Rockfoto får stå tillbaka för porträtt i kohagen

Det går som en våg genom buskaget när hela skocken av kor förflyttar sig, långsamt men med en bestämd riktning. Lövverket funkar också som bete. Genast främlingarna kliver in i hagen förflyttar sig gruppen.

– De undrar säkert vad det var för okänt som dök upp. Men det brukar gå bra. När en ko bestämmer sig för att fronta och ta kontakt, så brukar de andra hänga på, säger Anders Lindholm.

I mer än 15 år har han haft somrarna intecknade av foto på rockkonserter och festivaler – Urkult, Putte i Parken, Popaganda, A walk in the Park. På senare år också den lokala och årliga festivalen Huddinge Jazz. Men den, liksom alla andra av sommarens festivaler, ställdes in i spåren av corona.

Kofotograferandet präglas av lugn, säger Anders Lindholm. – De är nyfikna, och när någon frontar så brukar de andra hänga på. Foto: Magnus Hallgren

– Det här att fota djur och natur har väl legat och grott lite. Så nu har jag tagit tillfället i akt.

Fotot är inte hans basinkomst. När DN når Anders Lindholm på telefon befinner han sig på sitt andra och stadigvarande jobb – som underskötare på sterilenheten på Karolinska i Huddinge.

Därifrån är det å andra sidan cykelavstånd till kohagen i Flemingsbergsskogens naturreservat, där han nu hittar sina nyfunna objekt – kossor.

Till skillnad från plåtningarna av festivalartisterna blir det nu mer av tidiga morgnar snarare än sena kvällar. Oftast i ett lugnare tempo, om han inte, som ett par dagar tidigare i en annan av Huddinges kohagar, överraskas av åskväder med skyfall.

– Det kom helt plötsligt, och jag blev sjöblöt. Men det lustiga var att korna drog in under tak sex minuter innan det började – de visste vad som var på gång.

Anders Lindholms egen bild, som togs ett par dagar före mötet med DN. Målet med koprojektet är oklart. – Det kanske blir en utställning. Foto: Anders Lindholm

På frågan om hans förhållande till kor blir svaret:

– Ja, det är ju ganska... nytt egentligen. Det här med naturfoto har väl legat och grott lite, säger han, men tillägger att det är djur som han närmar sig med försiktighet.

– De är ju nyfikna på oss och man får hänga lite i hagarna. Lite koskräck har jag ju, säger Anders Lindholm.

Kor är ovanliga djur i Stockholmstrakten, i Huddinge är de så sällsynta att Jordbruksverket som nyligen gjorde en specialkörning på kotätheten i landet inte särredovisar kommunens kor. Ko-ligan i länet leds av Norrtälje, följt av Södertälje.

Trenden är stadigt nedåtgående, och framför allt blir mjölkkorna allt färre, i en sedan länge nedåtgående trend i hela landet.

De här specifika korna, 20 kor och 12 kalvar, hör inte ens hemma i Huddinge, utan i Nynäshamn, och ägs av bonden Jan Eric Harrysson. De är av rasen Simmental, en schweizisk mjölkko som i Sverige föds upp som köttdjur, berättar han på telefon.

Det var när han, för fem år sedan, letade efter nya betesmarker och Huddinge kommun sökte betesdjur till kommunens marker som gemensamma intressen sammanföll.

– Jag kontaktade dem och de sa direkt: ”ja, vi vill ha dina djur”. Sedan stämde vi träff och åkte runt och tittade på beten – och det här var det bästa, säger Jan Eric Harrysson.

Efter en stund i hagen har lugnet lagt sig och korna samlas runt kofotografen. Foto: Magnus Hallgren

Han, som köpte sina första kor 1998, har en ganska bestämd uppfattning om hur de är:

– Det beror lite på hur man är själv. Det är lite som med människor. Är man lugn med dem så blir de lugna, om man pratar med dem och klappar dem så kommer de tillbaka till dig. Men om man slår dem och skriker och gapar, då tycker de inte om en, säger han, och fortsätter med stolthet i rösten:

– Och de är himla sällskapliga, de som går i Huddinge.

Det märker han själv inte minst på igenkänningen och glädjen som utbryter när han på helgerna under betessäsongen kommer och tittar till sina djur.

– De ropar och gapar – råmar. Därför försöker jag smyga lite grand, så att det inte blir ett sådant liv, säger Jan Eric Harrysson.

I Huddinge kommun, som har 13 naturreservat och i flera år utsetts av Naturskyddsföreningen till årets naturvårdskommun, finns betesdjur på flera platser, som på så sätt håller markerna öppna. Kor finns i flera områden, men även getter.

– Vi vill ju ha djur som betar. De ökar den biologiska mångfalden, säger Felix Wahlström, naturvårdsvakt i Huddinge kommun.

- Det här med att fota djur och natur har legat och grott lite. Med corona tar jag tillfället i akt, säger Anders Lindholm. Foto: Magnus Hallgren

I den sanka kohagen råder ett pastoralt lugn. En trana har just landat och en gräsand simmar i strandkanten. Korna med sina kalvar omringar nu den entusiastiske kofotografen som har hunnit etablera kontakt.

– De är... vackra, säger Anders Lindholm sedan, på andra sidan stängslet, och visar en nytagen bild – den enda från förra gången som dög.

Skärpan på kon som sträcker sig för att beta från trädens grenar är så skarp att ögonfransarna syns tydligt.

Kanske blir det en utställning. Han är sällan nöjd med bilderna.