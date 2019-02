Helgen stora snöoväder la grunden till en besvärlig vecka för alla resenärer i kollektivtrafiken. I princip varje morgon har det varit stora störningar och förseningar, något som väckt mycket irritation. Främst är det busstrafiken som haft problem med oplogade vägar och felparkerade bilar, men även spårtrafiken har drabbats.

På måndagen var situationen så kritisk att SL rådde stockholmarna att undvika rusningstrafiken. Under torsdagen hade Trafikförvaltningens ledning ett krismöte med trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) som är ytterst politiskt ansvarig. Mötet ledde till att Region Stockholm tog fram en åtgärdsplan för att liknande situationer inte ska uppstå igen.

– Förtroendet för SL har skadats. Vi har skjutit till 276 miljoner kronor till underhåll för SL jämfört med i fjol. Vi ska minimera risken för att sådant här händer igen, sade Kristoffer Tamsons till DN.

Kostnaderna för trafikkaoset kommer med största sannolikhet att späs på ordentligt i form av förseningsersättningar. Mellan 2014-2018 har antalet ansökningar och beviljade förseningsersättningar ökat stadigt. Det gäller även den totala utbetalda summan till resenärerna som fick beviljade ersättningar.

År 2014 fick SL in drygt 30.000 ansökningar om förseningsersättning, varav drygt 27.000 beviljades. Fem år senare var det mer än dubbelt så många som ansökte: 78.000. Då beviljades 67.000.

SL räknar med att veckans trafikkrångel kommer att innebära många ansökningar om förseningsersättning. Foto: Magnus Hallgren

Beträffande utbetalda ersättningar har summan tredubblats. År 2014 betalade SL ut totalt 9,7 miljoner kronor. 2018 hade summan mer än tredubblats till 29,1 miljoner kronor.

Siffrorna för januari och februari i år börjar nu sakta ticka in. Men eftersom berörda resenärer har två månader på sig efter förseningen att skicka in sin ansökan är siffrorna än så länge ofullständiga. Fram till den 6 februari hade 6.219 personer skickat in en ansökan, varav 4.132 beviljades. Hur stora summor som betalats ut går ännu inte att se.

– Tittar man på statistiken över punkligheter ser man inga större förändringar, det ligger ganska konstant de senaste åren. Vi kan se enskilda dippar där det var många förseningar och där då många ansökt om förseningsersättning, säger Claes Keisu, presskommunikatör vid SL.

Sådana dippar var till exempel november 2016 då ett stort snöoväder drog in över Stockholm och lamslog stora delar av kollektivtrafiken. En annan dipp var terrordådet på Drottninggatan i april 2017.

– När man ser tydliga nedgångar så kan man ofta hitta förklaringar i vad som hänt en specifik dag eller månad. Pratar vi siffror så har tunnelbanstrafiken en punktlighet på cirka 98 procent, för bussar och pendeltågen ligger det på runt 90 procent.

Förseningarna har alltså inte blivit fler. Handlar det om att fler ansöker om ersättning?

– Ja, den slutsatsen skulle man nog kunna dra. Det är mer känt nu att man kan ansöka om förseningsersättning, men det är svårt att svara på eftersom vi inte undersökt om det hänger ihop. Det kan finnas andra orsaker, som att antalet resenärer ökat eller att fler lyckas få tag på taxi till exempel.

Claes Keisu påpekar också att det finns en eftersläpning när siffrorna sammanställs då ersättningar som det görs anspråk på i december ofta betalas ut i januari och så vidare. Han tror också att det kommer att komma in många ansökningar efter den gångna veckan.

Det är väl bra att resenärerna ansöker om ersättning så politikerna får se hur mycket förseningarna kostar bara i form av ersättningar?

– Javisst. Sen händer det att vi på SL får tillbaka en del av de pengarna i fall där till exempel Trafikverket som ansvarar över pendelspåren får något problem som gör att vi inte kan köra tågen. Vi betalar ju spåravgifter till dem. Det kan vara signalfel, växelfel eller liknande och då blir de ersättningsskyldiga gentemot oss.

