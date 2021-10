Region Stockholm skickade ut erbjudande om tredje dos vaccin av misstag

Region Stockholm skickade felaktigt ut erbjudande via appen ”Alltid Öppet” till flera tusen personer, där det framgick att mottagaren kunde boka in sig för at få en tredje dos covid 19-vaccin. Avsändaren var ”din personliga vårdgivare” i Region Stockholm. En vecka senare kom ett nytt meddelande. Där ombads mottagarna att avboka sin vaccintid.

Birgitta Meuller Olsson, 71 år, var en av dem som fick ett erbjudande om en tredje dos vaccin. Hon bokade snabbt en tid, och tog vaccinet.

– Jag blev positivt inställd till att ta en tredje spruta, pensionerad sjuksköterska som jag är. Men jag tyckte det var konstigt. Det framgick inte vem som var min personliga vårdgivare, då jag har flera stycken, säger hon.

Några dagar efter att hon fått sin tredje vaccindos fick hon meddelande om att det hade blivit fel.

– Jag tyckte förfarandet var så märkligt. Min tillit till Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten var låg sedan innan, och nu är den obefintlig, säger Birgitta Meuller Olsson.

Enligt Region Stockholm var det några tusen personer som fick ett felaktigt erbjudande om en tredje dos vaccin. Utskicket var tänkt att gå till personer som har en sjukdom eller som genomgått behandling som kraftigt påverkar immunförsvaret.

”Dessvärre blev urvalet för brett och vi arbetar nu tillsammans med respektive verksamhet och specialistmottagning med urvalet och bedömning för de som ska erbjudas dos tre”, skriver Linda Bengtsson, pressansvarig Region Stockholm i mejl till DN.

Personer som ska få erbjudande om dos tre kommer från och med denna vecka få ett nytt erbjudande i appen Alltid Öppet eller via brev, uppger Region Stockholm.

Läs mer: Vaccin hanterades felaktigt – 76 personer omvaccineras