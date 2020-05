Resenärer larmar om ökad trängsel: ”Känslan är att folk börjar slappna av”

I mars vittnade resenärer om trängsel i SL-trafiken sedan bussar dragits in och tabeller ändrats. SL, som hänvisade till ett pressat läge på grund av sjukskrivningar och vabbande, fick skarp kritik av Folkhälsomyndigheten som kallade situationen för orimlig.

Därefter skedde en kraftig nergång i resandet med kollektivtrafiken i Stockholm. Men nu har antalet resenärer åter börjat öka – om än i låg takt. Enligt en sammanställning från SL var resandet totalt inom SL-trafiken som minst under vecka 13, 14 och 15. Under dessa tre veckor var antalet påstigande färre än 40 procent av hur det ser ut under motsvarande normalvecka.

Sedan dess har resandet ökat för varje vecka. Vecka 19 var siffran 44 procent.

Flera pendlare har också börjat reagera på situationen och menar att allmänheten inte längre tar hotet från coronaviruset på allvar. Bland annat har det lagts upp bilder på sociala medier över alltför mycket trängsel i SL-trafiken.

– Jag har noterat att det har ökat varje dag. I går var det någon som ville sätta sig bredvid mig till och med, säger Josephine, som pendlar till Nacka varje dag, till DN.

Hon berättar att hon vid flera tillfällen har fått säga till personer som har befunnit sig alltför nära henne. Hon påpekar också att trängseln på framför allt bussar verkar ha blivit värre de senaste veckorna.

– Känslan är att folk har börjat slappna av. Det är absolut den känslan. Och även om man kan sitta på ett eget säte så är det verkligen trängsel in på bussen och av bussen, och på hållplatserna, säger Josephine.

Resenärer vittnar även om trängsel på tunnelbanan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Susanne Bjersbo har också reagerat på den ökade trängseln på bussarna. När hon förra veckan tog ett foto på hur det såg ut på 4:ans buss och lade upp på Facebook fick hon många igenkännande kommentarer till bilden.

– Den bussen är så fruktansvärd. Den går ju genom hela staden också. Det kanske är därför det är så trångt, säger hon.

Bland kommentarerna kan man läsa hur det är ”alldeles för mycket folk” och att det är ”samma i hela söderort”. Dessutom lyfts frågor kring hur många bussförare som har dött i covid-19.

Även Susanne Bjersbo har uppmärksammat att det inte bara är på bussarna som det börjar bli trångt igen.

– Jag åkte tunnelbana en dag nu nyligen också. Det var också fruktansvärt. Det var folk överallt.

I ett mejl till DN bekräftar Claes Keisu, pressansvarig vid SL, att antalet resenärer på både tunnelbana och pendeltåg ökar något vecka för vecka. Enligt honom rapporterar även bussoperatörerna ett ökat resande.

”I innerstaden tror vi att det sker en överflyttning från tunnelbana till buss. Att resandet med buss ökar beror sannolikt dels på att folk väljer att resa mer – som de verkar göra med tunnelbana och pendeltåg – dels därför att det inte sker biljettvisering på bussarna och att den systematiska biljettkontrollen inte genomförs sedan den 7 april”, skriver han i mejlet.

