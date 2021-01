Så påverkade pandemin brottsligheten i Stockholm

Sedan pandemin började få ett grepp om Sverige tidigt under våren har brottsligheten förändrats i landet. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som har med siffror från januari till och med november.

Den totala brottsligheten har gått upp och ner men har på det stora hela varit oförändrad jämfört med i fjol. Från att ha ökat med 8 procent under perioden januari–februari sjönk antalet anmälningar i hela riket med 4 procent under perioden mars–maj. Under hösten har brottsnivån dock varit i stort sett densamma som 2019.

Vissa brottskategorier har ökat och andra har minskat under coronaåret. Sven Granath, kriminolog och tidigare analytiker vid Polismyndigheten:

– Bostadsinbrott minskade tydligt, samtidigt som cykel- och mopedstölder ökade tydligt. Det hänger så klart ihop med att folk har haft andra rutiner. Folk är hemma mer, och det är svårare att göra inbrott. Samtidigt har det varit fler cyklar på gatorna, säger han.

Det faktum att många varit hemma i sina bostäder avskräckte troligen vissa inbrottstjuvar, men enligt Sven Granath har pandemin också haft en annan påverkan på brottskategorin under året.

– Det har också att göra med att gränserna har varit stängda mellan många länder, säger han och nämner att internationella stöldligor därför inte har kunnat agera lika fritt som vanligt.

Det står också klart att smittans påverkan har varit större i Stockholm än i Sverige som helhet. I Stockholm var antalet anmälda brott 14 procent högre i februari i år än motsvarande månad 2019.

Men i mars – när Folkhälsomyndigheten och regeringen började gå ut med rekommendationer i syfte att minska smittspridningen – minskade plötsligt antalet anmälda brott och låg i stället 7 procent under mars 2019.

”Skiftet var kraftigast i Stockholm, som också var den region som drabbades först och hårdast av pandemin, och det var särskilt stockholmarna som inledningsvis uppmanades att om möjligt arbeta hemifrån”, lyder Brås analys av siffrorna.

Sexualbrotten är en kategori som har ökat mycket under 2020. De anmälda våldtäkterna i hela riket har ökat med mellan 9 och 16 procent under året – bortsett från vårmånaderna mars–maj då nivåerna motsvarade förra årets.

Värst drabbade har barnen varit. När det gäller våldtäkt mot barn har ökningen varit mellan 14 och 28 procent under 2020 jämfört med 2019. I statistiken finns inte dessa siffror utbrutna för enbart Stockholm.

Sven Granath betonar att många aspekter av brottsligheten under pandemin är svåra att tolka.

– Kvinnojourerna uppger att samtalen till dem har ökat. Och hos en del socialtjänster finns uppfattningen att våldet i hemmen har ökat. Sen återstår det att se om våld och dödsfall i nära relationer faktiskt har ökat när vi har alla siffror tillgängliga, säger han.

Han nämner också att ännu fler aspekter spelar in i hur man ska tolka statistiken.

– Om alla är hemma hela tiden så är det kanske svårare för en person som har blivit våldsutsatt att ringa och anmäla det också, säger Sven Granath.

När det gäller skjutningarna så har Stockholm drabbats hårdare än något år tidigare. Brottstypen ökade med nästan 80 procent mellan januari och oktober jämfört med i fjol.

Sven Granath lyfter fram att denna typ av brott skiljer sig på minst ett avgörande sätt mot andra – det är en särskild kategori, unga män i kriminella nätverk, som står för våldsdåden.

– Där är det intressant. Det verkar ha sin gilla gång ändå. Det lever sitt eget liv. Aktörerna där är kanske inte de mest riskmedvetna när det gäller smittspridning.

Under året har flera tongivande brottslingar i Stockholm frihetsberövat, bland annat till följd av att fransk polis lyckats hacka det krypterade kommunikationsverktyget Encrochat. Enligt Sven Granath kan det bli oroligt i kriminella nätverk om ledargestalter försvinner.

– Det har varit många gripanden och ”rörigt” bland de yrkeskriminella miljöerna under året. Polisen har varit offensiv och initialt kan det paradoxalt nog innebära mer våld.

De anmälda narkotikabrotten har också blivit fler. I november var brottsnivån 16 procent högre i kategorin än samma månad i fjol i hela landet. Knarkbrotten har däremot ökat stadigt under flera år.

Narkotikabrott är så kallade spaningsbrott, där nivån i hög grad är ett resultat av hur effektivt polisen arbetar, så ökningen skulle kunna vara ett resultat av att resurser frigjorts till följd av pandemin. När polisen inte behöver bevaka fotbollsmatcher och stora evenemang så kan de fokusera på andra uppgifter, resonerar Brå.

De stängda gränserna har samtidigt gjort det svårare för kriminella nätverk att föra in droger i landet – vilket kan ha resulterat i att konflikter uppstått i den undre världen, enligt Sven Granath.

– Det kan till och med bli så att konflikterna blir fler i och med att man måste jaga andra inkomster än narkotika.

Skadegörelsen sköt i höjden i somras i Stockholm. Men det kan enligt Brå hänga ihop med att många skadegörelsebrott som skedde under våren anmäldes först på sommaren. Nya sätt att anmäla förbytelsen kan också ha påverkat ökningen.

”En annan förändring är att det från och med slutet av maj är möjligt att anmäla skadegörelsebrott till polisen digitalt via inter­net”, skriver Brå.

