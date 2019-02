S kräver krismöte om kaoset i SL-trafiken

Efter ett snöoväder natten till söndag råder SL stockholmarna att undvika rusningstrafiken under måndag eftermiddag. SL kallar de rådande omständigheterna för de ”värsta tänkbara förhållanden” när det först under söndagen har fallit snö och därefter har frusit på under natten.

Under hela måndagen har det varit stora störningar i busstrafiken på grund av halkan, och även pendeltågstrafiken har stora problem med förseningar och inställda tåg.

All trafik på Roslagsbanan står stilla. På stationer och på webben förklarade SL under morgongen att störningarna beror på ”rådande väderlek”, utan några angivelser om när trafiken väntades rulla igen.

Jens Sjöström, oppositionsregionråd (S). Foto: Magnus Hallgren

Situationen har fått oppositionsborgarrådet Jens Sjöström (S) att reagera.

– Vi tycker att det är helt oacceptabelt att trafiken inte fungerar och att hela system stått still till följd av snöväder och vinterväglag. Man kan säga att den här regionen med 2,2 miljoner invånare stått stilla i dag och det är samma visa varje gång. Vi tycker att det visar att det brister i majoritetens arbete med nödvändiga åtgärder för trafiken, säger Jens Sjöström som nu manar trafikregionrådet att kalla till krismöte för att diskutera lösningar.

Han fortsätter:

– Trafikverket och SL:s styrelse måste kallas in för samordning på kort sikt. Långsiktigt krävs robusta åtgärder från regionens sida. Till exempel har vi länge krävt att informationssystemet i SL-trafiken byts ut, så att resenärerna kan få realtidsinformation om förseningar och alternativa resvägar. Det är allvarligt att inte ens SL-appen fungerar 2019.

Socialdemokraterna pekar också på att regionen bör ta initiativ till samordning med kommunerna och Trafikverket för att få beredskapen kring snöröjning och halkbekämpning att fungera bättre.

Enligt SL beror problemen på en rad olika faktorer som SL inte har möjlighet att påverka – däribland m snöröjning och halkbekämpning. Samtidigt har förare som kallats in haft svårt att ta sig till depåerna på grund av det rådande trafikläget.