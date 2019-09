Riskerna ökar med högre tryck på Slussen

Fakta. Slussen

Slussens tunnelbanestation invigdes på 1950-talet men fanns redan tidigare som spårvägsstation.

Slussen är i dag länets näst största knutpunkt för kollektivtrafik och Sveriges största bussterminal. År 2015 gjorde cirka 140 000 resenärer per dag sina byten här, cirka 48 000 åker med buss, drygt 80 000 med tunnelbana och resterande med Saltsjöbanan samt båttrafik. Under morgonens rusningstrafik angör cirka 220 bussar per timme terminalen vid Slussen och samtidigt är Nacka/Värmdö ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden.