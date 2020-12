Så ska polisen i norra Stockholm bekämpa kriminaliteten

Fakta. NIGS8

Utbildningen, som heter NIGS8, pågår under fyra månader. 10 poliser jobbar som spanare och 2 som utredare. Under höstens omgång har de gjort 89 husrannsakningar, anhållit 29 personer för vapenbrott respektive narkotikabrott. De har tagit över 750.000 kronor i beslag, två Rolexklockor, fem pistoler, två automatvapen och ett kilo dynamit. Därutöver cirka 20 kilo narkotika, varav ett drygt kilo kokain, och över 6 kilo amfetamin. Fem personer har hittills dömts till fängelse, däribland 18-åringen som greps med k-pist runt halsen under ärende ”Smygstart”.