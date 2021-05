Privata vårdgivares avlastning av akutsjukhusen minskade under pandemin

Under pandemins tredje våg har antalet sjukhusinlagda minskat i region Stockholm, men intensivvårdsbehovet är större än under den andra vågen. Platsläget har den senaste tiden varit så ansträngt att intensivvårdspatienter skickats från Stockholm till andra regioner, och Karolinska drar ner på covid-intensivvård för att klara cancerkirurgin.

Björn Persson, verksamhetschef för PMI, perioperativ medicin och intensivvård på Karolinska, säger att personalläget är kritiskt på kort och lång sikt. Covidvården har fått viss förstärkning från andra delar av sjukhuset som minskat på operationsverksamhet. Hjälp från privata vårdgivare kommer i liten utsträckning.

– Det är väldigt lite. Det är lite speciellt i Stockholm, när en så stor del av vården här utförs av privata vårdgivare är det svårt att omfördela personal till covidvården. Det är kanske lättare i en region där all sjukvård bedrivs under samma hatt, säger Björn Persson.

Inom barnsjukvården har personal från barnoperation och neonatalvård flyttats för att bemanna covid-vård för vuxna och operationskapaciteten för barn har dragits ner.

Överläkare Björn Persson beskriver ett ansträngt bemanningsläge. Hjälp från privata vårdgivare kommer i liten omfattning. ”Det är lite speciellt i Stockholm. När en så stor del av vården här utförs av privata vårdgivare är det svårt att omfördela personal till covidvården.” Foto: Alexander Mahmoud

Svante Norgren, temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, är kritisk till att privata vårdgivare inte bidragit mer till vården på akutsjukhusen.

– Det måste gå att prioritera bland all skattefinansierad sjukvård, säger Svante Norgren.

Regionen har cirka 2.500 vårdavtal. En sammanställning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjort på förfrågan från DN, visar att Region Stockholm har överlägset högst andel vård som utförs av privata utförare, 29 procent jämfört med 15 procent i hela landet. När enbart specialistvård jämförs sticker Stockholm ut ännu mer, med 21 procent privatiserad vård jämfört med 8 procent.

Under pandemins första våg bidrog privata vårdgivare med 120 medarbetare till regionens fem akutsjukhus, under den andra med ett 40-tal medarbetare, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under pandemins tredje våg är antalet medarbetare från de privata bolagen på akutsjukhusen färre: 24 personer.

Den 24 mars beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att – för tredje gången – skjuta upp planerad vård för att kunna frigöra personalresurser till akutsjukhusen.

Svante Norgren, tema-chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus är kritisk till att privata vårdgivare inte bidragit mer till akutsjukhusens covidvård. På Astrid Lindgrens barnsjukhus har operationskapaciteten för barn dragit ner för att klara bemanningen av covidvård. Runt 650 barn väntar i nuläget på operation. Foto: Barzan Dello

Akutsjukhusen får stå för kostnaden för inlånad personal. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beskriver ersättningsnivåerna som ”väl tilltagna”: för en specialistläkare utgår 4.000 kronor i timmen på obekväm arbetstid på kvällar, helger och nätter. För en specialistsjuksköterska är ersättningen 2.000 kronor i timmen motsvarande arbetstid.

Enligt Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, har Karolinska och Södersjukhuset fått viss förstärkning, men regionen har hoppats på mer.

– Det är inte en ekonomisk fråga. Det handlar om att utbildade medarbetare orkar jobba och vill ställa upp.

Bratt säger att det kontinuerligt förs diskussioner med privata vårdgivare i regionens branschråd, och lyfter att de privata vårdgivarna även avlastar genom så kallade pandemiavtal, då patienter slussas vidare för operation och behandling.

Regionernas köp av privat hälso- och sjukvård Skillnaden mellan regionernas köp av privat hälso- och sjukvård under 2019, fördelat på primärvård, specialistvård och det sammantagna inköpen. I primärvården råder obligatoriskt vårdval genom LOV, lagen om valfrihet. Inom specialistvården har regionerna frihet att välja. Grafik: DN Källa: SCB räkenskapssammandrag regioner, bearbetat av Sveriges Kommuner och Regioner. Köp av verksamhet från privata företag, ideella stiftelser och föreningar, hushåll och individer år 2019. Primärvård, specialiserad somatisk och psykiatrisk vård, HVO 0-2, nettokostnad exkl läkmedelskostnader inom förmånen. *Uppgifter för Gotland saknas, då Gotland är en kommun med ansvar även för sjukvården. Uppgifter för Gotland blir därmed inte jämförbara med regionernas.

En utvärdering pandemihanteringen som regionen beställt av KPMG, visar att bemanningsfrågan löper som en röd tråd och att den har förvärrats över tid.

Att flytta personal från privata vårdgivare har visat sig svårt, bland annat av arbetsrättsliga skäl. Enligt KPMG-rapporten har regionen saknat en tydlig plan för en krissituation. De anställda hos privata vårdgivare har ingen arbetsplikt gentemot regionen. En rekommendation i rapporten är att regionledningen och HR-direktören skaffar en rutin för hur akutsjukhusen kan få stöd med personal från övriga vårdgivare vid en liknande händelse inför framtiden.

Vid flera tillfällen har regionen bett om extern hjälp med intensivvårdspersonal – till Försvarsmakten, Socialstyrelsen och till SKR, men förfrågan har tillbakavisats, då regionen först måste uttömma alla resurser.

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören kan regionen bara vädja privata aktörer om hjälp. Trots att det finns en särskild paragraf i vårdavtalen med de privata vårdgivarna som säger att de ska underställa sig direktiv från regionledningen vid kris- och katastrofläge och vid höjd beredskap, har den inte åberopats.

– Dels krävs att vi uttömt alla resurser med krislägesavalet och att vi börjat stryka även imperativ vård, till exempel cancervård. Då är vi närmast i katastrofläge. Där är vi inte ännu, säger Johan Bratt.

Av KPMG:s utvärdering framgår att sjukhusen i den första vågen förväntade sig att personalförstärkning skulle slussas via den regionala sjukvårdsledningen, men själva började snabbrekrytera när ingen personal kom.

Bengt Cederlund är överläkare på Södertälje sjukhus och var tillförordnad chefsläkare under pandemins första våg. Han anser att regionen borde fått in mer personal från privata vårdgivare, framför allt under våg ett och tre.

– Nu drar Karolinska ner på iva-platserna för att kunna genomföra cancerkirurgi, och Stockholmssjukhusen skickar patienter till andra regioner medan de privata vårdvalen fortsätter med sitt, säger Bengt Cederlund, och fortsätter:

– Det är konstigt att höra hälso- och sjukhusdirektören vädja till privata vårdgivare. Det är ju regionen som är avtalshållare. Om inte krisparagrafen kan åberopas under en pandemi – när kan den då göra det, säger Bengt Cederlund.

Bengt Cederlund, överläkare på Södertälje sjukhus, var var tillförordnad chefsläkare under pandemins första våg. Enligt honom borde regionen ha fått in mer personal från privata vårdgivare, framför allt under den andra och tredje vågen. Foto: Patrik C Österberg/TT

DN har ställt frågan till företrädare för fem av de privata vårdgivarna i regionens branschråd; Sophiahemmet, Aleris, Capio, GHP och Praktikertjänst. De vittnar om kontinuerliga diskussioner om möjlighet att avlasta.

Marie Wickman Chantereau, chefläkare på Sophiahemmet, tycker att Sophiahemmet bidragit mycket till covidvården, och lyfter bland annat att 20-30 medarbetare fördes över till akutsjukhusen efter att en operationsavdelning stängt.

– Vi kan inte tvinga vår personal att gå in och jobba i covidvården. Vi har bara ett fåtal intensivvårdsutbildade som är det som sjukhusen mest behöver, och vi har tyckt att det varit bättre att vård som kan göras utanför akutsjukhusen kan skiftas ut så att vi kan fokusera på den, säger Marie Wickman Chantereau.

Capio, som driver S:t Görans sjukhus, har enligt egen uppgift svarat för cirka 25 procent av slutenvården för covidpatienter. Personal har överförts till andra sjukhus men i minskande grad från 50 medarbetare i den första vågen till nuvarande sex.

– Det var en större nedstängning av den planerade vården och en hårdare styrning från regionen än under kommande faser, skriver Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör, i ett mejl.

Sara Banegas, chefsläkare på Praktikertjänst, skriver i ett mejl att företaget inledningsvis anmält läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, och att tre personer lånades ut i slutänden.

– Vid våg tre fick vi en mer preciserad kompetensbeskrivning, och då var det ingen som motsvarade kraven. Regionen efterfrågade kompetens med iva-erfarenhet, vilket vi saknar utom på ortopeden, uppger Banegas.

Sjukhusens lösning på bemanningskrisen har blivit det smidigaste sättet att lösa personalsituationen visat sig vara att flytta om personal internt, genom neddragningar av planerade operationer och behandling, visar KPMG:s rapport.

I Region Stockholm aktiverades krislägesavtalet i december, och på de hårdast belastade intensivvårdsavdelningarna är personal ännu schemalagd på 12,5-timmarspass.

Krisparagraf i vårdavtal Ur vårdavtal med vårdgivarna i region Stockholm, paragraf 9.12.2: ”Kris- och katastrofläge. extraordinär händelse, höjd beredskap samt epidemiläge 3 Vårdgivaren ska vid kris- och katastrofläge, extraordinär händelse, höjd beredskap samt epidemiläge 3 (influensapandemi eller motsvarande katastrofläge) följa direktiv ställda av SLL och fortsätta sin verksamhet under landstingsstyrelsens ledning”. Källa: Region Stockholm Visa mer

Privata vårdgivares bidrag till akutsjukhusens covidvård: Våg 1: 120 medarbetare. Våg 2: 40 medarbetare. Våg 3: 24 medarbetare Regionen har tecknat så kallade pandemiavtal med vårdgivare för att utföra vård utanför sjukhusen: Remeo – intensivvårdsnära rehabilitering Ersta - intensivvårdsplatser, akut och planerad kirurgi Ersta – akut och imperativ kirurgi Capio Artro Clinic – subakut ortopedi GHP Arytmicenter - elkonverteringar vid förmaksflimmer Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm Visa mer

Ekonomisk ersättning till vårdpersonal som rycker in i covidvården Specialistläkare, dagtid: 3.000 kronor Specialistläkare, kvällar, nätter, helger: 4.000 kronor Specialistsjuksköterska, dagtid: 1.500 kronor Specialistsjuksköterska, kvällar, nätter, helger: 2.000 kronor Sjuksköterska, dagtid: 1.200 kronor Sjuksköterska, kvällar, nätter, helger: 1.500 kronor Övrig personal, dagtid: 600 kronor Övrig personal, kvällar, nätter, helger, 900 kronor De privata vårdgivarna har beviljat tjänstledigt för att låna ut personal. Kostnaden står regionens akutsjukhus för. Regionen har efterfrågat exempelvis anestesiläkare, IVA-läkare, anestesi -, operations- och intensivvårdssjuksköterskor som kan arbeta med akut och planerad vård. Källa: Hälso- och sjukvårdsnämnden 24 mars, Region Stockholm. Visa mer