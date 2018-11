Fakta. Så stor andel afghanska medborgare får asyl i Europa

Andelen afghanska medborgare som får asyl varierar kraftigt i de olika europeiska länderna och har i Sverige minskat det senaste året. Beviljandegraden varierar mellan 14 procent (Danmark) och 91 procent (Luxemburg).

Enligt siffror från Eurostat fick, av de ansökningar som avgjordes under det första halvåret 2018, strax under 30 procent afghanska medborgare asyl i Sverige. Samma siffra för 2017 var 48 procent. Frankrike ligger betydligt högre - där var andelen afghanska medborgare som fick bifall på sin asylansökan 77 procent under första halvåret i år. Av de andra europeiska länder som prövat många asylansökningar från afghanska medborgare var siffran för Tyskland 42 procent och Österrike 30 procent.