Politiker i Bromma ville riva unik skejtpark – räddas av proteststorm

Fakta. DIY

DIY, do it yourself, står för ”gör det själv” på svenska. Kortfattat går det ut på att människor går ihop och skapar någonting de vill ha, för egna resurser – tid och pengar. Det formella (i det här fallet bygglov) är inte det primära. I ”konceptet” ingår idén om egenmakt och oberoende starkt – ett slags demokratisk anarki råder. Den som vill vara med bidrar med det som den kan.