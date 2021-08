Roslagstulls återbruk stängt för mögelsanering

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Roslagstulls återbruk på Cedersdalsvägen i Vasastan är det enda stället innanför tullarna där innerstadsbor, som inte har miljörum i sin fastighet, normalt kan lämna avfall. Stockholm Vatten och Avfall hyr återbrukets 2.100 kvadrameter stora lokaler i Vanadisberget. Att lokalerna finns i ett bergrum har ställt till problem efter sommarens häftiga skyfall.

– Förutom att det har regnat mycket, så har det också varit väldigt varmt. Efter regnen i juni kom det in fukt i bergrummet. Personalgruppen som består av sju personer upplevde besvär som huvudvärk, och i slutet på juni upptäcktes svart smuts på bergväggarna. Efter analys visade sig den svarta smutsen vara ohälsosam mögeltillväxt. När analyssvaren kom stängde vi lokalerna med omedelbar verkan, säger Malin Stare Lins, chef för enheten Återvinning på Stockholm Vatten och Avfall.

Hon räknar med att arbetet med saneringen, ventilationen och återställandet av lokalerna i bergrummet ska ta ungefär en månad till.

Roslagstulls återbruk är en mindre återvinningscentral och tar därför inte emot skrymmande avfall som stora soffor, trädgårds- eller byggavfall – utan bara mindre saker eller normalt lägenhetsavfall. Anläggningen besöks av 100–200 personer under vardagar. På helgerna kan det komma upp till 300 besökare per dag.

– Under vissa toppar till exempel på lördagar under våren kan anläggningen få upp till 900 besökare per dag, säger Malin Stare Lins.

Arbetet med att få bukt med fukten beräknas ta ungefär en månad till. Foto: Anette Nantell

Under den tillfälliga stängningen av återbruket finns närmaste återvinningscentral för innerstadsborna knappt en halvtimmes bilresa bort, som till exempel i Bromma och Östberga.

– Ett annat alternativ för stockholmarna är de pop up-återbruk som vi öppnar varje helg under april till oktober. Stockholmarna kan promenera dit med sitt avfall. Eller gratis låna en lådcykel av oss för att frakta sina prylar, säger Malin Stare Lins.

Till exempel kommer ett pop up-återbruk finnas den 20–22 augusti på Drottning Kristinasväg 4 vid KTH.

I pop up-återbruken finns också en liten fyndhörna där folk gratis kan hämta saker som andra har lämnat in och som går att använda.

Tjänsten Returfynd testas sedan årsskiftet dels på Roslagstulls återbruk, dels på Återbruket i Skärholmen. Returfyndstjänsten är stängd så länge saneringen av bergrummet pågår.

