På fredagen presenterade SL de förändringar som kommer med tidtabellen för nästa år. Tabellen börjar gälla redan på söndag och kommer med en mängd mindre linjespecifika förändringar, som lättast går att ta del av på SL:s hemsida.

Till de större förändringar som sker redan på lördag är att tågen åter kommer att rulla på Roslagsbanans Österskärsdel, efter att ha varit avstängd sedan den 22 juli på grund av banans utbyggnad.

Resenärer på Gröna linjen får vänta sig störningar i trafiken även i sommar. Linjen stängs under en period helt av mellan Gullmarsplan och Globen på grund av förberedelser inför utbyggnaden av tunnelbanan i söderort.

Gröna linjen drabbas också av en lång stängning av Fridhemsplats tunnelbanestation till följd av ombyggnationer. Detta drabbar dock inte den blåa linjens avstigningar på Fridhemsplan.

SL kan ännu inte svara närmare på exakt när och hur länge störningarna kommer att pågå, men uppger att Fridhemsplan drabbas i omkring 10 till 12 veckor.

– Men vi har inga färdiga datum än. Men det brukar börja kring midsommar ungefär, kanske lite tidigare, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL till DN.

Under våren får pendeltåget söderut en ny station. Från och med april rullar tågen även in till nyöppnade station Vega, mellan Skogås och Handen. Under 2019 kommer pendeltågen till och från Märsta även att stanna på samtliga mellanliggande stationer.

Men även pendeltrafiken kommer att dras med störningar, på grund av arbeten på Mälarbanan och Nynäsbanan.

Den sista december går de sista båtarna på pendelbåtarnas provlinje 85 över Riddarfjärden. Linjen kommer inte att ingr i SL:s utbud och avslutas till årsskiftet. Istället får pendelbåtslinje 80 mellan Nybroplan och Frihamnen utökad trafik och går då med 20 minuter mellan turerna.