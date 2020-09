Risk för röra när trafiken över Slussen läggs om

All trafik via Slussen kommer att ledas över den nya bron samtidigt som den västra bron stängs och rivningen påbörjas. Bilar kommer att kunna köra till och från Södermalm via Skeppsbron. Det går dock inte att vika av västerut då vägen via Slussplan och Munkbron prioriteras för kollektivtrafiken. Ett spårviddshinder kommer att placeras i höjd med Kornhamnstorg.

Även på Katarinavägen prioriteras kollektivtrafiken och ett spårviddshinder kommer att placeras strax väster om infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget.

– En del bussar som tidigare har gått på Katarinavägen kommer nog att återgå dit. Men det bestämmer SL, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för projekt Slussen.

På den nya bron blir det ett körfält för bil och ett för kollektivtrafik i vardera riktningen. På Skeppsbron blir det ett körfält för blandtrafik i vardera riktningen.

Fotgängare kan i ett år framöver bara gå på Saltsjösidan av Slussbron. Men den största förändringen för gående sker för dem som går till och från Stadsgårdsleden, Söder Mälarstrand och Gamla stan. De hänvisas till trappor och hissar vid den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.

”Den första veckan kommer det att bli förvirrat, vi ska ha trafikvakter ute som visar trafikanter till rätta under de första dagarna”, säger Eva Rosman på projekt Slussen. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Även för cykeltrafiken till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand in mot city sker en förändring. Cyklister kommer att kunna ta sig till och från den nya bron via en ramp och vidare upp en på- och avfartsväg som är placerad mitt i bron, för att sedan kunna fortsätta mot Skeppsbron eller Munkbron.

Enligt planen kommer den nya lågbron för gång och cykel på Mälarsidan att vara på plats hösten 2021.

År 2030 bedöms drygt 100.000 människor om dagen cykla och promenera i Slussenområdet. Men än återstår en del arbete. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Området vid Södermalmstorg, vid Hilton hotell, stängslas in och där fortsätter arbeten med en ny torgyta och nya byggnader. Här blir det också en stor arkeologisk utgrävning under våren 2021.

– Södermalmstorg ska vara ett öppet torg. Det kan bli en uteservering och kanske en sommarscen. I Mälarterrassen, som byggs ner mot Slussen, blir det restauranger och kulturinslag, säger Eva Rosman.

Under den nya bron fortsätter arbetet med själva slussen, därför sätts ett stängsel upp utanför gångstråket på den östra sidan.

– Vi vill inte att någon slänger ner elsparkcyklar och annat i vårt arbetsområde. Vi har haft problem med det vid Katarinavägen, säger Eva Rosman.

Intresset var stort när den nya Slussbron anlände till Stockholm i mars. Foto: Magnus Hallgren

Antalet resenärer som åker med kollektivtrafik, gående och cyklister ökar för varje år medan biltrafiken har minskat under de senaste årtiondena. När trafikkontoret mätte i våras var det 30.000 cyklister per dygn som passerade Slussen.

Cykelströmmarna till Munkbron respektive Skeppsbron delas redan vid Södermalmstorg. den som har kört fel kan inte byta.

– Den första veckan kommer det att bli förvirrat, vi ska ha trafikvakter ute för att hjälpa till och visa trafikanter till rätta under de första dagarna, säger Eva Rosman.

Drygt 100.000 människor beräknas dagligen komma att cykla och promenera i Slussenområdet år 2030. Det är dubbelt så många som i dag.

