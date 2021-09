Pråm ersätter lastbilar när stenmassor flyttas från t-banebygget

Just nu pågår bygget av den nya tunnelbanan under centrala Stockholm. Under Blasieholmen finns en arbetstunnel där grävmaskinerna är i gång. När sprängningarna drar i gång i november ska mer än 600 000 ton berg transporteras bort när tunnelbanan dras vidare från Kungsträdgården och söderut mot Nacka och Söderort.

– Det löser en gammal surdeg på ett klokt och bra sätt, med en mycket mindre påverkan på miljön, säger Kristoffer Tamsons.

Det är nästan uteslutande lastbilstransporter som används vid bygg- och masstransporter i infrastrukturbyggen. Men den stora mängden bergmassor från Blasieholmen skulle kräva att ungefär 40–50 lastbilar per dag skulle köra genom centrala Stockholm. Tunga lastbilstransporter i tätbebyggda områden i den omfattningen är problematiskt och särskilt sett till de begränsningar som finns på vägarna i Stockholm.

– Blasieholmen är en flaskhals, en oerhört trång sektor, redan i dag, säger Kristoffer Tamsons.

Regionen har genomfört tester för att se hur sjövägen kan användas. Det har särskilt testats hur mycket det låter när bergmassor lastas på båt, så att inte ljudnivåerna i närområdet blir för höga.

Testet genomfördes under 2019 och resultaten var positiva.

– Byggen är aldrig ljudlösa, men att använda en pråm låter mindre och det tar mindre plats att utnyttja Stockholms vattenvägar, säger Kristoffer Tamsons.

Pråmen med bergmassorna kommer varannan dag att bogseras från Nybrokajen vid Blasieholmen till Loudden, där Stockholms stad kommer att använda dem i sina projekt i närområdet. Vid bygget av övriga nya t-banestationer kommer lastbilar att sköta transporterna.

