Reservdelar saknas – stationerna stängda även på söndagen

– Vi undersöker samtliga rulltrappor just nu, det har inte framkommit något nytt. Vi fortsätter översikten av dem och kommer att ha ett möte under söndagseftermiddagen. Men tills vidare är det ingen förändring av läget, säger Per Hallberg, presskommunikatör på Trafikförvaltningen i Stockholm.

Flera personer skadades lindrigt när en rulltrappa vid pendeltågsstationen Stockholm City havererade och gick åt fel håll under rusningstrafik i måndags. Vid fördjupade kontroller uppdagades omfattande och allvarliga fel i flera av stationernas bara ett år gamla rulltrappor.

Rulltrapporna bedömdes vara i så dåligt skick att de kunde utgöra en fara för resenärerna, inte minst vid utrymning. På fredagen togs därför beslutet att stänga Citybanans båda stationer för inventering och reparation av samtliga 71 rulltrappor.

Den felande komponent som orsakade måndagens olycka är en så kallad kopplingshalva. Den ska vara ren och blank men har rostat efter bara ett år. Foto: Hossein Salmazadeh/TT

Bakom problemen ligger en felande komponent i rulltrappornas växellådor som av okänd anledning slitits och rostat betydligt. Trots att de ska klara sig utan underhåll under hela rulltrappans livstid. Specialister på rulltrapporna har flugits in till Sverige under slutet av veckan, men komponenten fortsätter att ställa till med problem på grund av brist på reservdelar.

– Det är inte alldeles lätt att reparera de här. De finns inte i lager, så dels saknas det komponenter för att snabbt åtgärda det här och dels behövs speciell personal för att göra det, säger Per Hallberg.

De stängda stationerna ställer till problem för resenärer att ta sig till Centralstationen, Odenplan men också till Stockholms Södra och Flemingsberg, varifrån tåg söderut i landet avgår under sommaren, på grund av reparationer av den så kallade getingmidjan.

Nu har trafikförvaltningen och Stockholms lokaltrafik, SL, satt in extra resurser för att omdirigera och transportera resenärer via alternativa resvägar. Bland annat har man satt in längre tåg på de linjer som ersätter pendeltågen.

– Det har gått ganska bra, som tur är har det varit helg och vi har satt in mycket extra personal, säger Per Hallberg.

