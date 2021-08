Region Stockholm vill ge tredje dos redan i höst

Under tisdagen gav Folkhälsomyndigheten beskedet att en tredje dos vaccin mot covid-19 troligtvis kommer att erbjudas en större del av befolkningen under nästa år. Riskgrupper kan eventuellt få en påfyllnadsdos redan under hösten. Men omfattningen av påfyllningen är oklar och beroende av förekomsten av virusvarianter, enligt myndigheten.

– Samtidigt kan det vara så att vi har tur och inte behöver de här doserna, sade statsepidemiolog Anders Tegnell till DN på tisdagen.

Flera länder har dock kommit längre, och börjar med påfyllningen i höst. Anna Starbrink anser att myndighetens besked är vaga, och behöver bli tydligare för att underlätta för sjukvården och regionerna, det uppger hon i ett pressmeddelande. Hon gör också bedömningen att arbetet med en dospåfyllnad kan komma igång snabbare än nästa år.

DN har sökt Anna Starbrink som svarar skriftligt.

– Vaccinationerna är en stor apparat och ansträngning med många inblandade och många sjuksköterskor och andra som ryckt in för att göra denna samhällstjänst. Nu finns allt detta på plats men hur ska vi planera inför hösten? Hur ska det finansieras? Det är viktiga frågor som kräver tydligare besked.

Varför är det viktigt att komma igång med en tredje dos nu?

– Det är en medicinsk bedömning där vi givetvis litar på expertisen. Alltfler och alltmer talar för att framför allt riskgrupper och de som fått AstraZeneca-vaccinet, men kanske även vi andra, behöver en tredje dos, inte minst eftersom den smittsammare deltavarianten blivit vanligare. Andra länder startar i höst. Det kan vi också göra, om vi får besked.

I Region Stockholm har nära hälften av alla invånare över 18 år fått minst en första dos, och på måndag i nästa vecka påbörjas vaccinationen av alla som är födda 2005 eller tidigare, det vill säga alla som är 16 år eller äldre. Samtidigt fortsätter riktade insatser i områden med låg vaccinationsgrad.

– Det är dock inte orimligt utifrån tillgången på vaccin och vaccinationskapacitet att komma igång med dos 3 till riskgrupper lite senare i höst, om vi får klartecken och riktlinjer.

Vad hindrar Region Stockholm från att sätta igång att ge en tredje dos?

– Vaccinationerna behöver ske på ett ordnat sätt, enligt samma riktlinjer i landet, för vilka som ska vaccineras när; och vi behöver även besked om finansieringen för denna stora fortsatta kraftansträngning.

Smittspridningen ökar i Region Stockholm för sjätte veckan i rad, och en majoritet av de patienter som vårdas på sjukhus för allvarlig covid-19 är i åldrarna 18-49 år och ovaccinerade eller vaccinerade med bara en dos, som DN rapporterat.

– Det visar verkligen på behovet av att alla som kan måste vaccinera sig. Det är ett viktigt skydd både för den egna hälsan men också för omgivningen och hela samhället. Du själv kanske inte blir svårt sjuk, men kan smitta andra som blir svårt sjuka eller rentav i värsta fall dö. Vaccinationen är en solidaritetshandling.