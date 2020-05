Region Stockholm skjuter upp planerad vård till efter sommaren

Det är för att klara av vården av covidsjuka patienter som Region Stockholm, liksom flera andra regioner i början av pandemin beslutat att ställa in alla planerad, så kallad elektiv vård, av operationer, besök och behandling som kan vänta för att i stället ställa om till akut omhändertagande. Behovet av vård för covidsjuka bedöms vara stort även över sommaren och i dag på eftermiddagen har den regionala sjukvårdsledningen i Stockholm beslutat att detta exceptionella läge för Stockholmsvården förlängs till den 31 augusti.

– Det är ett svårt beslut, men det handlar om att vi måste klara sommaren. Många har jobbat många och långa pass. Vi måste ge vår personal möjlighet att återhämta sig, säger Björn Eriksson.

Det betyder att personalen som jobbat hårt för att klara omställningen, och bemanna akut - och intensivvården, många med 12-timmarspass, måste få sina semestrar. Normalt sett brukar sjukvården börja dra ner på planerad vård och vårdplatser vid midsommar.

– Men vi kan inte förvänta oss av vår personal att de nu ska ställa om och börjar operera. Det är viktigt med våra medarbetares återhämtning.

Belastningen på vården har varit hög under en lång tid under pandemin. Vårdgivarna som har arbetat med det akuta omhändertagandet behöver också få resurser för att planera sin verksamhet på längre sikt över sommaren. Vårdgivarna behöver planera för fortsatt högt tryck från covid-19 patienter och för att klara den akuta sjukvården och omhändertagandet under semestrarna, är också den regionala sjukvårdsledningens bedömning. Det måste även finnas en beredskap om smittspridningen skulle öka igen.

Som en konsekvens av beslutet kommer köer till den uppskjutna vården, till operationer och icke akuta besök som ställts in, den så kallade vårdskulden, att öka ytterligare.

– Ja, så kommer det att bli. Det här är inget lätt beslut, men vi har inget val.

Som en följd av beslutet kommer regionen att ha fortsatt behov av den personal som lånats in av privata vårdgivare.

– De har framför varit avgörande för att kunna bemanna intensivvården. Vi kommer att behöva dem under sommaren.

Björn Eriksson understryker samtidigt att trycket på sjukvården är mycket högt, även om antalet smittade minskar, liksom patienter i behov av intensivvård. På fredagen intensivvårdades 165 covidsjuka på akutsjukhusen i Stockholm, jämfört med 230 den 22 april.

– Vi har skyhöga sjukvårdsbehov, och det kommer inte att vara över efter sommaren. För allmänheten är det fortfarande Folkhälsomyndighetens råd som gäller. En förutsättning för att vi ska klara det här är att kurvan för sjukvårdsbehovet går ner.