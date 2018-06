Samma barnmorska från mödravård till förlossning i nytt projekt

Rädslan kan minska eller helt försvinna med en barnmorska under förlossningen som den födande kvinnan känner, visar studier. Därför startar förlossningsprojektet ”Min barnmorska” på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge den 3 september.

Totalt kan 280 kvinnor delta per år och förlossningsrädda kommer att prioriteras.

Sju barnmorskor uppdelade i två team kommer att arbeta i projektet, som ska utvärderas om två år.

– Vi vet att det här är något som efterfrågas, det har man sett i undersökningar bland kvinnor som lider av förlossningsrädsla, säger Marie Ekborn, omvårdnadschef och barnmorska på förlossningen vid Karolinska i Huddinge, som leder projektet.

Tanken är att en barnmorska redan från start har huvudansvar för kvinnan, som även kommer att träffa övriga två barnmorskor i teamet, som delar beredskap. Vid förlossningen är det en chans på tre att kvinnan får föda med stöd av den huvudansvariga barnmorskan.

– Men hon kommer att känna även de andra två, fortsätter Marie Ekborn.

Marie Ekborn är omvårdnadschef och barnmorska på förlossningen vid Karolinska i Huddinge. Foto: Privat

Varianter av upplägget finns i andra länder som Danmark, Norge, Storbritannien, Nederländerna, Australien och Nya Zeeland.

– Vi jobbar efter vetenskapligt beprövad vård och har tittat på de former som finns. Denna form finns endast positiva effekter av, säger Marie Ekborn.

Modellen med tre barnmorskor i team har testats i Danmark, där födande kvinnor upplevt större trygghet med den högre kontinuiteten.

– Kvinnorna har upplevt det som mycket positivt. Man har också kunnat se en minskad risk för en för tidig födsel, vilket är jätteintressant.

Behovet av medicinsk smärtlindring har dessutom minskat och fler spontana vaginala förlossningar har skett.

– Där har man också sett att schemat varit hållbart för barnmorskorna, som upplevt större frihet och att arbetet varit mer meningsfullt.

Tidningen Metro skrev i januari att 47 barnmorskor sagt upp sig från Karolinska i Huddinge sedan den kritiserade omorganisationen startade hösten 2016.

Till projekt Min barnmorska har sju barnmorskor nu anställts vid sjukhuset.

– Det är generellt svårt att bemanna och vi hoppas kunna locka tillbaka barnmorskor till förlossningsvården med detta, säger Marie Ekborn.

Är det inte självklart att alla skulle vilja ha samma barnmorska inom hela förlossningsvården, om de fick välja?

– Det handlar mycket om att barnmorskor och sjuksköterskor generellt inte har beredskap, utan de går på schema. Det kräver en flexibilitet från dem som jobbar i projektet, att ha beredskap att rycka ut mitt i natten, då hälften av barnen föds. Vi ska nu titrera fram ett schema som är hållbart för barnmorskorna och ändå ger kontinuitet för de födande kvinnorna, säger Marie Ekborn.

I augusti förra året inleddes ett liknande pilotprojekt i Sollefteå.