S kräver ny utredning av Internationella bibliotekets flytt

Sedan det blågröna styret i Stockholm i mars beslutade att flytta det Internationella biblioteket från Annexet vid Stadsbiblioteket till Kungsholmens bibliotek har protesterna varit högljudda. Bland annat har Författarförbundet, Dramatikerförbundet, bibliotekarier, språklärare, översättare och förläggare samt ett 50-tal professorer reagerat starkt mot planerna.

Under sommaren har aktionerna för att sätta stopp för flytten eskalerat. Under tre lördagar i juli arrangerades låneaktioner där 4.000 personer slöt upp och lånade böcker. Över 8.000 personer har också skrivit under ett upprop för att rädda kvar IB i de befintliga lokalerna.

Bakgrunden till beslutet är att besökssiffrorna och utlåningen halverats under de senaste nio åren, både på IB och på Kungsholmens bibliotek. Dessutom ska hela kulturförvaltningen spara pengar – 40 tjänster försvinner från Stadsbiblioteket och för att undvika att fler måste sluta måste man se över lokalkostnaderna.

Den politiska majoriteten menar att flytten kan innebära en nystart för verksamheten och hävdar att det inte handlar om någon nedläggning – utan om en omorientering som kommer att leda till att fler får tillgång till de flerspråkiga böckerna.

Nu, bara en dryg vecka, innan den planerade stängningen av IB, kräver dock oppositionsborgarrådet Olle Burell (S) att man stoppar planerna:

– Staden måste våga se att en flytt av IB till Kungsholmen inte blir optimal. Vi måste göra om och göra rätt, säger han.

På kulturnämndens sammanträde tisdag nästa vecka lägger han fram en skrivelse där han kräver att staden snabbutreder om IB:s verksamhet kan inhysas i Kulturhuset/Stadsteatern vid Sergels torg när det nyöppnar efter renoveringen nästa år.

– Jag har via informella kontakter fått klart för mig att det finns fortfarande finns ytor där man ännu inte bestämt hur de ska användas. Innan det är för sent måste staden titta på den möjligheten, säger han.

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo, (C) reagerar starkt mot utspelet:

– Det är djupt oseriöst av socialdemokraterna att vända kappan efter vinden nu. Istället för att göra det som även de vet är det långsiktigt bästa försöker de nu vinna billiga, politiska poäng.

Enligt Jonas Naddebo har debatten kommit att präglas av osanningar. Stadens ambition är att tillgängliggöra kompetensen – och för det krävs ett ”omtag”.

– Det här är en viktig fråga som vi tar på stort allvar. Då måste vi arbeta för en nytändning och inte kasta fram populistiska förslag som av en rad olika skäl inte är genomförbara, säger han.

Oppositionens uppvaknande kommer sent i processen. Olle Burell medger att han först uppfattade den planerade flytten av IB till Kungsholmens bibliotek som ”rimlig”, men att han nu anser att det blir en dålig kompromiss för alla inblandade.

Är det ett realistiskt förslag att flytta IB till Kulturhuset?

– Jag hade inte lagt fram det om jag inte tror att det går. Läget vid Sergels torg gör även att det skulle kunna bli en turistattraktion.

Nätverket för progressiv samhällsutveckling, NFPS, som driver kampanjen Rädda Internationella biblioteket har inte hört talas om det S-märkta förslaget. De slåss även fortsatt för att IB ska få leva kvar i de befintliga lokalerna.

– Varför föreslå en kompromiss när det redan finns en fullt fungerande lokal? Att dra ner på eller splittra verksamheten vore förödande för detta unika bibliotek, anser Viola Bao, litteraturkritiker som ingår i nätverket.

Stadsbibliotekarien Daniel Forsman skriver i ett pressmeddelande på torsdagen att han inte anser att det finns några skäl till oro vid en flytt till Kungsholmens bibliotek. Han understryker att IB:s verksamhet är viktig, men att ”för att den ska vara relevant och lättillgänglig behöver vi efter bästa förmåga anpassa oss till det läge vi befinner oss i dag”.

Flytten av IB är planerad till årsskiftet.