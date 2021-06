Sex vargvalpar föddes i Stockholms län i fjol

Vargreviret i Sjunda, i sydvästra delen av länet, delas med Södermanlands län. Sjundareviret har en familjegrupp med föryngring. Med familjegrupp menas att det finns minst tre vargar inom reviret och att minst en av dem revirmarkerar. Årets inventering visar sex valpar, fyra hanar och två honor, som fötts under 2020. Det är fjärde gången det har fötts valpar i Sjunda sedan 2015, då de första vargarna kom till området.

Ytterligare två vargar har kvalitetssäkrats i länet. En hane har kvalitetssäkrats genom spårning väster om Hölö, i södra delen av länet. Han hade börjat revirmarkera, detta räknas dock inte som ett nytt revir då vargen verkar gå ensam. En hona har kvalitetssäkrats genom DNA-analys. Hon rör sig i området kring Edsbro i Norrtälje kommun.

En varg nosar på Länsstyrelsens viltkamera i Sjunda. Foto: Länsstyrelsen

När det gäller lodjur har fem föryngringar – honor med ungar – konstaterats. Fyra av familjegrupperna lever i norra delen av länet och en i den södra. Några delas med Uppsala län respektive Södermanlands län, vilket ger ett inventeringsresultat på 3,5 familjegrupper. Det är en familjegrupp mer jämfört med förra året.

Rovdjursinventeringen – som gjordes mellan den 1 oktober 2020 och den 31 mars 2021 – sker genom insamling av spillning, uppföljning av allmänhetens inrapporterade observationer och genom de 30-tal viltkameror som Länsstyrelsen satt upp runtom i länet. När det finns snö sker också spårning med hjälp av Länsstyrelsens besiktningshund och fältpersonal.

Det finns fler lodjursfamiljer med ungar nu än förra året. Foto: Zolotaryov/TT

Länsstyrelsen har under året arbetat aktivt för att allmänheten ska rapportera in sina observationer via appen Skandobs eller webbsidan med samma namn. Säsongen 2020–2021 har 399 rapporter från allmänheten kommit in, det är en ökning med 100 procent jämfört med föregående säsong.

– Hjälpen från allmänheten är ytterst värdefull, precis som vårt samarbete med jägare och intresseorganisationer. Den som fångar rovdjur på sin kamera bidrar till en god rovdjursförvaltning genom att låta oss ta del av fotografier och filmer, säger Mikael Fransson.

