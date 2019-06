Så hamnade Danderyd i ekonomisk kris

Just nu: spara 50%

Junisolen gassar över gårdsplanen framför Djursholms slott. Ur högtalarna strömmar Lill-Babs gamla slagdänga över kommunens tjänstemän som samlats för avslutningsfika.

”De ska få se vem de roat sig med”

Det är faktiskt just ett slott där tjänstemän och folkvalda i Sveriges, till medelinkomst sett, rikaste kommun håller till. En allé leder fram till den praktfulla byggnaden. Intill ligger en tennisbana, precis vid Högsätesgränd.

På borggården står kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M). Det är nästan tre veckor sedan hon på en presskonferens fick annonsera det hon själv kallar för en ”extrem” skattehöjning.

Leva livet, är det så det känns nu?

– Det kan man inte säga.

Företrädarna för Danderyds styrande majoritet, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna berättade att kommunen hamnat i ett allvarligt ekonomiskt läge och att skatten skulle höjas med 1,40 kronor.

Aldrig tidigare har Hanna Bocander (M) arbetat så mycket som under den här våren, när hon lagt om flera delar i Danderyds ekonomi. Inte sällan jobbar hon från slottsfönstret. Foto: Magnus Hallgren

Danderyd har halkat ner några snäpp, men har trots höjningen den tolfte lägsta kommunalskatten i landet. Hanna Bocander talar långsamt och med stort allvar när det handlar om detta.

– Det är ett stort ingrepp att ta människors pengar. Det är faktiskt det man gör när man höjer skatten, tar människors pengar.

● ● ●

Björn Wallgren gillar powerpoint. Kommunekonomi är i sig inte särskilt färgstarkt, så en pedagogisk genomgång kan underlättas med grafer och tabeller. Hösten 2018 går programvaran varm på ekonomichef Wallgrens dator.

I september 2018 uteblev en markförsäljning som kommunen räknat med. I budgeten hade man räknat med att få in omkring 40 miljoner, men beslutet om den aktuella försäljningen sköts fram.

Björn Wallgren hade fyra månader tidigare tillträtt som ekonomichef i Danderyd, hans tredje kommun att arbeta i. När pengarna inte kom som planerat började Wallgren rota djupare i siffrorna. Det han hittade förvånade honom.

– Framför allt att man inte alls verkar ha talat om riskerna.

För det ekonomiska upplägget som politikerna valt innebar ett högt spel: samtidigt som kommunen inte hade haft en buffert för oförutsedda utgifter (överskottsmål) så hade pengar från mark som planerades säljas (exploateringsintäkter) räknats in för att finansiera verksamheten.

Hyfsat nytillträdde ekonomichefen Björn Wallgren säger att det är svårt att svara på om han skulle tackat ja till uppdraget om han visste vad det skulle innebära. ”Jag hade åtminstone begärt mer i lön.” Foto: Magnus Hallgren

Efter den uteblivna markintäkten stod det klart för Björn Wallgren vilket känsligt läge kommunens ekonomi var i. Han började metodiskt berätta om situationen för både folkvalda och tjänstemän.

– Jag förklarade bland annat att om man inte räknar med exploateringsintäkterna så har vi gått minus i fem år.

● ● ●

Juristen Hanna Bocanders skånska sticker ut i den djursholmska slottsmiljön. Hon är uppvuxen i Malmö och jobbade fram till årsskiftet 2018/2019 som marknadschef. I Danderydspolitiken har hon varit aktiv i tio år, men aldrig tidigare på heltid. När Björn Wallgren inledde sin power point-turné hade Hanna Bocander ännu inte tillträtt som kommunstyrelsens ordförande.

– Jag hade inte förstått hur mycket vi hade täckt upp med exploateringsintäkterna, säger hon.

När Bocander tillträdde i januari 2019 bad hon om en till, detaljerad dragning av ekonomichefen. Cell för cell förstod hon omfattningen av det som hon senare skulle kalla för ”ekonomisk kris”.

Foto: Magnus Hallgren

Hon minns särskilt det från Wallgrens presentation som han kallade ”krokodilgap”: Två streck som motsvarade skatteintäkter och verksamhetens kostnader som först sitter ihop, för att sedan gradvis glida isär.

– Jag tänkte att såhär kan vi inte fortsätta. Det här går inte. Vi måste reda ut det här.

● ● ●

Beslutet att finansiera verksamhet med markförsäljning och dessutom inte ha en buffert är en del av en strategi som lagts fram av politikerna. Men det var inte bara där sårbarheter upptäcktes när ekonomin djupgranskades.

Man kunde också konstatera faktiska brister i den ekonomiska processen, som Wallgren anser att den politiska sidan inte kan lastas för.

– De har trott att de haft 30 miljoner mer detta år att röra sig med än vad de faktiskt haft.

Det handlar om en miss i den interna budgeteringen. Tidigare ekonomichef Cecilia von Sydow bekräftar att det blivit fel.

– Det är inte bra. Vi borde ha analyserat det mer. Å andra sidan så har vi inte haft några revisionsanmärkningar någonsin, säger hon.

Nu har kommunen tillsatt en extern utredning för att reda ut exakt vad som hänt och omfattningen av det, vilket Cecilia von Sydow välkomnar. Däremot skriver hon inte under på att felaktigheter med den interna redovisningen skulle utgöra en större del av det som lett fram till den ekonomiska krisen.

Foto: Magnus Hallgren

Gällande det politiska upplägget – nollbudgeten och exploateringsintäkterna – säger Cecilia von Sydow att politikerna varit medvetna om riskerna.

– Det är svårt som tjänsteman att uttala sig om risker som finns om politikerna inte skulle hålla budgeten. I budget och plan för kommande år så har exploateringsintäkterna som finansieringsalternativ dessutom minskat.

I Danderyd tjänar genomsnittspersonen bättre än i någon annan kommun. Men det innebär inte ekonomiska fördelar på ett så självklart sätt som det kan verka. När Danderyd betalat till och fått ut pengar av det kommunala utjämningssystemet har de bara kvar en marginell fördel gentemot andra kommuner.

Det berättar Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samtidigt säger hon att Danderyd sticker ut.

– Att både maxa investeringar, budgetera med försäljning och dessutom inte ha någon buffert, det är ovanligt. Här har man spelat rätt högt.

Annika Wallenskog och SKL har flaggat för att betydligt fler kommuner kan komma att behöva göra skattehöjningar framöver.

– Vi har redan sett flera kommuner ute i landet som kommit till en gräns där de behövt höja skatten ganska mycket, i vissa fall mer än Danderyd.

● ● ●

Hanna Bocander och hennes partis kommunikationsansvarige sitter i ett ljust rum på slottets andra våning.

Processen fram till beslutet om skattehöjningen i Danderyd var smärtsam. Hanna Bocander säger att hon ganska snabbt förstod att den skulle landa på över en krona.

– Jag tänkte att det går inte. Det går inte.

I Danderyd lever genomsnittspersonen längre än i de flesta andra kommuner. Medelinkomsten i Danderyd är den högsta i landet. Foto: Magnus Hallgren

När hon väl bottnat i insikten gick processen med att förankra beslutet hos de andra i styret förhållandevis bra. Det är vad som föregick skattehöjningen – eller snarare vad som inte föregick den – som gnager i Hanna Bocander. Hon suckar.

– Det fanns en utbredd uppfattning om att en höjning skulle ätas upp, åtminstone delvis, av det kommunala utjämningssystemet.

Detta intygar ekonomichef Björn Wallgren, som erkänner att inte heller han visste exakt hur mycket som skulle landa i vems ficka vid en skattehöjning.

– Det är ett väldigt komplext system. Jag fick ringa och kolla med SKL.

SKL-ekonomen Annika Wallenskog säger att utjämningssystemet i sig är komplext, men att just frågan om skattehöjning inte är det.

– Där kan man säga att man får behålla alltihop. Rakt av.

● ● ●

På den grusade planen framför slottet ligger två flyglar, den ena med långsidan mot tennisbanan. Siv Sahlström (C) har öppnat ett fönster och bjuder på isvatten.

Hon kallas Danderyds järnlady och har suttit i kommunfullmäktige sedan 1976. Hon leder Centerpartiet, som är kommunens största oppositionsparti.

Även Sahlström tänkte att en skattehöjning inte var värt att diskutera eftersom det var oklart hur mycket kommunen skulle få behålla.

– Jag måste säga att jag anklagar mig själv lite. Jag fattar inte hur jag inte förstått det.

Hon rynkar pannan och kisar när hon säger att hon försökt få klarhet, men borde ha frågat mer.

Något hon däremot varit enig med styret om är frågan om överskottsmål.

– Det har jag varit med på! Vi har haft inställningen att man inte ska ta ut mer pengar av danderydsborna än vad som behövs.

”Vi tar ruskigt allvarligt på detta, säger oppositionsborgarråd Siv Sahlström (C). Foto: Magnus Hallgren

Det hon är kritisk till är det hon ser som för stora administrativa kostnader, men också att skattehöjningen blev så stor. Det Sahlström förstått av ekonomichefens genomgångar är att kommunen skulle klara sig på en höjning med en krona.

– Då ska vi inte ta ut mer. Det tycker jag är fel mot medborgarna.

Siv Sahlström hävdar att om C hade fortsatt styra med M så hade det inte gått att räkna med exploateringsintäkter som man gjort nu i budgeten, eftersom C varit emot en del av markförsäljningen.

Framöver behövs dock förändring, anser Sahlström. Bland annat ett överskottsmål. Givet den kritiska situationen som uppstått har hon också rannsakat sig själv och sin förmåga att representera väljarna.

– Vi tar ruggigt allvarligt på detta, men har kommit fram till att vi inte har haft möjlighet att göra mer än vi gjort.

● ● ●

I kanten av Danderyd ligger ett naturreservat. Invid detta ligger en bit mark i Rinkebyskogen, som ännu inte är naturreservat, men som kommunen velat köpa och göra till det. Våren 2018 dök det upp en sådan chans.

Ett enigt fullmäktige beslutade att köpet om 42 miljoner kronor skulle genomföras - trots att utgiften inte var budgeterad för och fick finansieras genom lån.

Bocander lutar huvudet i handen som delvis täcker ansiktet. Hon ser trött ut. Rösten blir tjock.

– Ja, vad ska jag säga. Det gjorde vi. Det skulle jag inte gjort i dag.

Nu ska mycket bli annorlunda, säger Bocander: Ett överskottsmål ska finnas och man ska inte räkna med expolateringsintäkter i budgeten.

– Utöver detta har nämnderna behövt lämna tillbaka en del av pengarna de fått i budgeten. Vi minskar också alla investeringar med 35 procent.

Våren 2018 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att - utanför budget - köpa en bit mark som skulle bli naturreservat. Köpet finansierades med lån. Foto: Magnus Hallgren

Hanna Bocanders företrädare och partikamrat heter Olle Reichenberg. Under sina år som kommunstyrelsens ordförande landade han i helt andra slutsatser än dem Bocander nu kommit fram till.

Han ångrar inte upplägget med nollbudget tillsammans med att finansiera drift med intäkter från markförsäljning. Bland annat för att man ville satsa på underhåll och investering i bland annat skolfastigheter - och att detta är kostnader som uppkommer sällan.

– Danderyd har ambitionen att ha Sveriges bästa skolor, och då måste vi ha de bästa skollokalerna. Då tyckte vi att det var ganska rimligt att använda intäkter från fastighetsförsäljningar till det.

När Olle Reichenberg ombeds svara på varför man valt att inte ha någon buffert låter det i telefonen som att han tycker att frågan är lite dum.

– Jag och mina företrädare i politikergenerationen i Danderyd har haft som ledstjärna att man inte ska ta ut mer i skatt av invånarna än det vi verkligen behöver. Därför har vi lagt budgetar vi bedömt realistiska, men med resultat strax över noll.

Han konstaterar att detta kan vara riskabelt. Vissa år, som 2017 och 2018, landade kommunen på minus.

– Men sammantaget under mina åtta år som kommunstyrelseordförande så tror jag att, plus och minus sammantaget, jag landar på någonstans uppåt 150 miljoner plus.

Inköpet av Rinkebyskogen tycker han, även sett i backspegeln, var en vettig investering.

– Förvärvet lånefinansierades och när beslutet fattades bedömde vi att det rymdes inom budget.

Det är sommaravslutning på slottsgården för tjänstemännen i kommunen. Foto: Magnus Hallgren

Det var inte en föreställning om att en skattehöjning skulle ätas upp av utjämningssystemet som gjorde att skatten inte höjdes mer under Reichenbergs tid, hävdar han.

– Dessutom är det felaktigt att säga att jag aldrig höjt skatten. 2011 höjde vi med 15 öre och nu 2019 med 20 öre.

Reichenberg understryker två saker – fullmäktige har i huvudsak alltid varit överens gällande finansieringen när budgeten klubbats. Dessutom har flera faktorer som påverkat ekonomin varit omöjliga för politikerna att förutse: Både bristerna som upptäckts på ekonomiavdelningen och att vissa av SKL:s prognoser om skatteintäkter slagit fel.

– Möjligen borde vi vidtagit andra åtgärder när kommunala utjämningssystemet ändrades 2015, på ett sätt som innebar merkostnader för Danderyd. Vi borde ha agerat redan då och antingen kört rejäla kostnadsminskningar eller diskuterat en skattehöjning.

● ● ●

Invånarna har koll på det som händer i kommunen. När DN frågar runt på stan kan många redogöra för detaljer i det som framkommit om kommunens ekonomi under våren.

Danderydsbon Göran Tuneld beskriver det som hänt som uselt.

– De verkar inte ha något hum om ekonomin. Nu behöver de vara mer realistiska och inte försöka dölja underskott genom att sälja mark och fastigheter, säger han.

”Skattehöjning är det sista verktyget vi vill använda oss av. Samtidigt vet vi att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Då kändes det viktigt att fort komma i balans”, säger Hanna Bocander. Foto: Magnus Hallgren

Många invånare har hört av sig till Hanna Bocander. Vissa har varit arga, men de flesta har velat ge sitt stöd. Hon har fått vykort och presenter skickade till sig.

Till danderydsborna vill hon säga detta: Det som hänt har på intet sätt haft med kommunal lyxkonsumtion att göra.

– Vi har gett mer service till kommunen än vi haft råd med. Det är ju inga pengar som är försvunna. En lyxfälla handlar om att okynnesspendera, men vi är otroligt varsamma med kommuninvånarnas pengar.

– Det här kommer på sikt vara bra för Danderyds politik. Just nu är det kris, men långsiktigt är vi starka, säger Bocander.

Funderade ni på att sälja slottet innan ni höjde skatten?

Hon skrattar lite. Det hade de inte gjort.

– Men man får laga efter läge. Finns det en vilja framöver att sälja slottet får vi överväga det.

Fakta. Danderyd Antal invånare: 33.187 (2018) Medellivslängd (2014-2018) Riket Kvinnor: 84.10 Män: 80,55 Danderyd Män: 84,23 Kvinnor: 85,77 Medelinkomst Riket: 308.716 kronor Danderyd: 555.629 kronor Boende Andel som bor i hyresrätt Riket: 38 procent Danderyd: 15 procent Bostadsrätt Riket: 23 procent Danderyd: 36 procent Äganderätt: Riket 39 procent Danderyd: 49 procent Visa mer

