Anton Säll: Säll synar: Stockholm South Business District (alltså Flemingsberg)

Vad? Ännu ett namnbyte på ett område.

Var? I Flemingsberg.

När? Fredagen den 28 september

Varför? Flemingsberg ska få namnet Stockholm South Business District. Det kan inte lämnas utan bevakning.

En trött student från Södertörn häller upp förmiddagskaffet på Flemingsbergs pendeltågsstation. Det luktar termoskaffe och snus. Sömniga högskolestudenter går i ett lämmeltåg upp mot högskolan och Karolinska institutet i Huddinge. Någon från Antifascistisk aktion har satt upp ett klistermärke som proklamerar att Flemingsberg minsann är en fascistfri zon.

Kön till foodtrucken som säljer kaffe är obefintlig trots att lite varmt kaffe hade hjälpt mot höstkylan i luften.

I dag är Flemingsberg mest känt för pendeltågsstationen, högskolan, sjukhuset och tingsrätten.

Namnet Flemingsberg härstammar från Flemingsbergs gård där lantmarskalken Henrik Fleming bosatte sig under 1600-talet.

Än så länge är studenternas termoskaffe ensam regent på kaffetronen, men det ska det bli ändring på. Snart är Flemingsberg en lika stor del av foodtrucksamhället som både Södermalm, Kista och Sickla köpkvarter.

Snart är namnet ett minne blott. I augusti 2018 klubbades planerna. Nästa år börjar detaljarbetet och 2021 hoppas man kunna komma igång med byggandet.

Hejdå, Flemingsberg. Det var trevligt att råkas. But Huddinge kommun doesn't need you anymore because Flemingsberg is about to be a english speaking community now. Welcome to Stockholm South Business District.

Flemingsberg ska växa ihop. Det ska bli tätare än i innerstan, enligt fastighetsägaren. Foto: Mickan Palmqvist

Ingen kan klaga på ambitionsnivån. Redan i avsiktsförklaringen mellan Fabege och kommunen nämns namnet Stockholm South Business District. Namnet är tydligt eftersom Flemingsberg ligger söder om Stockholm. Här ska man inte bara kunna bo, det ska finnas både kontor och butiker i massor för besökarna. Det säger sig självt, åker man till Stockholm South Business District ska man kunna göra business.

Men det är inte bara namnet som ska bli bra. Hela stadsdelen ska bli otrolig. Tätbebyggt. Levande. Framåtlutat. Internationellt erkänd.

Fabeges vd Christian Harmelin beskrev det bäst med egna ord i en intervju med Dagens industri.

– Visionen är att skapa någonting bättre än Arenastaden.

***

Lite siffror om det nya Stockholm South Business District. Ambitionen är att det ska få plats 50.000 boende, 50.000 arbetande och 50.000 besökare i området som än så länge fortfarande kallas för Flemingsberg.

Redan i dag finns det stora arbetsplatser och lärosäten i området som drar folk på dagtid. Södertörns högskola är ett av landets tio största campusområden, Karolinska är en av kommunens största arbetsplatser och Södertörns tingsrätt är redan i dag en självklar mötesplats för åklagare och brottsmisstänkta.

Området har alltså redan innan namnbytet mycket människor i rörelse på dagtid. Problemet är att området inte alltid upplevs som särskilt levande. Detta anses vara ett problem eftersom Flemingsberg pekats ut som en av länets regionala kärnor.

Färgglada Flemingsberg har fått ansiktslyft tidigare, bland annat genom väldigt mycket färg överallt. Foto: Mickan Palmqvist

Kollektivtrafikmöjligheterna, läget och verksamheterna på plats gör att man hoppas att det är till områden som Flemingsberg som alla nya stockholmare kommer att flytta de närmaste 30 åren. Om detta är egentligen alla politiska parter överens.

Landstinget, Huddinge kommun och omkringliggande kommuner tycker alla att det vore bra med ett större och maffigare Flemingsberg ur ett regionalt perspektiv. Det är förhållandevis lätt att ta sig till och från Flemingsberg och det kommer bli ännu enklare när nya Spårväg Syd mellan Flemingsberg och Älvsjö står färdig.

En skylt som berättar om det nya området. Foto: Mickan Palmqvist

Men inget stadsutvecklingsprojekt blir helt komplett utan ett namnbyte. Namnbytet är ett led i den nya stadsutvecklingsplanen. En nystart, om man så vill. Det har gjorts tidigare. Flemingsberg är varken första eller sista området som byter namn i Stockholmsregionen.

Sedan tidigare har Vretens tunnelbanestation i Solna fått namnet Solna Strand. Virebergs industriområde i samma kommun blev Solna Business Park, Mörby Centrum blev Danderyds centrum och i Täby blev Nordvästra Arninge till Ullna Strand över en natt.

Här i Flemingsberg finns i alla fall vissa tecken på att en viss gentrifiering redan är på gång. Foodtrucken som säljer kaffe är ett tecken. Att det finns en nyöppnad padelhall är ännu ett.

Södertörns högskola, ett nav i framtida Stockholm South Business District Foto: Mickan Palmqvist

Det står klart att Flemingsberg kommer att genomgå stora förändringar de närmaste åren. Investeringarna från Fabege är i storleksordningen 30 miljarder kronor. Det är mycket pengar, utvecklingen av Slakthusområdet vid Globen beräknas landa på åtta miljarder kronor.

Centrum har redan fått en rejäl upprustning. Flera nya bostadshus har byggts och pendeltågsstationen har nyligen renoverats för ungefär hundra miljoner kronor.

Utanför Flemingsbergs centrum gör matbutiken Nya Pulsen reklam för ett gäng riktigt bra klippmöjligheter. Tio spänn för ett paket Ballerina lockar studenter från närliggande bostäder. En bra deal i ett affärsinriktat område.

Namnet Stockholm South Business District kanske är lite väl långt, men det finns onekligen en hel del affärsverksamhet i området. Det kanske inte blir så fel, trots allt.