Räkna med köer när Guldbron får sin guldfärg

Måleriarbetet påbörjades i maj och det beräknas närma sig brons södermalmssida i början av juli. Under en period kommer detta att ha stor påverkan på trafiken på Stadsgårdsleden, uppger Stockholms stad.

Under hela juli månad kommer bilar växelvis att ledas via ett körfält förbi arbetsområdet under bron. Cyklister och fotgängare leds förbi området på en delad bana.

Biltrafiken kommer att regleras med signaler förbi området under Slussbron. Något som beräknas leda till stora fördröjningar och långa köer i riktning mot City under rusningstrafik. Trafiken från Centralbron på Riddarfjärdsavfarten blir också fördröjd.

Som en avlastande åtgärd stängs Söder Mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden för biltrafik. Påfarten till Centralbron förblir dock öppen. Biltrafik på Söder Mälarstrand mot Stadsgårdsleden hänvisas till Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan.

Fordon som av miljöskäl inte är tillåtna på Hornsgatan, som ju är en miljözon, hänvisas under perioden till Södra länken.

Även busslinje 480 blir något påverkad.

