Rasrisk fördröjer sökandet av orsak till storbranden i Liljeholmen

Det var många i Stockholm som med egna ögon kunde följa den dramatiska branden som utbröt vid 23-tiden på fredagen. Västra Liljeholmen, som är ett gammalt industriområde, ligger bara ett längre stenkast från Hornstull på Södermalm och tvärs över den del av Mälaren som kallas Liljeholmsviken. Ljuset, ljuden och röken från elden kunde ses, höras och kännas av tiotusentals boende på Södermalm, Årstadal, Liljeholmen och Gröndal.

Det visade sig snart att det var den gamla kolsyrefabriken på Lövholmsbrinken som brann. Den består av en flera hundra kvadratmeter stor tegelbyggnad som är ihopbyggd med en kontorsfastighet – båda byggnaderna totalförstördes vid branden. På den förstnämnda, stora industrifastigheten, har hela taket rast in. Det var i den här byggnaden som de Förenade Kolsyrefabrikernas AB blev först i Sverige med att bedriva industriell tillverkning av koldioxid i början på 1900-talet.

– När jag kom hit i morse brann det fortfarande på flera platser inne i byggnaderna, men vi lyckades få branden under kontroll under natten, säger Barry Levis, yttre befäl vid Storstockholms brandförsvar som var räddningsledare på plats under lördagen.

"Vi kan tyvärr inte ösa på med släckvatten. Marken är så förorenad att det riskerar att föra med sig miljögifterna ut i Mälaren, som är vår grundvattentäkt", säger räddningsledare Barry Levis. Brandförsvaret riktade tidigt in sig på att förhindra elden att sprida sig till intilliggande byggnader. Västra Liljeholmen beskrivs som ett "robust" industriområde. Här låg tidigare Beckers färgfabrik och dess huvudkontor. Lördagen ägnades åt släckning och övervakning av glödhärdar.

Han står vid polisens avspärrningar och pekar in mot en eldhärjad husgavel. Det är den del som användes som kontorsfastighet. Små rökpelare stiger ännu vid 18.30-tiden på lördagen upp ur dess tak. Flera glödhärdar i bjälklag och bråte inne i fastigheterna lever fortfarande och kan komma att så göra kanske ett dygn till.

Brandförsvaret kan inte gå in i byggnaderna på grund av rasrisken, så det lär glöda ett bra tag till. Därtill gör vädret, med fukt och låga temperaturer, att röken hålls nere och lukten blir mer påtaglig.

– Vi kan tyvärr inte ösa på med släckvatten utifrån, även om vi skulle vilja. Marken här är så förorenad att släckvattnet riskerar att föra med sig miljögifterna ut i Mälaren, som är vår grundvattentäkt, förklarar Barry Levis.

Så i stället har man, under natten, som han beskriver det, försökt ”släcka med fingertoppskänsla”.

– Det är en delikat balansgång. Man måste lägga på precis lagom med vatten så att det hinner förångas av värmen innan man går på det igen, säger Barry Levis.

Han kan inte svara på vad det egentligen är som har brunnit. Industrilokalerna har stått öde sedan slutet av 80-talet, fasaderna är gjorde av tegel och betong. All eventuell inredning och möblemang som kan ha funnits kvar inne i byggnaderna har nu gått upp i rök, liksom bjälklagen och stommarna som är gjorda i trä.

– Här har förstås också all sköns bråte och skrot samlats under åren. Kring byggnaderna har det också funnits fler upplag av virke. Allt det har också brunnit, fortsätter Barry Levis.

Larmet om branden gick vid 23-tiden på fredagskvällen. Branden kunde ses från stora delar av Stockholm och dess södra förorter.

För Storstockholms brandförsvar var insatsen en utmaning. Det första larmsamtalet kom vid 23-tiden på fredagen.

– Det kom från några boenden på Reimersholme, de sa att det hade sett en liten eld. Vi skickade bara en enhet dit inledningsvis, sa Timmy Cehlin, som var ledningsoperatör under brandens första timmar till DN då.

Bara en halvtimme senare hade man skalat upp tio tio enheter samt skickat ut ett VMA – ett Viktigt meddelande till allmänheten – för att varna för brandröken. Snart var ett 15-tal enheter från hela Stockholm på plats. Även Kustbevakningen och Sjöräddningen deltog från sjösidan.

– Vi riktade tidigt in oss på att förhindra spridning till intilliggande byggnader. Tack och lov så lyckades vi med det, konstaterar Barry Levis och kastar en blick mot konsthallen Färgfabriken, Beckers gamla huvudkontor och Smältan, en gammal oljefernissfabrik – alla byggnader som ligger intakta intill de eldhärjade husen.

Under lördagen passerade en strid ström nyfikna vid avspärrningarna för att försöka få en uppfattning om hur omfattande skador som uppstått. De flesta ställde sig samma fråga: hur började det brinna?

– Tyvärr kan vi inte svara på det, och jag tror det kommer att ta sin tid innan vi får något svar. Polisen, som ska göra den tekniska undersökningen, har inte ens haft möjlighet att gå in i byggnaderna än. Rasrisken allt för stor, svarar Barry Levis.

Storstockholms brandförsvar kommer att att han kvar en enhet på platsen minst till och med söndag.

