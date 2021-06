S kräver att sjukhusen samarbetar om iva-platserna

Intensivvårdsplatser under pandemin

Intensivvårdsbehovet har varit större under den tredje vågen än under den andra. Som mest har regionen haft totalt 174 intensivvårdsplatser öppna under den tredje vågen. Som mest har 105 covidpatienter intensivvårdats samtidigt.

Under den första vågen intensivvårdades som mest 229 patienter för covid-19.

Region Stockholm hade innan pandemins början 90 intensivvårdsplatser. Antalet intensivvårdsplatser i regionen har minskat med 7 procent den senaste tioårsperioden, trots växande befolkning.

Som DN har berättat informerades regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp i mitten av april om brister i samordningen av intensivvårdsplatser under den tredje vågen då Sune Forsberg, intensivvårdschefen vid Norrtälje sjukhus, larmade om att patienter nekats intensivvård och avlidit och krävde central samordning. Regiondirektören försvarar upplägget där ansvaret delegerats till sjukhusdirektörerna i den så kallade produktionssamordningsgruppen, och att varje sjukhus var för sig ansvarar för att öppna iva-platser.

– Det är det bästa sättet att jobba i en kris, har hon tidigare sagt till DN.

Delegeringen till sjukhusdirektörerna skedde efter den första vågen, som träffas i en direktörsgrupp som fattar beslut i konsensus. Ansvaret för att samordna intensivvårdplatserna har delegerats till Karolinska.