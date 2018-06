Så kan känslorna hanteras vid ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet, när man försökt få barn utan att lyckas under mer än ett års tid, drabbar omkring 10 till 15 procent av alla heterosexuella par, enligt Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning. De som inte kan få barn, kan få hjälp och behandling. Ett exempel är IVF, in vitro-fertilisering. En sådan behandling innebär att ett ägg befruktas utanför kroppen, efter att ha plockats ut. När ett embryo börjat utvecklas, återförs det till livmodern.

Men behandlingen – och ovissheten kring om det kommer att fungera – kan vara påfrestande för de som genomgår den.

Lovisa Linell är kurator på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, som tar emot ofrivilligt barnlösa för behandling. En del av de som genomgår behandling söker också stöd hos kuratorerna under processen. När hon träffar patienter har de ofta under lång tid försökt få barn på egen hand och därefter genomgått en grundläggande utredning och väntetid innan behandlingen påbörjats.

Under förloppet är det inte ovanligt att flera besvikelser, negativa besked och mindre kriser dyker upp, som hanteras på olika sätt hos olika individer, berättar hon. Det kan kännas påfrestande i det sociala livet: att gå igenom något jobbigt samtidigt som man förväntas arbeta på som vanligt på jobbet, eller att se flera i omgivningen bli gravida, berättar hon.

– Det upplevs som att man förlorar kontrollen över situationen och sin framtid, något som man inte kan påverka. Där kan man behöva hjälp att hantera känslorna och negativa tankar, och förstå att man går igenom en kris. Ofta är man så inställd på att klara av behandlingen och gå vidare att man inte hinner stanna upp och reflektera, säger Lovisa Linell.

Hon understryker att hon inte anser att man bör stanna hemma och skärma av sig från omvärlden, men däremot ha större medkänsla för sig själv och skapa utrymme för att hinna ta hand om sina behov.

– Många kommer hit med känslan av att livet har blivit ett vakuum, en lång väntan där man upplever sig begränsad. En existentiell kris, som detta kan vara, kan färga av sig på andra områden. Det kan man behöva arbeta med, att försöka hitta saker att göra som man tycker är kul, och att våga tillåta sig att ta vara på öarna av glädje, hopp och längtan som man kan uppleva mellan stunder av oro och förtvivlan.

På Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arbetar psykologen Stina Järvholm. I sitt arbete har hon mött många som lever i en konstant väntan på att graviditeten äntligen ska bli av.

– Det är en stor påfrestning, man investerar mycket tid och kraft i något som man inte kan vara säker på kommer att fungera. Det är inte konstigt att det kan väcka känslor av ångest och sorg, men också hopp, säger Stina Järvholm.

Eftersom det kan ta tid att genomgå utredningar och behandlingar upplever många en känslomässig berg-och-dalbana, berättar hon. Om man är ett par befinner man sig ofta i en relation som fungerar bra när man känner att man vill bli föräldrar.

Hon menar att bilden av hur det är att genomgå assisterad befruktning ofta kan vara lite onyanserad. Från sjukvårdens håll kan informationen kännas lite byråkratisk, när man läser andras berättelser på nätet är det lätt att få en svart eller vit bild av hur behandlingen var och fungerade. Men en stor del av tiden under behandling innebär att leva i ovisshet – en känsla som kan vara svår att hantera.

– Det påverkar också så många andra livsområden. Det kan kännas svårt att planera sin tid, att veta hur man ska tänka kring jobb och boende. Det blir en förhållandevis kraftig påverkan på många områden i stället för något akut påtagligt på ett område, något vi är mer vana att känna igen, säger Stina Järvholm.

En skilsmässa, att förlora jobbet eller att bli sjuk är händelser som kan vara akuta och mycket stressande. När det gäller ofrivillig barnlöshet är det stora dilemmat att ingenting ännu har hänt, ibland vet man heller inte varför.

– Det kan vara svårt att psykologiskt processa något som inte har hänt klart. Det är en annan typ av slitage som de flesta inte har erfarenhet av och har svårt att hantera, säger Stina Järvholm.

Vad kan man behöva förbereda sig på inför att man påbörjar en behandling som IVF?

– Jag tänker att det dels är bra att läsa på, men också att fundera på vad som passar en själv och ens situation. Man kan ställa sig frågan: hur blir jag när det är jobbigt? Hur kan jag göra för att motverka det eller stötta mig själv när det är jobbigt? Om man kan – och det är svårt när man väntar – försök att inte ställa andra beslut på väntelista.

Hon berättar att många beskriver det som smärtsamt att ha tackat nej till exempelvis semesterresor med vänner, för att sedan fortfarande inte vara gravid när resan väl inträffar.

– Det är inte alltid så lätt. Det är ganska krävande när behandlingen börjar, men om man klarar att inte ställa allt på vänt tror jag att man har större möjlighet att må bättre under tiden.

Man kan också behöva fundera igenom om man är en person som söker stöd hos andra i sin omgivning eller om man brukar hålla saker för sig själv, för att veta hur man bäst hanterar diskussioner med vänner och bekanta.

– Dilemmat kan uppstå om man är ett par och personerna har olika grundstrategier. Där får man försöka hitta en kompromiss.

Eftersom att det kan ta tid att bli gravid genom assisterad befruktning är det heller inte ovanligt att personerna i ens omgivning inte vet hur de ska reagera. Många som genomgår behandling kan uppleva det jobbigt i sociala situationer, kanske särskilt för par där andra ställer frågor och man ständigt påminns om barnlösheten och sin väntan.

– Man behöver resonera med varandra under tiden. Om man lever i ett par kan det vara bra att prata om att man kan reagera olika, och påverkas på olika sätt, längs vägen. Man kan reagera på olika sätt om man är den som genomgår behandlingen eller den som står bredvid och stöttar, säger Stina Järvholm.

Finns det något man kan tänka på som närstående eller vän till någon som är ofrivilligt barnlös och går igenom behandling?

Lovisa Linell menar att det kan vara svårt att känna av vilka frågor som är för privata att ställa och vilka som inte är det.

– Jag tänker att man bör utgå från den som behandlas. Fråga den eller dem hur de vill prata om det. Det kan också skifta över kort eller lång tid – ibland vill man möta sina vänner och prata om annat för att få en paus från detta, ibland behöver man mer stöd. Men låt det ske på deras villkor, säger Lovisa Linell.

För många går behandlingen bra, och man lever till slut med barn. Men hur hanterar man om behandlingen inte lyckas, trots alla försök och all längtan?

Det är inte lätt att fokusera om efter att så intensivt ha riktat sin energi mot något under en tid, menar Stina Järvholm.

– Det blir en fas av nyorientering, och det kan ta tid tills frågan om barn flyttar sig längre ned på ens mentala dagordning. Det kan dyka upp många existentiella frågor som är svåra att svara på, men man behöver ta processen genom de tankarna. Det tar olika lång tid för alla.

Hon understryker också att inom gruppen ofrivilligt barnlösa finns en stor variation av hur man mår och hur man hanterar sin situation.

– Många tycker mycket om hur man borde må och hur man borde tänka när man befinner sig i en sådan här situation. Men människor är olika i alla delar av livet, och det måste man ha respekt för, säger Stina Järvholm.

Är man ett par där den ena genomgår behandling är det heller inte ovanligt att man upplever situationen olika, och har olika behov av stöd.

– Det handlar ju om två individer, som känner på olika sätt. Man kan behöva vara öppen inför varandra om allt detta, också inför behandlingen. Hur mår vi? Hur ser vi på det vi ska gå igenom? Det är en ny situation som man behöver ha respekt för, och det är inte så självklart att man är förberedd på det, säger Lovisa Linell.

– Det är lätt att känna sig ensam och annorlunda med ovana känslor och tankar. Det kan vara till hjälp att sortera i olika reaktioner, och få förståelse för att de är naturliga i situationen, tillsammans med någon du har förtroende för.

I en kris, om det upplevs som det, kan människor också reagera på sätt man inte är van vid. Inte minst den sexuella relationen kan påverkas.

– Fokus kanske flyttas från lust och närhet till kalenderfokus och liknande. Våga prata om det, och försök att hitta närhet på andra sätt. Det kan vara bra att komma ihåg att ofta är det här något tillfälligt. Processen pågår och förändras.