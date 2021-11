Pressad förlossningsvård inte unikt för Stockholm – barnmorskebrist i 19 av 21 regioner

Uppsägningarna på Danderyds sjukhus har den senaste veckan avlöst varandra och på Södersjukhuset har samtliga chefer på förlossningen meddelat att man kommer att lämna sina uppdrag. Det ansträngda läget i Stockholm har lett till att krisgrupper inrättats och att en förlossningssamordnare tillsatts.

Även om situationen i Stockholm känns igen bland barnmorskor verksamma i andra regioner, är det i huvudstaden som uppsägningar och krav på förändringar blivit verklighet.

– Det finns inte ett svar utan det är många faktorer som spelar in, ökad vårdtyngd är en, säger Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen.

Den senaste rapporten från Socialstyrelsen visar att 19 av landets 21 regioner lider brist på barnmorskor, bara Halland och Jämtland Härjedalen bedömer att det finns balans mellan tillgång och efterfrågan på förlossningsvård.

Anledningen varierar bland regionerna, från konkurrens mellan vårdgivare till generationsväxlingar med många pensionsavgångar.

Hanna Dahlbäck ligger bakom upproret ”Barnmorskeflykten Stockholm”. Foto: Alexander Mahmoud

Hannah Dahlbäck är barnmorska på Danderyds sjukhus och initiativtagare till uppropet ”Barnmorskeflykten Stockholm”. Hon säger att bristen på barnmorskor är en starkt bidragande anledning till att arbetsmiljön upplevs som ohållbar.

För en vecka sedan var barnmorskorna på Danderyd i full gång med att färdigställa en kravlista på arbetsmiljöåtgärder. Nu har Hanna Dahlbäck och 41 kollegor med henne sagt upp sig, och kommer att lämna sjukhuset om inte kraven uppfylls.

– Vi är på riktigt beredda att lämna förlossningsvården, det är inte tomma hot. Danderyds förlossningsavdelning kommer att stängas i januari om inte politikerna lyssnar.

Vilket ansvar har ni som sagt upp er i ett sådant läge?

– Då skulle mammorna få föda på andra kliniker, men politikerna kan inte låta det gå så långt, säger Hanna Dahlbäck.

Hon säger att de kraftfulla aktioner som nu utspelar sig inom förlossningsvården i Stockholm beror till stor del på ett starkt stöd från ledningen.

– Många kliniker är absolut inte beredda att gå så långt, men vi har en grupp starka barnmorskor. Vi har också en grupp starka chefer som stöttar oss, inte till uppsägningar men de vill också ha en förändring.

Över 40 barnmorskor har sagt upp sig från förlossningskliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Patrik C Österberg/TT

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro understryker att de senaste veckornas upprop från barnmorskorna inte handlar om en lokal kris i Stockholm.

– Våra signaler är att det ser liknande ut på förlossningskliniker runt om i landet. Första linjens chefer som inte längre kan stå för arbetsförhållandena och för vården. Det är inte bara i Stockholm som många lämnar förlossningsklinikerna om man tittar på en längre tidsperiod, säger hon.

Antal nyfödda barn per barnmorska Antalet barnmorskor avser alla anställda i samtliga regioner, siffror november 2020. Antalet födslar avser 2020. Källa: SKR, SCB

Enligt vårdförbundets ordförande behöver regeringen agera, trots att det är regionerna som ansvarar för hälso- och sjukvården.

– Regeringen har fört in massor av pengar till förlossningsvården, men de är inte öronmärkta och vad pengarna används till utvärderas inte. Det räcker inte med åtgärder i Region Stockholm, regeringen måste se över varför så mycket pengar tillförs och varför det inte blir någon förbättring, säger hon.

Sineva Ribeiro är orolig för att uppsägningarna kommer att sprida sig runt om i landet. Hon säger också att ansvaret för att barnmorskorna nu flyr förlossningskliniken i Danderyd ligger hos arbetsgivaren.

– Barnmorskorna har larmat länge men ingen har lyssnat. De anser att man inte kan upprätthålla patientsäkerheten, och när man inte längre kan stå för vården förstår jag beslutet att lämna. De gör det för de födande och för barnens skull, säger hon.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Thomas Karlsson

Att barnmorskors arbetssituation är mer pressad jämfört med en svensk arbetande referenspopulation är ett faktum. Det menar Malin Hansson, doktorand inom reproduktiv och perinatal hälsa vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

– Tittar man på de kvantitativa kraven ligger barnmorskor i vår nationella undersökning signifikativt högre än genomsnittet. Arbetstempot är högre och barnmorskorna måste jobba i ett högt tempo under hela dagen, det gäller på gruppnivå i hela landet, säger hon.

Även den känslomässiga press som barnmorskor ställs inför är högre än bland referenspopulationen, enligt den nationella enkätundersökning som Malin Hansson och forskarna på Göteborgs universitet genomfört under 2020.

Corinne Pedroletti, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Johanna Ewald St michaels

I Göteborg märks inga uppsägningar likt dem i Stockholm – men läget inom förlossningsvården är pressat även här har varit det i många år, enligt barnmorskan Carina Deréus. Hon är skyddsombud på Östra sjukhuset och förtroendevald för Vårdförbundet.

– Vi har en väldigt ansträngd situation med bemanningen här och det har vi haft väldigt länge. Varje individ som slutar är en katastrof, vi har inte råd att förlora några fler, säger Carina Deréus.

Den bilden delas av Corinne Pedroletti, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som berättar om en tuff sommar på sjukhusets tre förlossningsavdelningar. Den höga belastningen på personalen slutade i att arbetsgivaren i augusti anmäldes till Arbetsmiljöverket av fackförbunden Vårdförbundet och Saco.

– Vi gick in i sommaren med för få barnmorskor och sjuksköterskor och det är kännbart även i dag trots att förlossningstalen är lägre under hösten än under sommaren. Vi jobbar tätt med medarbetare, chefer och med stöd av Arbetsmiljöverket på olika typer av åtgärder, säger Pedroletti.

Omkring 300 barnmorskor arbetar på någon av Sahlgrenskas förlossningsavdelning, varav 50 som timanställda. Målet är att få in betydligt fler.

– Om vi växlar in det vi betalar i övertid skulle det motsvara 25 barnmorskor. Men vi behöver anställa ännu fler för att nå en god arbetsmiljö, säger Corinne Pedroletti.

Även i Region Västerbotten pyr ett missnöje och i somras stängdes förlossningskliniken i Lycksele under en period på grund av bristen på barnmorskor. Det var ett beslut som väckte stort missnöje. Trots det ska samma klinik hållas stängd även under jul och nyår.

– Lycksele är en liten och bra klinik som familjerna där behöver. Men det finns knappt någon ordinarie personal kvar utan nästan bara stafettbarnmorskor just nu. Det innebär att man då betalar gigantiska summor för det i stället för att se till att arbetsmiljön är uthärdlig. För mig är det kortslutning, säger Erika Häggblad, ordförande för Barnmorskeförbundet i Västerbotten.

– För att man ska vilja och orka jobba kvar måste det finnas en arbetsmiljö och arbetsvillkor som är drägliga med en lön som speglar den utbildning vi har. De sakerna måste gå hand i hand och det har de inte gjort på flera år.

Fakta. 70 procent av barnmorskorna anställda i regionerna I Sverige finns totalt 8 533 legitimerade barnmorskor, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Av dessa är 7 630 aktiva, 17,7 procent av Sveriges barnmorskor arbetar alltså inte inom yrket. 6 001 barnmorskor var i slutet av 2020 anställda i landets regioner, totalt utgör dessa 4 470 faktiska helårsarbetare. Källa: Socialstyrelsen, SLL, SKR

