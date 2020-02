Sara begravdes på Skogskyrkogården – hennes mamma fick inte närvara

Heliga korsets kapell, som ligger på en liten höjd inne på Skogskyrkogården, badar i ljus.

Framme vid altaret står Saras vita kista. Den kantas av ljusa rosor, men blommorna är färre än vad som är brukligt på persiska begravningar. Gästerna har följt Saras önskan om att i stället för att köpa blommor skänka pengar till välgörenhet. Pengarna skulle enligt Sara användas till något där de faktiskt gjorde nytta, att bekämpa cancer.

Hennes egen kamp tog slut på Karolinska universitetssjukhuset den 5 februari i år.

– Vi bär både svart och vitt i dag. Vi sörjer, men vill samtidigt fira den tid du tillbringade med oss. Du lärde oss att leva, säger Saras systerdotter Aisan, 22, i inledningstalet.

Framme vid altaret sitter närmaste familjen, Saras make, systern Delaram Mir Bakhtiar och vänner. Familjen hoppades in i det sista att modern, Farah Samin, 76, skulle få närvara vid ceremonin, men två dagar innan begravningen fick hon återigen avslag på sin visumansökan. Migrationsverkets skäl var ungefär desamma som ambassaden tidigare uppgett.

Medan Sara fortfarande levde vädjade modern i sin visumansökan:

”Snälla ta inte ifrån mig denna möjlighet att få se min dotter i liv för sista gången.”

Farah Samin har rest in och ut ur Sverige många gånger, men överskred antalet tillåtna dagar i samband med att hon fick veta att dottern var sjuk i cancer.

Det är ett av skälen till att hon nekats visum.

En av de sista bilderna på Sara, tagen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Vanni Jung Ståhle

Migrationsverket tar också att levnadsförhållanden i Iran försämrats, att hon är änka och att hennes barn bor utomlands, något som de menar innebär att hennes etablering i hemlandet är svag. Detta trots att hennes levnadsförhållanden inte förändrats från senaste gången hon beviljades visum.

”Vi förstår att beslutet om att avslå viseringsansökan upplevs som hårt. Samtidigt är EU:s kodex tydligt med att om det finns rimliga tvivel om att personen inte återvänder till hemlandet, ska inte en visering beviljas”, uppger Per Ek, presschef vid Migrationsverket i skriftlig kommentar.

Aisan fortsätter sitt tal med stadig röst:

– Min mormor är tyvärr inte här, på grund av Migrationsverket. Hennes stol är tom i dag, när vi hedrar hennes dotter.

Fäst på blusen har hon Cancerfondens rosa band som delats ut till alla gäster.

Under ceremonin varvas svenska tal med persiska. Popstjärnan Adele med traditionell persisk musik.

Deniz Salari, 20, dotter till en av Saras bästa vänner, tar över mikrofonen:

– Din passion och kärlek till livet och alla runt omkring dig kunde lysa upp en hel stad.

Hon gör ett uppehåll varpå Aisan ställer sig bredvid och håller om henne tills hon orkar fortsätta:

– Jag vill att du ska få leva livet genom oss, din familj och dina vänner. Du ska få se din lilla kopia, kvittot på allt du tillfört; din dotter växa upp till den unga starka kvinna hon kommer att bli.

Bilder på Sara visas på en stor projektorduk: Som liten flicka med tofsar i håret, som ung kvinna som tittar sig i spegeln medan hon applicerar läppstift, till nybliven mamma som håller sin bebis.

Födelsedagar, resor, fester. Ett helt liv i ett femtiotal fotografier.

Musiken blir dovare när bilder från tiden efter cancerdiagnosen dyker upp på duken. Bland annat ett där Sara drar en rakapparat genom sitt eget hår samtidigt som hon tittar in i kameran med ett snett leende.

Innan Sara dog vädjade hon till ambassaden att bevilja modern visum: ”Min sista önskan i livet är att få träffa min mamma en sista gång”. Foto: Vanni Jung Ståhle

En av bilderna är från hennes 37:e födelsedag. Den blev hennes sista.

Innan kistan bärs ut till en väntande bil framför en vän till familjen Beyonces ”Heaven” på akustisk gitarr.

Heaven couldn't wait for you

No, Heaven couldn't wait for you

So go on, go home

Saras kista sänks ner i jorden på en vacker jordplätt omringad av höga tallar. Delaram Mir Bakhtiar knäböjer, otröstlig.

Foto: Vanni Jung Ståhle

Dagen efter är hon tillbaka vid graven.

– Det känns så tungt. Men nu ligger min syster och vilar i lugn och ro.

Hon väger orden när hon ska prata om Migrationsverkets beslut att neka deras mamma visum, först för att ta farväl av hennes döende syster, och därefter att närvara vid hennes begravning.

– Vi har hela tiden hoppats. Och jag trodde verkligen att hon skulle få komma på begravningen, det gav mig kraft. Men sedan föll jag tillbaka i samma känsla av maktlöshet när vi fick det nya beskedet. Migrationsverket respekterar inte mänskliga rättigheter.

En som försökt hjälpa familjen att få gehör hos Migrationsverket är Estelle Wiesel, diakon i Svenska kyrkan.

– Jag tycker att beslutet är grundlöst. Speciellt med tanke på att hon rest hit så många gånger och alltid återvänt hem, säger Estelle Wiesel.

Estelle Wietzel. Foto: Jenny Sigeman

Hon vädjade själv till Migrationsverket att låta modern närvara vid begravningen.

– Det är klart att vi ska följa lagar och regler men vi måste kunna se till omständigheter. Saker kan drabba oss alla. Det måste finnas ett svängrum, annars tappar vi vad det innebär att vara en människa. Att förlora ett barn innebär en sådan oerhörd smärta och sorg. Vilket trauma det är. Att då inte få ta avsked, det är..

– Jag skäms som svensk medborgare, jag skäms som diakon. Jag saknar ord, säger Estelle Wiezel.

Delaram Mir Bakhtiar berättar att fokus nu ligger på att ta hand om Saras 6-åriga dotter.

– Vi hade förberett henne på hur ceremonin skulle vara, men att se kistan blev för mycket. Hon bara grät och kunde inte vara kvar, berättar Delaram Mir Bakhtiar.

– Det är som att hon först nu förstår att mamma inte kommer tillbaka.

Fotnot: Familjen har gett DN fullständig insyn i ärendet genom fullmakt. Sara heter egentligen något annat men familjen har av hänsyn till hennes dotter valt att inte gå ut med hennes riktiga namn.

