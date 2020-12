Region Stockholm föreslår: Ställ in all planerad vård

När den andra covidvågen svept över landet har sjukvården i Storstockholm pressats till bristningsgränsen. I förra veckan var intensivvårdsplatserna i Region Stockholm fyllda till 99 procent. Under helgen förvärrades situationen. Beläggningen av intensivvårdsplatser var då uppe i smått ofattbara 101 procent – på lördagsmorgonen var 164 av 162 platser belagda.

Björn Eriksson berättar om det allvarliga läget på en digital pressträff på tisdagen.

– Vi har ett historiskt högt vårdbehov. Det här är något vi inte sett i vår tid. Tyvärr stämmer det här väl med de resultat vi ser från smittspridningen. Den fortsätter att öka, säger Björn Eriksson.

– Vi har nu nästan dubbelt så mycket intensivvårdsplatser än vi har normalt sätt. Vi är långt över 100 procents beläggning på intensiven. Det andra är att vi hela tiden öppnar nya vårdplatser. Vi måste hela tiden se till att det finns lediga vårdplatser och det gör det.

Han menar dock att om man behöver få intensivvård och annan akut vård så ska man få det.

– Vi kommer aldrig ge avkall på att våra patienter i regionen ska få gott omhändertagande och god vård.

För att hantera det mycket ansträngda läget har regionen gått upp i förstärkningsläge, något som skedde under måndagen.

En avgörande fråga i sammanhanget är bemanningen. För att kunna få fram personal till covidvården för vuxna har barnsjukvården tvingats dra ner, barnoperationer ställs nu in och vårdplatser stängs.

Björn Eriksson säger att just personalfrågan är huvudorsaken till det förhöjda läget.

– Vårdens medarbetare har nu arbetat långa och många pass under de här tio månaderna, säger Björn Eriksson.

– Så här långt in i december ligger vi kvar på mycket stort sjukvårdsbehov och det finns inga tecken på att det kommer att minska. Just nu förbereder vi oss för ett maratonlopp där uthålligheten är helt avgörande.

Björn Eriksson säger att personalen måste få rimlig tid att återhämta sig mellan passen och att alla måste göra för att avlasta akutmottagningarna.

– I våras saknade vi helt kunskaper om viruset. Nu vet vi betydligt mer och om hur vi behandlar sjukdomen. Vi har skyddsutrustning och läkemedel och vi har tränat oss på att arbeta effektivt tillsammans. Det vi saknar är vårdutbildade medarbetare.

Björn Eriksson kommer därför be hälso- och sjukvårdsnämnden att under tisdagens möte ställa in all planerad vård som inte är akut. Förslaget riktar sig till de privata vårdgivarna i vårdvalet, som uppmanas att skjuta upp all planerad vård som kan vänta.

– Så att vi frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården.

Han vill att detta ska gälla till den sista januari 2021.

– All vårdutbildad personal i administrativa tjänster ska ställa om och jobba i vården. Vi har även gjort en hemställan till Socialstyrelsen om mer personal att stötta vården.

Patienter från andra regioner kommer också endast att skickas till och från Stockholm för akut och nödvändig sjukvård, meddelade Eriksson.

Även i mars ställde Region Stockholm in all planerad vård för att frigöra sjukvårdspersonal och få fram fler intensivvårdsplatser. I maj, när den första smittvågen börjat klinga av, meddelade regionen att sjukvården inte skulle återgå till det normala med planerade operationer och behandlingar förrän efter sommaren. I september återgick regionen till att utföra planerad vård. Sjukhusen har sedan i slutet av oktober successivt ställt om och dragit ner på bland annat operationer för att på nytt kunna ta emot covid-patienter.

Björn Eriksson lyfter vidare fram de privata vårdgivarna i regionen och för att underlätta situationen ytterligare uppmanas administrativt arbetade vårdutbildade att arbeta inom vården. Privata vårdgivare uppmanas även att låta sin personal arbeta inom akutvården.

– Vi har pratat med de privata vårdgivarna och vi vill tacka för att de vill göra skillnad.

Enligt Björn Eriksson så har privata vårdgivare hjälpt till att få fram geriatriska vårdplatser.

– En uppmaning till alla är att samtidigt fortsätta söka vård som vanligt. Det är något vi ser till skillnad mot i början av pandemin och det är en bra utveckling. Det är viktigt att man får vård i tid om man är akut sjuk. Det minskar risken för skada och för fortsatt vårdbehov.