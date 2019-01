Rekordstarka orkanbyar i Stockholms skärgård

Stockholms län var ett av de mest drabbade när stormen Alfrida drog in över Sverige. De kraftigaste vindarna uppmättes i skärgården där Svenska högarna hade orkanbyar på 37,2 meter per sekund. Högst byvindar i Sverige uppmättes på Fårö på Gotland och på Örskär i Uppland med 38,5 meter. Gränsen för orkanstyrka går vid 33 meter per sekund.

– Det var en ovanligt kraftig storm med orkanbyar. Inte minst med tanke på omfattningen och det stora antalet trädfällningar. Den liknar en storm vi hade den 3 januari 1954, för 65 år sedan, som också var ovanligt kraftig, säger Sverker Hellström, klimatolog på SMHI.

På fastlandet var vindbyarna betydligt svagare. Högst vindstyrka i länet uppmättes vid Tullinge flygplats vindstation, på 23,9 meter per sekund.

SMHI ser inte stormen som något tecken på klimatförändringar.

– Nej, sådana här vinterstormar har vi haft i alla tider. Och under hösten, mellan oktober och december, har vi inte haft några stormar alls, säger Sverker Hellström.

Orkaner på norra halvklotet kallas polarfrontscykloner och är oftast betydligt svagare än tropiska cykloner som kan vara dubbelt så kraftiga i styrka. De utvecklas i polarfronten när varma och kalla luftmassor möts.

Kan vi förvänta oss fler stormar på grund av klimatet?

– Nej, men det är svårt att säga. Våra modeller pekar åt håll, men det är snarare så att det kommer att bli ovanligare. Stormarna utvecklas av skarpa kontraster mellan kalla och varma temperaturer, ett varmare klimat minskar grogrunden för kraftiga stormar, säger Sverker Hellström.