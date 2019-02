Lantrifieraren. Illustration: Dennis Eriksson

1. Lantrifieraren – vill köpa sommarnöje på Stora Essingen

Den lokala betongdjungeln är hotad, på väg att helt försvinna. Gentrifieringen av Stockholm landade i lantrifiering och förvandlingen från huvudstad till Buller­by är ett nygammalt faktum. Snygga Brunkebergstorg blev blott urbant på ytan, bakom de cityslicka fasaderna finner man nämligen restaurang The Farm Family och på närliggande hotellet Hobo odlas grön­saker i lobbyn.

En sann Lantrifierare gör också (gröna) vågen för trendiga matbutiker som Stadshandel, nära natursköna Folkungagatan och firade stort när restaurang Hant­verket på Östermalm knep årets Gulddrake i mellankrogs-kategorin.

Närodlar gör man innanför tullarna hävdar Lantrifieraren som ofta funderar på att köpa sommarnöje på Stora Essingen. (Det lantliga stadslivet kräver sin ekonomi och håller stans utbud av ekologisk, hotellodlad saft för 79 kr glaset flytande.) Lantrifieraren älskar idén om det goda grannskapet men kan naturligtvis inte, på sedvanligt storstadsmanér, namnet på en enda av sina faktiska grannar.

Look: Regnjacka från svenska Stutterheims designsamarbete med danska Henrik Vibskov. Grafiska mönster i blockfärger för fyra lax är det enda Lantrifieraren accepterar när det är dags att (Hunter)- stövla Djurgården runt på vårpromenad i duggregn.

Espressopappan. Illustration: Dennis Eriksson

2. Espressopappan – föräldraledig på lov i Thailand

Hur kunde den stockholmska lattemamman ens bli ett koncept? Vem som helst som varit ensam med en bebis i mer än fem minuter förstår väl behovet av att ha koffein med sig vart man än går. Mammor-som-dricker-kaffe har kanske inte samma schwung?

I vår är det dags att introducera en ny typ av fikarelaterad förälder – Espressopappan. Namnet härstammar från artens klipska förmåga att placera sin föräldraledighet på ett förlängt sommarlov eller ännu hellre, under några månader tillsammans med sin partners ledighet.

Ofta tillbringas Espressopappans insats i tropiska omgivningar – mer Thailand än Tallkrogen och gärna från vabruari till mars, då Stockholm som bekant är ett miserabelt slukhål av mörker och is. Ett knippe Instagram-stories senare och vips så har Espressopappan ”klarat av” sina föräldradagar i expressfart, snabbverkande och effektivt som en Espresso. Mamman diskar koppen, byter blöjor, matar och… Det är ju ändå hon som fått in rutinerna och är det något som är viktigt för småbarn så är det rutiner. Det vet till och med Espressopappor.

Look: En småbarnsförälder som föredrar fashion framför funktion och ser ingen direkt anledning att byta ut skräddarsytt mot slitstarkt under kvalitetstiden med familjen. Espressopappan, från preppy till punk och allt däremellan förkovrar sig gärna i populärlitteraturen. I vår läser han gärna ”Mentors, how to help and be ­helped” av självutnämnda självhjälpsgurun och komikern Russell Brand. En handbok i bland annat faderskap som uppmärksammats för Brands inställning till att vara just småbarnspappa. Under en intervju i The Times visade det dock sig att han som längst tillbringat hela 24 timmar ensam med sina döttrar.

40 plus och fantastisk. Illustration: Dennis Eriksson

3. 40 plus och fantastisk – DJ med hög modegrad

I vår hämtar Stockholm äntligen lite inspiration från New York! Skojar. (JOMO i Stockholms Midtown anyone?) Sköna stockholmare med världs­vana berättar gärna hur inskränkt och åldersfixerat det är just här. Inte alls som i Berlin, Bali eller… Ulan Bator, där 80-åringar tydligen regerar över nattlivet. Har de aldrig varit på Golden Hits? Hursomhelst, i år vill vi i huvudstaden också vara moderna.

Häromveckan intervjuades 49-åriga ensamstående mamman Marjorie Gubelmann i The Today Show. Gubel­mann har blivit en förebild för medelålders minglare efter att hon skrotat inredningsfirman, skilt sig och blivit DJ. Som DJ Mad Marj skördar Gubelmann framgångar och svingar än större Chanel-accessoarer bakom skivspelarna. De goda nyheterna för stockholmare som är lika noga med musiken som modegraden är att Ingmari Pagen­kemper, tidgare vd för Södra Teatern och nytillträdd vd för Cirkus på Djurgården, dj:ar igen. Håll också utkik efter drottningen av drum’n’bass, Cicci Moon som dj:at i Stockholm i 25 år. Lika många år som Golden Hits firade förra året, men vem vill vara åldersfixerad?

Look: Räkna BPM i Balenciaga. Trender är för snorungar men klassiskt mode består. Man blir inte en levande ikon i designkopior. Balenciagas lårhöga glitterboots sågs senast på Michelle Obama under hennes bokturné. Vi kan bara hoppas de dyker upp under hennes kommande framträdande på Globen i Stockholm i april.

Utrotningshotade Stockholmssnobben. Illustration: Dennis Eriksson

4. Utrotningshotade Stockholmssnobben – kom tillbaka, allt är förlåtet

Precis som överåriga skejtare eller ”dogwalkers” så ingår de i var storstads ekosystem. Här kallades de yuppies och senare brats, men efter några sporadiska rapporteringar om söndagstryffelpizzor på Brillo i tidningsvinjetten ”Min helg” för några år sedan så har det varit väldigt tyst. För tyst.

Vad håller de på med, bör man vara orolig? Ses de på restaurang Bonnie’s och planerar gemensam attack med sina pyttesmå verktyg för sin instagramvänliga smyckestillverkning? Vad kan de egentligen göra med sina jaktlicenser? Och hur många start-ups orkar de egentligen finansiera innan de gör verklighet av det ständiga hotet att lämna landet?

Vårvinterns mest hyllade tv-serie, Operation Klotty på SVT – en modern variant av Dynastin, fast med humor och dockor – fick kreti och pleti att åter inse underhållningsvärdet i de högre klasserna. Kom tillbaka Bröli, allt är förlåtet.

Look: Skulle aldrig vara dum mot djur och bär således en ”ärvd” päls. Från höst- och vinterkollektionen 2018. Konsumerar naturligtvis inte som en annan knegare utan ”investerar” i allt från stammisplats vid chefs table (en investering i matkultur), till unika designobjekt (en investering för hemmet) och i några lokala företag i bekantskapskretsen (helt enkelt, en investering).

Kraftdjur. Illustration: Dennis Eriksson

5. Kraftdjuren – urban safari med levande accessoarer

DN Stockholm har tipsat om 100 hundvänliga ställen i stan, men hur speciell känns egentligen en hund 2019? Trogen ja, men reflekterar en hund verkligen just din personlighet och komplexa inre liv? Vad signalerar en golden retriver, en cockerpoo?

I vår inspireras vi av kändisdjuren som kallas ”emotional support animals” (fritt översatt, emotionellt stöddjur) och blivit omskrivna efter att ha nekats att flyga med sina fascinerande ägare. Vem kan glömma förra årets stjärnor? R.I.P hamstern Pebbles, som mötte sitt öde i flygplanstoaletten då han inte fick vara följeslagare till Florida. Grisen med sällskap som fick avbryta resan efter en inte helt oväntad olycka, synligt placerad i flygplansgången. Bättre gick det för minigrisen Hamlet som fick besöka cockpit och apan Gizmo som piggade upp trötta passagerare efter en långhelg i Vegas.

I takt med att temperaturen stiger kommer stockholmarnas inre kraftdjur anta fysisk form och dessutom matchas med krogbesöket. Släpp ut en undulat från terrassen på Tak, smycka dig med en pyton på Punk Royale och låt din shetlandsponny trava fritt på Soyokaze.

Look: Dessa urbana djurälskare siktar på Yves Saint-Laurents safarilook från 1968 men hamnar som så många som försöker sig på detta i ett annat djurrike, nämligen på Skansen. Många praktiska fickor för frön och djur­foder i gröna sköna toner blir dessvärre alltid mer Jonas Wahlström än kampanjmodellen Veruschka.

De nya cyklisterna. Illustration: Dennis Eriksson

6. De nya cyklisterna – vuxna som lajvar flygplatspersonal

Team Lycra har cyklat ner i diket och lugnat ner sig. Majoriteten av dem ligger i alla fall i ide till april. För oss som inte älskar doften av ingrodd svett och mögliga handdukar på arbetsplatsen samt tar ställning mot att bli mosade i trafiken är det goda nyheter. Stockholm fylldes under en intensiv månad i stället av Voi-vurmare, vuxna människor på sparkcykel som bekymmerslöst lajvade flygplatspersonal Drottninggatan fram. Wiiii!

Snabbt gick det också för elcyklisterna, en fartfrustrerad pendlare kom upp i hela 98 kilometer i timmen vid årsskiftet. Boten landade på 7.800 kronor. En lockande lösning för stockholmare fast i morgontrafiken runt Nya Slussen. Men säg den fartblindhet som varar, det som trendar i snö rostar som bekant i tö och ett tidigt, något sorgligt vårtecken är de övergivna Voi el-skotrar som nu sticker ut som plockepinn över stan. Några stackars exemplar sågs dumpade på isen framför slottet. Manifestation eller missriktad motion?

Look: De nya cyklisterna och deras följe blir som bekant pigga i bäret av multifunktion på alla nivåer, i synnerhet av strömlinjeformade plagg och skrynkelfria skjortor som absorberar svett (och etikett). ”Faster, Harder, Scooter” (Scooter, 1995) kan fortfarande göra en comeback lagom till att årets flakhits bräks ut. Cykelbyxan är trots allt ett nyckelplagg i vår- och sommarkollektionerna 2019 och har synts på catwalken hos självaste Chanel.

Kultingen. Illustration: Dennis Eriksson

7. Kultingen – twittrar om sin klimatångest innan långflygningen

Yoga är för dagisbarn. Inte för att det på något sätt är barnsligt (möjligtvis är Kissande Hunden lite kul) utan för att det utövas på allt fler förskolor i Stockholm. Grönkål känns visset och skrapa tungan med koppartråd har förlorat sin dragningskraft. När vintern rasat ut är det hög tid att gå med i en kult, vilken som helst förutsatt att den marknadsförs som ”wellness” och räknas som egentid.

Följarna kallas kultingar, idkar ”self care” med auraselfies och har bytt ut cocktails mot hälsodrycken kombucha för länge sedan. De anlitar brittiska Tarot-konsulterna Litwitchure, för events men även privata för hembesök vid akuta småockulta behov. Kultingarna har sitt healingmedium på Snapchat och är mer än woke, de är skitpigga. Antagligen på grund av kolhydratbristen men själva hävdar de att deras inre glöd är tack vare direktimporterad saltlampa från Himalaya. I Stockholm hittar man kultingarna på Arlanda, twittrande om sin klimatångest innan de bordar långflyget till Santa Fe.

Look: Kultingen kan inte låta bli att shoppa lyxmärket Vetements, mot bättre vetande. Visserligen är 20.000 en del för en vindtygsjacka men vem vill vara oförberedd i en storstad med växlande väder? I alla fall till nästa vår då det blir svårt att säga nej till en vaxad parkas för 30.000. Konsumtion är kul! Även fast det ger rött Änglakort med risk för utvisning på karmakontot.