Han är på typ en tre- fyraårings nivå liksom rent…

– Mm, okej, svarar polisen.

– …utvecklingsmässigt.

